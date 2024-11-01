IntelliVue MX850 Monitor paziente al posto letto

IntelliVue MX850, con le sue funzionalità multiutente e il supporto di più display, è progettato per i pazienti ad altissima criticità e per gli interventi più complessi. Ideato con un ampio schermo widescreen da 22", MX850 offre l'accesso diretto ad applicazioni ospedaliere tramite HTML5 e Citrix. Il monitor è inoltre progettato per essere sicuro, con funzioni che includono l'autenticazione dei nodi e la crittografia dei dati di rete, dei referti per la stampa e dei dati di dispositivo, ed è dotato di un lettore di schede RFID/NFC integrato.