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Active Display IntelliVue AD85 è un display indipendente con funzione di allarme in tempo reale garantita destinato all'uso con monitor IntelliVue specifici. Active Display IntelliVue AD85 contiene un display LCD (TFT) da 22" a legame ottico con tecnologia tattile capacitiva (PCAP), in uno chassis simile a quello del monitor paziente MX750. Active Display IntelliVue AD85 si collega a un monitor host tramite connessione LAN. Il display è dotato di 4 porte USB per collegare dispositivi di puntamento USB compatibili. La parte anteriore del display integra un dispositivo di comunicazione e identificazione contactless basato su tecnologia RFID. Quando è collegato a un monitor paziente, Active Display IntelliVue AD85 può mostrare lo stesso numero di forme d'onda del monitor stesso. Se è montato vicino al monitor, è possibile disattivare gli allarmi acustici sul display. Se montato in remoto, è possibile tacitare il monitor paziente nella camera, mentre gli allarmi verranno emessi su Active Display IntelliVue AD85.
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Disattivazione dell'audio degli allarmi nella stanza del paziente
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IntelliVue MX750 è il pilastro della famiglia IntelliVue per le cure intensive, in grado di soddisfare le esigenze di un'ampia gamma di casi di utilizzo e applicazioni per la terapia intensiva e l'anestesia. Con accesso diretto alle applicazioni ospedaliere tramite HTML5, Citrix e il PC integrato opzionale, il monitor è inoltre progettato per supportare funzionalità di sicurezza informatica, quali l'autenticazione dei nodi, la crittografia dei dati di rete, della stampa dei referti e dei dati di dispositivo, ed è dotato di un lettore di schede RFID/NFC integrato.
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IntelliVue MX850, grazie alle sue funzionalità multiutente e al supporto di più display, è progettato per i pazienti ad altissima criticità e per gli interventi più complessi, quali cardiochirurgia e trapianti. Con accesso diretto ad applicazioni ospedaliere tramite HTML5, Citrix e il PC integrato opzionale, il monitor è inoltre progettato per supportare funzionalità di sicurezza informatica, quali l'autenticazione dei nodi, la crittografia dei dati di rete, della stampa dei referti e dei dati di dispositivo, ed è dotato di un lettore di schede RFID/NFC integrato.
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Active Display IntelliVue AD75 fornisce un display indipendente con funzione di allarme in tempo reale garantita e destinato all'uso con monitor IntelliVue specifici. Active Display IntelliVue AD75 contiene un display LCD (TFT) da 19” con tecnologia tattile capacitiva (PCAP), in uno chassis simile a quello del monitor paziente MX750. Active Display IntelliVue AD75 si collega a un monitor host tramite connessione LAN. Il display è dotato di 4 porte USB per collegare dispositivi di puntamento USB compatibili. La parte anteriore del display integra un dispositivo di comunicazione e identificazione contactless basato su tecnologia RFID. Quando è collegato a un monitor paziente, Active Display IntelliVue AD75 può mostrare lo stesso numero di forme d'onda del monitor stesso. Se montato vicino al monitor, è possibile disattivare gli allarmi acustici sul display. Se montato in remoto, è possibile tacitare il monitor paziente nella camera, mentre gli allarmi verranno emessi su Active Display IntelliVue AD75.
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