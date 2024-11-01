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IntelliVue MX850

Monitor paziente al posto letto

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IntelliVue MX850, con le sue funzionalità multiutente e il supporto di più display, è progettato per i pazienti ad altissima criticità e per gli interventi più complessi. Ideato con un ampio schermo widescreen da 22", MX850 offre l'accesso diretto ad applicazioni ospedaliere tramite HTML5 e Citrix. Il monitor è inoltre progettato per essere sicuro, con funzioni che includono l'autenticazione dei nodi e la crittografia dei dati di rete, dei referti per la stampa e dei dati di dispositivo, ed è dotato di un lettore di schede RFID/NFC integrato.

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Caratteristiche
Visual Patient Avatar: i parametri vitali del paziente prendono una nuova forma
Visual Patient Avatar: i parametri vitali del paziente prendono una nuova forma

Visual Patient Avatar: i parametri vitali del paziente prendono una nuova forma

Nelle sale operatorie e nelle UTI, dove la pressione è elevata, la sicurezza del paziente durante l'anestesia dipende dal monitoraggio dei parametri vitali. Tuttavia, mantenere la consapevolezza della situazione può essere difficile per l'équipe di anestesia. Visual Patient Avatar traduce la grande quantità di informazioni provenienti dai monitor paziente Philips IntelliVue in informazioni visive attraverso un avatar basato su colori, forme e animazioni. Un approccio innovativo al monitoraggio che migliora la consapevolezza della situazione.

Visual Patient Avatar: i parametri vitali del paziente prendono una nuova forma

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Nelle sale operatorie e nelle UTI, dove la pressione è elevata, la sicurezza del paziente durante l'anestesia dipende dal monitoraggio dei parametri vitali. Tuttavia, mantenere la consapevolezza della situazione può essere difficile per l'équipe di anestesia. Visual Patient Avatar traduce la grande quantità di informazioni provenienti dai monitor paziente Philips IntelliVue in informazioni visive attraverso un avatar basato su colori, forme e animazioni. Un approccio innovativo al monitoraggio che migliora la consapevolezza della situazione.

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Nelle sale operatorie e nelle UTI, dove la pressione è elevata, la sicurezza del paziente durante l'anestesia dipende dal monitoraggio dei parametri vitali. Tuttavia, mantenere la consapevolezza della situazione può essere difficile per l'équipe di anestesia. Visual Patient Avatar traduce la grande quantità di informazioni provenienti dai monitor paziente Philips IntelliVue in informazioni visive attraverso un avatar basato su colori, forme e animazioni. Un approccio innovativo al monitoraggio che migliora la consapevolezza della situazione.
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Nelle sale operatorie e nelle UTI, dove la pressione è elevata, la sicurezza del paziente durante l'anestesia dipende dal monitoraggio dei parametri vitali. Tuttavia, mantenere la consapevolezza della situazione può essere difficile per l'équipe di anestesia. Visual Patient Avatar traduce la grande quantità di informazioni provenienti dai monitor paziente Philips IntelliVue in informazioni visive attraverso un avatar basato su colori, forme e animazioni. Un approccio innovativo al monitoraggio che migliora la consapevolezza della situazione.
Consulente allarmi
Consulente allarmi

Consulente allarmi

In situazioni in cui si presentano frequenti allarmi che non richiedono alcun intervento immediato, la funzione di Consulente allarmi fornisce suggerimenti proattivi per l'implementazione di strategie di gestione degli allarmi o per personalizzare le soglie di allarme in base alle condizioni del paziente (secondo le linee guida definite dall'ospedale).

Consulente allarmi

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In situazioni in cui si presentano frequenti allarmi che non richiedono alcun intervento immediato, la funzione di Consulente allarmi fornisce suggerimenti proattivi per l'implementazione di strategie di gestione degli allarmi o per personalizzare le soglie di allarme in base alle condizioni del paziente (secondo le linee guida definite dall'ospedale).

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In situazioni in cui si presentano frequenti allarmi che non richiedono alcun intervento immediato, la funzione di Consulente allarmi fornisce suggerimenti proattivi per l'implementazione di strategie di gestione degli allarmi o per personalizzare le soglie di allarme in base alle condizioni del paziente (secondo le linee guida definite dall'ospedale).
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Elevato livello di sicurezza informatica
Solide misure di sicurezza informatica

Solide misure di sicurezza informatica

È essenziale mantenere una solida sicurezza informatica pur permettendo agli operatori sanitari di accedere alle informazioni in modo efficiente. Il monitor paziente IntelliVue MX850 offre funzionalità quali l'autenticazione dei nodi basata su certificati e la crittografia dei dati di rete, del file system, della stampa dei referti, dei dati visualizzati in remoto e dei comandi di controllo remoto.

Solide misure di sicurezza informatica

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È essenziale mantenere una solida sicurezza informatica pur permettendo agli operatori sanitari di accedere alle informazioni in modo efficiente. Il monitor paziente IntelliVue MX850 offre funzionalità quali l'autenticazione dei nodi basata su certificati e la crittografia dei dati di rete, del file system, della stampa dei referti, dei dati visualizzati in remoto e dei comandi di controllo remoto.

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È essenziale mantenere una solida sicurezza informatica pur permettendo agli operatori sanitari di accedere alle informazioni in modo efficiente. Il monitor paziente IntelliVue MX850 offre funzionalità quali l'autenticazione dei nodi basata su certificati e la crittografia dei dati di rete, del file system, della stampa dei referti, dei dati visualizzati in remoto e dei comandi di controllo remoto.
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Solide misure di sicurezza informatica

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È essenziale mantenere una solida sicurezza informatica pur permettendo agli operatori sanitari di accedere alle informazioni in modo efficiente. Il monitor paziente IntelliVue MX850 offre funzionalità quali l'autenticazione dei nodi basata su certificati e la crittografia dei dati di rete, del file system, della stampa dei referti, dei dati visualizzati in remoto e dei comandi di controllo remoto.
Grado di integrazioni avanzato
Supporto per un'integrazione agevole

Supporto per un'integrazione agevole

Oltre a queste caratteristiche tecniche, possiamo offrirvi il supporto per integrare in rete le nostre soluzioni: forte degli oltre 30 anni di esperienza e delle competenze in tecnologie IT per il settore sanitario, Philips è in grado di affrontare qualsiasi problema di integrazione, per soddisfare al meglio le esigenze dei clienti.

Supporto per un'integrazione agevole

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Oltre a queste caratteristiche tecniche, possiamo offrirvi il supporto per integrare in rete le nostre soluzioni: forte degli oltre 30 anni di esperienza e delle competenze in tecnologie IT per il settore sanitario, Philips è in grado di affrontare qualsiasi problema di integrazione, per soddisfare al meglio le esigenze dei clienti.
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Grado di integrazioni avanzato
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Efficienza unita a cure efficaci
Semplificazione del flusso di lavoro clinico

Semplificazione del flusso di lavoro clinico

Il monitor paziente IntelliVue MX850 mette in comunicazione il mondo clinico e l'IT semplificando il flusso di lavoro del personale sanitario, grazie all'accesso integrato a soluzioni che contribuiscono a migliorare l'efficienza e l'efficacia della cura. Ad esempio, offre la connettività a una vasta gamma di dispositivi, quali apparecchi per anestesia e ventilatori.

Semplificazione del flusso di lavoro clinico

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Il monitor paziente IntelliVue MX850 mette in comunicazione il mondo clinico e l'IT semplificando il flusso di lavoro del personale sanitario, grazie all'accesso integrato a soluzioni che contribuiscono a migliorare l'efficienza e l'efficacia della cura. Ad esempio, offre la connettività a una vasta gamma di dispositivi, quali apparecchi per anestesia e ventilatori.

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Semplificazione del flusso di lavoro clinico

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Il monitor paziente IntelliVue MX850 mette in comunicazione il mondo clinico e l'IT semplificando il flusso di lavoro del personale sanitario, grazie all'accesso integrato a soluzioni che contribuiscono a migliorare l'efficienza e l'efficacia della cura. Ad esempio, offre la connettività a una vasta gamma di dispositivi, quali apparecchi per anestesia e ventilatori.
Variazioni cliniche significative in evidenza
Gestione avanzata degli allarmi

Gestione avanzata degli allarmi

Il monitoraggio rimane la funzione principale del monitor paziente IntelliVue MX850, dotato di funzioni avanzate di gestione degli allarmi che permettono agli operatori sanitari di concentrarsi sulle variazioni importanti: la Sorveglianza Eventi avanzata consente di creare avvisi basati su regole per il rilevamento di particolari condizioni cliniche, mentre il sistema permette di personalizzare con facilità gli allarmi e di trasmetterli attraverso il sistema di comunicazione ospedaliero.

Gestione avanzata degli allarmi

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Il monitoraggio rimane la funzione principale del monitor paziente IntelliVue MX850, dotato di funzioni avanzate di gestione degli allarmi che permettono agli operatori sanitari di concentrarsi sulle variazioni importanti: la Sorveglianza Eventi avanzata consente di creare avvisi basati su regole per il rilevamento di particolari condizioni cliniche, mentre il sistema permette di personalizzare con facilità gli allarmi e di trasmetterli attraverso il sistema di comunicazione ospedaliero.

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Gestione avanzata degli allarmi

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Il monitoraggio rimane la funzione principale del monitor paziente IntelliVue MX850, dotato di funzioni avanzate di gestione degli allarmi che permettono agli operatori sanitari di concentrarsi sulle variazioni importanti: la Sorveglianza Eventi avanzata consente di creare avvisi basati su regole per il rilevamento di particolari condizioni cliniche, mentre il sistema permette di personalizzare con facilità gli allarmi e di trasmetterli attraverso il sistema di comunicazione ospedaliero.
Valorizzare gli investimenti
Sfrutta al meglio il sistema EMR

Sfrutta al meglio il sistema EMR

Il monitor IntelliVue MX850 contribuisce a ottimizzare gli investimenti, riducendo i costi e la complessità nel collegamento dei dispositivi al posto letto al sistema di gestione della cartella clinica elettronica (EMR). Se si utilizza il software IntelliVue XDS, è possibile anche visualizzare i contenuti del monitor paziente da remoto, accedendo contemporaneamente alla documentazione del paziente disponibile sul sistema EMR.

Sfrutta al meglio il sistema EMR

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Sfrutta al meglio il sistema EMR

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Il monitor IntelliVue MX850 contribuisce a ottimizzare gli investimenti, riducendo i costi e la complessità nel collegamento dei dispositivi al posto letto al sistema di gestione della cartella clinica elettronica (EMR). Se si utilizza il software IntelliVue XDS, è possibile anche visualizzare i contenuti del monitor paziente da remoto, accedendo contemporaneamente alla documentazione del paziente disponibile sul sistema EMR.
Trasformiamo l'esperienza sonora della cura per ridurre l'affaticamento
Trasformiamo l'esperienza sonora della cura per ridurre l'affaticamento

Trasformiamo l'esperienza sonora della cura per ridurre l'affaticamento

La maggior parte delle aziende utilizza un set di suoni standard per gli allarmi, con poche innovazioni in termini di sonorità e segnali acustici emessi dai monitor. Abbiamo visto in questa situazione un'opportunità di innovazione e abbiamo pensato di affrontare il problema critico del sovraccarico di allarmi trasformando i suoni stessi. In collaborazione con tecnici audio e musicisti di fama mondiale, Philips ha reinventato i suoni emessi dai monitor paziente, creando il primo ambiente acustico ospedaliero progettato intorno agli operatori sanitari e ai loro pazienti.

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La maggior parte delle aziende utilizza un set di suoni standard per gli allarmi, con poche innovazioni in termini di sonorità e segnali acustici emessi dai monitor. Abbiamo visto in questa situazione un'opportunità di innovazione e abbiamo pensato di affrontare il problema critico del sovraccarico di allarmi trasformando i suoni stessi. In collaborazione con tecnici audio e musicisti di fama mondiale, Philips ha reinventato i suoni emessi dai monitor paziente, creando il primo ambiente acustico ospedaliero progettato intorno agli operatori sanitari e ai loro pazienti.

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La maggior parte delle aziende utilizza un set di suoni standard per gli allarmi, con poche innovazioni in termini di sonorità e segnali acustici emessi dai monitor. Abbiamo visto in questa situazione un'opportunità di innovazione e abbiamo pensato di affrontare il problema critico del sovraccarico di allarmi trasformando i suoni stessi. In collaborazione con tecnici audio e musicisti di fama mondiale, Philips ha reinventato i suoni emessi dai monitor paziente, creando il primo ambiente acustico ospedaliero progettato intorno agli operatori sanitari e ai loro pazienti.
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  • Visual Patient Avatar: i parametri vitali del paziente prendono una nuova forma
  • Consulente allarmi
  • Elevato livello di sicurezza informatica
  • Grado di integrazioni avanzato
Vedi tutte le caratteristiche
Visual Patient Avatar: i parametri vitali del paziente prendono una nuova forma
Visual Patient Avatar: i parametri vitali del paziente prendono una nuova forma

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Nelle sale operatorie e nelle UTI, dove la pressione è elevata, la sicurezza del paziente durante l'anestesia dipende dal monitoraggio dei parametri vitali. Tuttavia, mantenere la consapevolezza della situazione può essere difficile per l'équipe di anestesia. Visual Patient Avatar traduce la grande quantità di informazioni provenienti dai monitor paziente Philips IntelliVue in informazioni visive attraverso un avatar basato su colori, forme e animazioni. Un approccio innovativo al monitoraggio che migliora la consapevolezza della situazione.

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Elevato livello di sicurezza informatica
Solide misure di sicurezza informatica

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È essenziale mantenere una solida sicurezza informatica pur permettendo agli operatori sanitari di accedere alle informazioni in modo efficiente. Il monitor paziente IntelliVue MX850 offre funzionalità quali l'autenticazione dei nodi basata su certificati e la crittografia dei dati di rete, del file system, della stampa dei referti, dei dati visualizzati in remoto e dei comandi di controllo remoto.

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È essenziale mantenere una solida sicurezza informatica pur permettendo agli operatori sanitari di accedere alle informazioni in modo efficiente. Il monitor paziente IntelliVue MX850 offre funzionalità quali l'autenticazione dei nodi basata su certificati e la crittografia dei dati di rete, del file system, della stampa dei referti, dei dati visualizzati in remoto e dei comandi di controllo remoto.

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È essenziale mantenere una solida sicurezza informatica pur permettendo agli operatori sanitari di accedere alle informazioni in modo efficiente. Il monitor paziente IntelliVue MX850 offre funzionalità quali l'autenticazione dei nodi basata su certificati e la crittografia dei dati di rete, del file system, della stampa dei referti, dei dati visualizzati in remoto e dei comandi di controllo remoto.
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Grado di integrazioni avanzato
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Oltre a queste caratteristiche tecniche, possiamo offrirvi il supporto per integrare in rete le nostre soluzioni: forte degli oltre 30 anni di esperienza e delle competenze in tecnologie IT per il settore sanitario, Philips è in grado di affrontare qualsiasi problema di integrazione, per soddisfare al meglio le esigenze dei clienti.

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Efficienza unita a cure efficaci
Semplificazione del flusso di lavoro clinico

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Il monitor paziente IntelliVue MX850 mette in comunicazione il mondo clinico e l'IT semplificando il flusso di lavoro del personale sanitario, grazie all'accesso integrato a soluzioni che contribuiscono a migliorare l'efficienza e l'efficacia della cura. Ad esempio, offre la connettività a una vasta gamma di dispositivi, quali apparecchi per anestesia e ventilatori.

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Specifiche Tecniche

Specifiche fisiche
Specifiche fisiche
Dimensioni dello schermo
  • Schermo widescreen da 22"
Risoluzione dello schermo
  • 1920 x 1080
Tipo di display
  • Full HD con tecnologia touchscreen capacitiva proiettata (PCAP)
Numero di forme d'onda per display
  • 16 forme d'onda (max)
Alloggiamenti rack portamoduli
  • Fino a 8 (con 2 rack portamoduli a 4 alloggiamenti FMX-4)
Applicazioni
  • Funzionalità nativa per le applicazioni basate su Web
Video
Video
Con crittografia video via LAN a
  • Active Display o XDS
Allarmi
Allarmi
Da remoto via LAN (con crittografia) a
  • Active Display o XDS
Display indipendente
Display indipendente
Numero di display indipendenti
  • 2, qualsiasi combinazione di sessioni di Active Display o XDS supportate tramite LAN (con crittografia)
Misure di sicurezza informatica
Misure di sicurezza informatica
ID utente/autenticazione
  • Tramite RFID integrata
Autenticazione dei nodi
  • Tramite certificati; crittografia di dati di rete, stampa di report e file system
Client Citrix nativo
  • Client Citrix nativo
Specifiche fisiche
Specifiche fisiche
Dimensioni dello schermo
  • Schermo widescreen da 22"
Risoluzione dello schermo
  • 1920 x 1080
Video
Video
Con crittografia video via LAN a
  • Active Display o XDS
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Specifiche fisiche
Specifiche fisiche
Dimensioni dello schermo
  • Schermo widescreen da 22"
Risoluzione dello schermo
  • 1920 x 1080
Tipo di display
  • Full HD con tecnologia touchscreen capacitiva proiettata (PCAP)
Numero di forme d'onda per display
  • 16 forme d'onda (max)
Alloggiamenti rack portamoduli
  • Fino a 8 (con 2 rack portamoduli a 4 alloggiamenti FMX-4)
Applicazioni
  • Funzionalità nativa per le applicazioni basate su Web
Video
Video
Con crittografia video via LAN a
  • Active Display o XDS
Allarmi
Allarmi
Da remoto via LAN (con crittografia) a
  • Active Display o XDS
Display indipendente
Display indipendente
Numero di display indipendenti
  • 2, qualsiasi combinazione di sessioni di Active Display o XDS supportate tramite LAN (con crittografia)
Misure di sicurezza informatica
Misure di sicurezza informatica
ID utente/autenticazione
  • Tramite RFID integrata
Autenticazione dei nodi
  • Tramite certificati; crittografia di dati di rete, stampa di report e file system
Client Citrix nativo
  • Client Citrix nativo
  • La disponibilità varia a seconda dei Paesi. Per informazioni sulla disponibilità del portafoglio completo di prodotti, rivolgersi all'ufficio vendite Philips di zona.

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