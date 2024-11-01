Termini di ricerca
IntelliVue MX850, con le sue funzionalità multiutente e il supporto di più display, è progettato per i pazienti ad altissima criticità e per gli interventi più complessi. Ideato con un ampio schermo widescreen da 22", MX850 offre l'accesso diretto ad applicazioni ospedaliere tramite HTML5 e Citrix. Il monitor è inoltre progettato per essere sicuro, con funzioni che includono l'autenticazione dei nodi e la crittografia dei dati di rete, dei referti per la stampa e dei dati di dispositivo, ed è dotato di un lettore di schede RFID/NFC integrato.
Richiedi contatto
Grazie per il tuo interesse.
Facci sapere come ti possiamo aiutare.
Facendo clic sul collegamento, lascerai il sito Web ufficiale di Royal Philips ("Philips"). Eventuali collegamenti a siti Web di terzi che possono apparire su questo sito sono forniti solo per comodità dell'utente e non rappresentano in alcun modo alcuna affiliazione o approvazione delle informazioni fornite su tali siti Web collegati. Philips non rilascia dichiarazioni o garanzie di alcun tipo in merito a siti Web di terzi o alle informazioni in essi contenute.Ho capito
Visual Patient Avatar: i parametri vitali del paziente prendono una nuova forma
Visual Patient Avatar: i parametri vitali del paziente prendono una nuova forma
Visual Patient Avatar: i parametri vitali del paziente prendono una nuova forma
Visual Patient Avatar: i parametri vitali del paziente prendono una nuova forma
Consulente allarmi
Consulente allarmi
Consulente allarmi
Consulente allarmi
Solide misure di sicurezza informatica
Solide misure di sicurezza informatica
Solide misure di sicurezza informatica
Solide misure di sicurezza informatica
Supporto per un'integrazione agevole
Supporto per un'integrazione agevole
Supporto per un'integrazione agevole
Supporto per un'integrazione agevole
Semplificazione del flusso di lavoro clinico
Semplificazione del flusso di lavoro clinico
Semplificazione del flusso di lavoro clinico
Semplificazione del flusso di lavoro clinico
Gestione avanzata degli allarmi
Gestione avanzata degli allarmi
Gestione avanzata degli allarmi
Gestione avanzata degli allarmi
Sfrutta al meglio il sistema EMR
Sfrutta al meglio il sistema EMR
Sfrutta al meglio il sistema EMR
Sfrutta al meglio il sistema EMR
Trasformiamo l'esperienza sonora della cura per ridurre l'affaticamento
Trasformiamo l'esperienza sonora della cura per ridurre l'affaticamento
Trasformiamo l'esperienza sonora della cura per ridurre l'affaticamento
Trasformiamo l'esperienza sonora della cura per ridurre l'affaticamento
Visual Patient Avatar: i parametri vitali del paziente prendono una nuova forma
Visual Patient Avatar: i parametri vitali del paziente prendono una nuova forma
Visual Patient Avatar: i parametri vitali del paziente prendono una nuova forma
Visual Patient Avatar: i parametri vitali del paziente prendono una nuova forma
Consulente allarmi
Consulente allarmi
Consulente allarmi
Consulente allarmi
Solide misure di sicurezza informatica
Solide misure di sicurezza informatica
Solide misure di sicurezza informatica
Solide misure di sicurezza informatica
Supporto per un'integrazione agevole
Supporto per un'integrazione agevole
Supporto per un'integrazione agevole
Supporto per un'integrazione agevole
Semplificazione del flusso di lavoro clinico
Semplificazione del flusso di lavoro clinico
Semplificazione del flusso di lavoro clinico
Semplificazione del flusso di lavoro clinico
Gestione avanzata degli allarmi
Gestione avanzata degli allarmi
Gestione avanzata degli allarmi
Gestione avanzata degli allarmi
Sfrutta al meglio il sistema EMR
Sfrutta al meglio il sistema EMR
Sfrutta al meglio il sistema EMR
Sfrutta al meglio il sistema EMR
Trasformiamo l'esperienza sonora della cura per ridurre l'affaticamento
Trasformiamo l'esperienza sonora della cura per ridurre l'affaticamento
Trasformiamo l'esperienza sonora della cura per ridurre l'affaticamento
Trasformiamo l'esperienza sonora della cura per ridurre l'affaticamento
|Dimensioni dello schermo
|
|Risoluzione dello schermo
|
|Tipo di display
|
|Numero di forme d'onda per display
|
|Alloggiamenti rack portamoduli
|
|Applicazioni
|
|Con crittografia video via LAN a
|
|Da remoto via LAN (con crittografia) a
|
|Numero di display indipendenti
|
|ID utente/autenticazione
|
|Autenticazione dei nodi
|
|Client Citrix nativo
|
|Dimensioni dello schermo
|
|Risoluzione dello schermo
|
|Con crittografia video via LAN a
|
|Dimensioni dello schermo
|
|Risoluzione dello schermo
|
|Tipo di display
|
|Numero di forme d'onda per display
|
|Alloggiamenti rack portamoduli
|
|Applicazioni
|
|Con crittografia video via LAN a
|
|Da remoto via LAN (con crittografia) a
|
|Numero di display indipendenti
|
|ID utente/autenticazione
|
|Autenticazione dei nodi
|
|Client Citrix nativo
|
Visualizza prodotto
Visualizza prodotto
Visualizza prodotto
Visualizza prodotto
IntelliVue MX750 è il pilastro della famiglia IntelliVue per le cure intensive, in grado di soddisfare le esigenze di un'ampia gamma di casi di utilizzo e applicazioni per la terapia intensiva e l'anestesia. Con accesso diretto alle applicazioni ospedaliere tramite HTML5 e Citrix, il monitor è inoltre progettato per supportare funzionalità di sicurezza informatica, quali l'autenticazione dei nodi, la crittografia dei dati di rete, dei referti per la stampa e dei dati di dispositivo, ed è dotato di un lettore di schede RFID/NFC integrato.
Visualizza prodotto
Active Display IntelliVue AD75 è un display indipendente con funzione di allarme in tempo reale garantita destinato all'uso con monitor IntelliVue specifici. Active Display IntelliVue AD75 consiste in un display LCD (TFT) da 19" con tecnologia tattile capacitiva (PCAP), in uno chassis simile a quello del monitor paziente MX750. Active Display IntelliVue AD75 si collega a un monitor host tramite connessione LAN. Il display è dotato di 4 porte USB per collegare dispositivi di puntamento USB compatibili. La parte anteriore del display integra un dispositivo di comunicazione e identificazione contactless basato su tecnologia RFID. Quando è collegato a un monitor paziente, Active Display IntelliVue AD75 può mostrare lo stesso numero di forme d'onda del monitor stesso. Se montato vicino al monitor, è possibile disattivare gli allarmi acustici sul display. Se montato in remoto, è possibile tacitare il monitor paziente nella camera, mentre gli allarmi verranno emessi su Active Display IntelliVue AD75.
Visualizza prodotto
Active Display IntelliVue AD85 è un display indipendente con funzione di allarme in tempo reale garantita destinato all'uso con monitor IntelliVue specifici. Active Display IntelliVue AD85 contiene un display LCD (TFT) da 22" a legame ottico con tecnologia tattile capacitiva (PCAP), in uno chassis simile a quello del monitor paziente MX750. Active Display IntelliVue AD85 si collega a un monitor host tramite connessione LAN. Il display è dotato di 4 porte USB per collegare dispositivi di puntamento USB compatibili. La parte anteriore del display integra un dispositivo di comunicazione e identificazione contactless basato su tecnologia RFID. Quando è collegato a un monitor paziente, Active Display IntelliVue AD85 può mostrare lo stesso numero di forme d'onda del monitor stesso. Se è montato vicino al monitor, è possibile disattivare gli allarmi acustici sul display. Se montato in remoto, è possibile tacitare il monitor paziente nella camera, mentre gli allarmi verranno emessi su Active Display IntelliVue AD85.
Visualizza prodotto
PIC iX è parte integrante dell'ecosistema di monitoraggio paziente Philips Enterprise ed è compatibile con ambienti specialistici a bassa, media e alta criticità. Consente di accedere ai dati paziente generati da dispositivi Philips e non Philips da qualsiasi punto all'interno di tali ambienti di cura. Snellisce i flussi di lavoro consentendo ai medici di rilevare eventuali variazioni nelle condizioni del paziente e intervenire da qualsiasi luogo all'interno dell'ospedale e garantisce la sicurezza dei dati paziente tramite rigorosi standard del settore. PIC iX si inserisce nell'infrastruttura esistente permettendo di integrare nuovi reparti in tempi brevi e di essere preparati per futuri cambiamenti nell'assistenza. Poiché scalabilità e flessibilità sono fondamentali, offriamo una soluzione di gestione operativa da remoto dei dispositivi che consente al reparto IT e ai tecnici dell'ingegneria clinica di aumentare il tempo di funzionamento del sistema, monitorare le prestazioni e ridurre le spese operative.
Visualizza prodotto
Facendo clic sul collegamento, lascerai il sito Web ufficiale di Royal Philips ("Philips"). Eventuali collegamenti a siti Web di terzi che possono apparire su questo sito sono forniti solo per comodità dell'utente e non rappresentano in alcun modo alcuna affiliazione o approvazione delle informazioni fornite su tali siti Web collegati. Philips non rilascia dichiarazioni o garanzie di alcun tipo in merito a siti Web di terzi o alle informazioni in essi contenute.Ho capito
Seleziona il paeseItalia (Italiano)
Facendo clic sul collegamento, lascerai il sito Web ufficiale di Royal Philips ("Philips"). Eventuali collegamenti a siti Web di terzi che possono apparire su questo sito sono forniti solo per comodità dell'utente e non rappresentano in alcun modo alcuna affiliazione o approvazione delle informazioni fornite su tali siti Web collegati. Philips non rilascia dichiarazioni o garanzie di alcun tipo in merito a siti Web di terzi o alle informazioni in essi contenute.Ho capito
La visualizzazione ottimale del nostro sito richiede la versione più recente di Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.
Note:
I contenuti presenti nella pagina che segue contengono informazioni rivolte esclusivamente agli OPERATORI SANITARI, in quanto si riferiscono a prodotti rientranti nella categoria dei dispositivi medici che richiedono l’impiego o l’intervento da parte di professionisti del settore medico-sanitario.