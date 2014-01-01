Termini di ricerca

IntelliVue AD85

Active Display

Trova prodotti simili

Active Display IntelliVue AD85 è un display indipendente con funzione di allarme in tempo reale garantita destinato all'uso con monitor IntelliVue specifici. Active Display IntelliVue AD85 contiene un display LCD (TFT) da 22" a legame ottico con tecnologia tattile capacitiva (PCAP), in uno chassis simile a quello del monitor paziente MX750. Active Display IntelliVue AD85 si collega a un monitor host tramite connessione LAN. Il display è dotato di 4 porte USB per collegare dispositivi di puntamento USB compatibili. La parte anteriore del display integra un dispositivo di comunicazione e identificazione contactless basato su tecnologia RFID. Quando è collegato a un monitor paziente, Active Display IntelliVue AD85 può mostrare lo stesso numero di forme d'onda del monitor stesso. Se è montato vicino al monitor, è possibile disattivare gli allarmi acustici sul display. Se montato in remoto, è possibile tacitare il monitor paziente nella camera, mentre gli allarmi verranno emessi su Active Display IntelliVue AD85.

Contattaci
Caratteristiche
Esperienza utente intuitiva
Interfaccia utente IntelliVue facile da utilizzare

Interfaccia utente IntelliVue facile da utilizzare

La progettazione dell'interfaccia utente grafica si è basata sui criteri di rapidità e intuitività delle operazioni e consente infatti agli utenti di familiarizzare in breve tempo con il funzionamento del dispositivo. I tasti intelligenti possono essere configurati con icone per facilitare l'esecuzione delle attività di monitoraggio direttamente sullo schermo. Le forme d'onda e i valori numerici sono codificati con colori personalizzabili.

Interfaccia utente IntelliVue facile da utilizzare

Interfaccia utente IntelliVue facile da utilizzare
La progettazione dell'interfaccia utente grafica si è basata sui criteri di rapidità e intuitività delle operazioni e consente infatti agli utenti di familiarizzare in breve tempo con il funzionamento del dispositivo. I tasti intelligenti possono essere configurati con icone per facilitare l'esecuzione delle attività di monitoraggio direttamente sullo schermo. Le forme d'onda e i valori numerici sono codificati con colori personalizzabili.

Interfaccia utente IntelliVue facile da utilizzare

La progettazione dell'interfaccia utente grafica si è basata sui criteri di rapidità e intuitività delle operazioni e consente infatti agli utenti di familiarizzare in breve tempo con il funzionamento del dispositivo. I tasti intelligenti possono essere configurati con icone per facilitare l'esecuzione delle attività di monitoraggio direttamente sullo schermo. Le forme d'onda e i valori numerici sono codificati con colori personalizzabili.
Click here for more information
Esperienza utente intuitiva
Interfaccia utente IntelliVue facile da utilizzare

Interfaccia utente IntelliVue facile da utilizzare

La progettazione dell'interfaccia utente grafica si è basata sui criteri di rapidità e intuitività delle operazioni e consente infatti agli utenti di familiarizzare in breve tempo con il funzionamento del dispositivo. I tasti intelligenti possono essere configurati con icone per facilitare l'esecuzione delle attività di monitoraggio direttamente sullo schermo. Le forme d'onda e i valori numerici sono codificati con colori personalizzabili.
Allarmi acustici remoti
Disattivazione dell'audio degli allarmi nella stanza del paziente

Disattivazione dell'audio degli allarmi nella stanza del paziente

Quando Active Display è installato all'esterno della stanza del paziente, riceve gli allarmi dal monitor e li visualizza sullo schermo. Ciò consente di disattivare l'audio degli allarmi nella stanza del paziente e di ridurre il disagio per il paziente.

Disattivazione dell'audio degli allarmi nella stanza del paziente

Disattivazione dell'audio degli allarmi nella stanza del paziente
Quando Active Display è installato all'esterno della stanza del paziente, riceve gli allarmi dal monitor e li visualizza sullo schermo. Ciò consente di disattivare l'audio degli allarmi nella stanza del paziente e di ridurre il disagio per il paziente.

Disattivazione dell'audio degli allarmi nella stanza del paziente

Quando Active Display è installato all'esterno della stanza del paziente, riceve gli allarmi dal monitor e li visualizza sullo schermo. Ciò consente di disattivare l'audio degli allarmi nella stanza del paziente e di ridurre il disagio per il paziente.
Click here for more information
Allarmi acustici remoti
Disattivazione dell'audio degli allarmi nella stanza del paziente

Disattivazione dell'audio degli allarmi nella stanza del paziente

Quando Active Display è installato all'esterno della stanza del paziente, riceve gli allarmi dal monitor e li visualizza sullo schermo. Ciò consente di disattivare l'audio degli allarmi nella stanza del paziente e di ridurre il disagio per il paziente.
Comandi touchscreen
Tecnologia predisposta per aggiornamenti futuri

Tecnologia predisposta per aggiornamenti futuri

Gli Active Display AD75 e AD85 sono dotati della tecnologia touchscreen capacitiva che supporta la funzione multi-touch (come negli smartphone). Dispongono anche di un dispositivo integrato di identificazione contactless e comunicazione in prossimità (NFC) basato sulla tecnologia RFID.

Tecnologia predisposta per aggiornamenti futuri

Tecnologia predisposta per aggiornamenti futuri
Gli Active Display AD75 e AD85 sono dotati della tecnologia touchscreen capacitiva che supporta la funzione multi-touch (come negli smartphone). Dispongono anche di un dispositivo integrato di identificazione contactless e comunicazione in prossimità (NFC) basato sulla tecnologia RFID.

Tecnologia predisposta per aggiornamenti futuri

Gli Active Display AD75 e AD85 sono dotati della tecnologia touchscreen capacitiva che supporta la funzione multi-touch (come negli smartphone). Dispongono anche di un dispositivo integrato di identificazione contactless e comunicazione in prossimità (NFC) basato sulla tecnologia RFID.
Click here for more information
Comandi touchscreen
Tecnologia predisposta per aggiornamenti futuri

Tecnologia predisposta per aggiornamenti futuri

Gli Active Display AD75 e AD85 sono dotati della tecnologia touchscreen capacitiva che supporta la funzione multi-touch (come negli smartphone). Dispongono anche di un dispositivo integrato di identificazione contactless e comunicazione in prossimità (NFC) basato sulla tecnologia RFID.
Allarmi acustici e visivi
Allarmi segnalati in tempo reale

Allarmi segnalati in tempo reale

Gli Active Display AD75 e AD85 dispongono di spie di allarme integrate e di un altoparlante verificato che segnalano gli allarmi in tempo reale. Nel caso di pazienti con patologie infettive, la possibilità di ricevere gli allarmi e reagire agli stessi all'esterno della stanza del paziente riduce la necessità per gli operatori sanitari di recarsi nella stanza semplicemente per rispondere all'allarme.

Allarmi segnalati in tempo reale

Allarmi segnalati in tempo reale
Gli Active Display AD75 e AD85 dispongono di spie di allarme integrate e di un altoparlante verificato che segnalano gli allarmi in tempo reale. Nel caso di pazienti con patologie infettive, la possibilità di ricevere gli allarmi e reagire agli stessi all'esterno della stanza del paziente riduce la necessità per gli operatori sanitari di recarsi nella stanza semplicemente per rispondere all'allarme.

Allarmi segnalati in tempo reale

Gli Active Display AD75 e AD85 dispongono di spie di allarme integrate e di un altoparlante verificato che segnalano gli allarmi in tempo reale. Nel caso di pazienti con patologie infettive, la possibilità di ricevere gli allarmi e reagire agli stessi all'esterno della stanza del paziente riduce la necessità per gli operatori sanitari di recarsi nella stanza semplicemente per rispondere all'allarme.
Click here for more information
Allarmi acustici e visivi
Allarmi segnalati in tempo reale

Allarmi segnalati in tempo reale

Gli Active Display AD75 e AD85 dispongono di spie di allarme integrate e di un altoparlante verificato che segnalano gli allarmi in tempo reale. Nel caso di pazienti con patologie infettive, la possibilità di ricevere gli allarmi e reagire agli stessi all'esterno della stanza del paziente riduce la necessità per gli operatori sanitari di recarsi nella stanza semplicemente per rispondere all'allarme.
Visione senza distorsioni
Dati estremamente affidabili

Dati estremamente affidabili

Active Display AD85 presenta uno schermo LCD luminoso a colori da 22" della stessa risoluzione del monitor paziente, in grado di visualizzare le forme d'onda senza distorsioni. L'ampio angolo di visione dello schermo permette all'operatore sanitario di vedere i segni vitali del paziente da quasi tutte le angolazioni.

Dati estremamente affidabili

Dati estremamente affidabili
Active Display AD85 presenta uno schermo LCD luminoso a colori da 22" della stessa risoluzione del monitor paziente, in grado di visualizzare le forme d'onda senza distorsioni. L'ampio angolo di visione dello schermo permette all'operatore sanitario di vedere i segni vitali del paziente da quasi tutte le angolazioni.

Dati estremamente affidabili

Active Display AD85 presenta uno schermo LCD luminoso a colori da 22" della stessa risoluzione del monitor paziente, in grado di visualizzare le forme d'onda senza distorsioni. L'ampio angolo di visione dello schermo permette all'operatore sanitario di vedere i segni vitali del paziente da quasi tutte le angolazioni.
Click here for more information
Visione senza distorsioni
Dati estremamente affidabili

Dati estremamente affidabili

Active Display AD85 presenta uno schermo LCD luminoso a colori da 22" della stessa risoluzione del monitor paziente, in grado di visualizzare le forme d'onda senza distorsioni. L'ampio angolo di visione dello schermo permette all'operatore sanitario di vedere i segni vitali del paziente da quasi tutte le angolazioni.
Adattamento della visualizzazione in base alle operazioni da svolgere
Flessibilità nella personalizzazione dello schermo

Flessibilità nella personalizzazione dello schermo

La flessibilità con cui è possibile disporre i dati sullo schermo consente di regolare la visualizzazione in base alle esigenze, ad esempio sovrapponendo le forme d'onda o regolando in modo dinamico l'ampiezza delle onde in funzione del numero di forme d'onda configurate per l'area. È possibile visualizzare i dati nel modo più rispondente alle proprie esigenze.

Flessibilità nella personalizzazione dello schermo

Flessibilità nella personalizzazione dello schermo
La flessibilità con cui è possibile disporre i dati sullo schermo consente di regolare la visualizzazione in base alle esigenze, ad esempio sovrapponendo le forme d'onda o regolando in modo dinamico l'ampiezza delle onde in funzione del numero di forme d'onda configurate per l'area. È possibile visualizzare i dati nel modo più rispondente alle proprie esigenze.

Flessibilità nella personalizzazione dello schermo

La flessibilità con cui è possibile disporre i dati sullo schermo consente di regolare la visualizzazione in base alle esigenze, ad esempio sovrapponendo le forme d'onda o regolando in modo dinamico l'ampiezza delle onde in funzione del numero di forme d'onda configurate per l'area. È possibile visualizzare i dati nel modo più rispondente alle proprie esigenze.
Click here for more information
Adattamento della visualizzazione in base alle operazioni da svolgere
Flessibilità nella personalizzazione dello schermo

Flessibilità nella personalizzazione dello schermo

La flessibilità con cui è possibile disporre i dati sullo schermo consente di regolare la visualizzazione in base alle esigenze, ad esempio sovrapponendo le forme d'onda o regolando in modo dinamico l'ampiezza delle onde in funzione del numero di forme d'onda configurate per l'area. È possibile visualizzare i dati nel modo più rispondente alle proprie esigenze.
  • Esperienza utente intuitiva
  • Allarmi acustici remoti
  • Comandi touchscreen
  • Allarmi acustici e visivi
Vedi tutte le caratteristiche
Esperienza utente intuitiva
Interfaccia utente IntelliVue facile da utilizzare

Interfaccia utente IntelliVue facile da utilizzare

La progettazione dell'interfaccia utente grafica si è basata sui criteri di rapidità e intuitività delle operazioni e consente infatti agli utenti di familiarizzare in breve tempo con il funzionamento del dispositivo. I tasti intelligenti possono essere configurati con icone per facilitare l'esecuzione delle attività di monitoraggio direttamente sullo schermo. Le forme d'onda e i valori numerici sono codificati con colori personalizzabili.

Interfaccia utente IntelliVue facile da utilizzare

Interfaccia utente IntelliVue facile da utilizzare
La progettazione dell'interfaccia utente grafica si è basata sui criteri di rapidità e intuitività delle operazioni e consente infatti agli utenti di familiarizzare in breve tempo con il funzionamento del dispositivo. I tasti intelligenti possono essere configurati con icone per facilitare l'esecuzione delle attività di monitoraggio direttamente sullo schermo. Le forme d'onda e i valori numerici sono codificati con colori personalizzabili.

Interfaccia utente IntelliVue facile da utilizzare

La progettazione dell'interfaccia utente grafica si è basata sui criteri di rapidità e intuitività delle operazioni e consente infatti agli utenti di familiarizzare in breve tempo con il funzionamento del dispositivo. I tasti intelligenti possono essere configurati con icone per facilitare l'esecuzione delle attività di monitoraggio direttamente sullo schermo. Le forme d'onda e i valori numerici sono codificati con colori personalizzabili.
Click here for more information
Esperienza utente intuitiva
Interfaccia utente IntelliVue facile da utilizzare

Interfaccia utente IntelliVue facile da utilizzare

La progettazione dell'interfaccia utente grafica si è basata sui criteri di rapidità e intuitività delle operazioni e consente infatti agli utenti di familiarizzare in breve tempo con il funzionamento del dispositivo. I tasti intelligenti possono essere configurati con icone per facilitare l'esecuzione delle attività di monitoraggio direttamente sullo schermo. Le forme d'onda e i valori numerici sono codificati con colori personalizzabili.
Allarmi acustici remoti
Disattivazione dell'audio degli allarmi nella stanza del paziente

Disattivazione dell'audio degli allarmi nella stanza del paziente

Quando Active Display è installato all'esterno della stanza del paziente, riceve gli allarmi dal monitor e li visualizza sullo schermo. Ciò consente di disattivare l'audio degli allarmi nella stanza del paziente e di ridurre il disagio per il paziente.

Disattivazione dell'audio degli allarmi nella stanza del paziente

Disattivazione dell'audio degli allarmi nella stanza del paziente
Quando Active Display è installato all'esterno della stanza del paziente, riceve gli allarmi dal monitor e li visualizza sullo schermo. Ciò consente di disattivare l'audio degli allarmi nella stanza del paziente e di ridurre il disagio per il paziente.

Disattivazione dell'audio degli allarmi nella stanza del paziente

Quando Active Display è installato all'esterno della stanza del paziente, riceve gli allarmi dal monitor e li visualizza sullo schermo. Ciò consente di disattivare l'audio degli allarmi nella stanza del paziente e di ridurre il disagio per il paziente.
Click here for more information
Allarmi acustici remoti
Disattivazione dell'audio degli allarmi nella stanza del paziente

Disattivazione dell'audio degli allarmi nella stanza del paziente

Quando Active Display è installato all'esterno della stanza del paziente, riceve gli allarmi dal monitor e li visualizza sullo schermo. Ciò consente di disattivare l'audio degli allarmi nella stanza del paziente e di ridurre il disagio per il paziente.
Comandi touchscreen
Tecnologia predisposta per aggiornamenti futuri

Tecnologia predisposta per aggiornamenti futuri

Gli Active Display AD75 e AD85 sono dotati della tecnologia touchscreen capacitiva che supporta la funzione multi-touch (come negli smartphone). Dispongono anche di un dispositivo integrato di identificazione contactless e comunicazione in prossimità (NFC) basato sulla tecnologia RFID.

Tecnologia predisposta per aggiornamenti futuri

Tecnologia predisposta per aggiornamenti futuri
Gli Active Display AD75 e AD85 sono dotati della tecnologia touchscreen capacitiva che supporta la funzione multi-touch (come negli smartphone). Dispongono anche di un dispositivo integrato di identificazione contactless e comunicazione in prossimità (NFC) basato sulla tecnologia RFID.

Tecnologia predisposta per aggiornamenti futuri

Gli Active Display AD75 e AD85 sono dotati della tecnologia touchscreen capacitiva che supporta la funzione multi-touch (come negli smartphone). Dispongono anche di un dispositivo integrato di identificazione contactless e comunicazione in prossimità (NFC) basato sulla tecnologia RFID.
Click here for more information
Comandi touchscreen
Tecnologia predisposta per aggiornamenti futuri

Tecnologia predisposta per aggiornamenti futuri

Gli Active Display AD75 e AD85 sono dotati della tecnologia touchscreen capacitiva che supporta la funzione multi-touch (come negli smartphone). Dispongono anche di un dispositivo integrato di identificazione contactless e comunicazione in prossimità (NFC) basato sulla tecnologia RFID.
Allarmi acustici e visivi
Allarmi segnalati in tempo reale

Allarmi segnalati in tempo reale

Gli Active Display AD75 e AD85 dispongono di spie di allarme integrate e di un altoparlante verificato che segnalano gli allarmi in tempo reale. Nel caso di pazienti con patologie infettive, la possibilità di ricevere gli allarmi e reagire agli stessi all'esterno della stanza del paziente riduce la necessità per gli operatori sanitari di recarsi nella stanza semplicemente per rispondere all'allarme.

Allarmi segnalati in tempo reale

Allarmi segnalati in tempo reale
Gli Active Display AD75 e AD85 dispongono di spie di allarme integrate e di un altoparlante verificato che segnalano gli allarmi in tempo reale. Nel caso di pazienti con patologie infettive, la possibilità di ricevere gli allarmi e reagire agli stessi all'esterno della stanza del paziente riduce la necessità per gli operatori sanitari di recarsi nella stanza semplicemente per rispondere all'allarme.

Allarmi segnalati in tempo reale

Gli Active Display AD75 e AD85 dispongono di spie di allarme integrate e di un altoparlante verificato che segnalano gli allarmi in tempo reale. Nel caso di pazienti con patologie infettive, la possibilità di ricevere gli allarmi e reagire agli stessi all'esterno della stanza del paziente riduce la necessità per gli operatori sanitari di recarsi nella stanza semplicemente per rispondere all'allarme.
Click here for more information
Allarmi acustici e visivi
Allarmi segnalati in tempo reale

Allarmi segnalati in tempo reale

Gli Active Display AD75 e AD85 dispongono di spie di allarme integrate e di un altoparlante verificato che segnalano gli allarmi in tempo reale. Nel caso di pazienti con patologie infettive, la possibilità di ricevere gli allarmi e reagire agli stessi all'esterno della stanza del paziente riduce la necessità per gli operatori sanitari di recarsi nella stanza semplicemente per rispondere all'allarme.
Visione senza distorsioni
Dati estremamente affidabili

Dati estremamente affidabili

Active Display AD85 presenta uno schermo LCD luminoso a colori da 22" della stessa risoluzione del monitor paziente, in grado di visualizzare le forme d'onda senza distorsioni. L'ampio angolo di visione dello schermo permette all'operatore sanitario di vedere i segni vitali del paziente da quasi tutte le angolazioni.

Dati estremamente affidabili

Dati estremamente affidabili
Active Display AD85 presenta uno schermo LCD luminoso a colori da 22" della stessa risoluzione del monitor paziente, in grado di visualizzare le forme d'onda senza distorsioni. L'ampio angolo di visione dello schermo permette all'operatore sanitario di vedere i segni vitali del paziente da quasi tutte le angolazioni.

Dati estremamente affidabili

Active Display AD85 presenta uno schermo LCD luminoso a colori da 22" della stessa risoluzione del monitor paziente, in grado di visualizzare le forme d'onda senza distorsioni. L'ampio angolo di visione dello schermo permette all'operatore sanitario di vedere i segni vitali del paziente da quasi tutte le angolazioni.
Click here for more information
Visione senza distorsioni
Dati estremamente affidabili

Dati estremamente affidabili

Active Display AD85 presenta uno schermo LCD luminoso a colori da 22" della stessa risoluzione del monitor paziente, in grado di visualizzare le forme d'onda senza distorsioni. L'ampio angolo di visione dello schermo permette all'operatore sanitario di vedere i segni vitali del paziente da quasi tutte le angolazioni.
Adattamento della visualizzazione in base alle operazioni da svolgere
Flessibilità nella personalizzazione dello schermo

Flessibilità nella personalizzazione dello schermo

La flessibilità con cui è possibile disporre i dati sullo schermo consente di regolare la visualizzazione in base alle esigenze, ad esempio sovrapponendo le forme d'onda o regolando in modo dinamico l'ampiezza delle onde in funzione del numero di forme d'onda configurate per l'area. È possibile visualizzare i dati nel modo più rispondente alle proprie esigenze.

Flessibilità nella personalizzazione dello schermo

Flessibilità nella personalizzazione dello schermo
La flessibilità con cui è possibile disporre i dati sullo schermo consente di regolare la visualizzazione in base alle esigenze, ad esempio sovrapponendo le forme d'onda o regolando in modo dinamico l'ampiezza delle onde in funzione del numero di forme d'onda configurate per l'area. È possibile visualizzare i dati nel modo più rispondente alle proprie esigenze.

Flessibilità nella personalizzazione dello schermo

La flessibilità con cui è possibile disporre i dati sullo schermo consente di regolare la visualizzazione in base alle esigenze, ad esempio sovrapponendo le forme d'onda o regolando in modo dinamico l'ampiezza delle onde in funzione del numero di forme d'onda configurate per l'area. È possibile visualizzare i dati nel modo più rispondente alle proprie esigenze.
Click here for more information
Adattamento della visualizzazione in base alle operazioni da svolgere
Flessibilità nella personalizzazione dello schermo

Flessibilità nella personalizzazione dello schermo

La flessibilità con cui è possibile disporre i dati sullo schermo consente di regolare la visualizzazione in base alle esigenze, ad esempio sovrapponendo le forme d'onda o regolando in modo dinamico l'ampiezza delle onde in funzione del numero di forme d'onda configurate per l'area. È possibile visualizzare i dati nel modo più rispondente alle proprie esigenze.

Cerchi        documentazione       
relativa ai nostri
prodotti?

Cerca qui

Cerchi il nostro
negozio online
di prodotti sanitari
per professionisti?

Acquista ora

Specifiche Tecniche

Specifiche fisiche
Specifiche fisiche
Peso
  • 11 kg
Dimensioni
  • 544 mm x 388 mm x 217 mm
Dimensioni dello schermo
  • 22"
Tipo di schermo
  • LCD (TFT) a colori a matrice attiva da 547 mm
Risoluzione dello schermo
  • 1920 x 1080 (Full HD)
Condizioni operative
Condizioni operative
Temperatura (senza iPC)
  • Da 0 a 40 °C
Temperatura (con iPC)
  • Da 0 a 35 °C
Conservazione
  • Da -20 a 60 °C
Altitudine (in funzione)
  • Da -500 a 3000 m
Altitudine (a magazzino)
  • Da -500 a 4600 m
Specifiche fisiche
Specifiche fisiche
Peso
  • 11 kg
Dimensioni
  • 544 mm x 388 mm x 217 mm
Condizioni operative
Condizioni operative
Temperatura (senza iPC)
  • Da 0 a 40 °C
Temperatura (con iPC)
  • Da 0 a 35 °C
Vedi tutte le specifiche
Specifiche fisiche
Specifiche fisiche
Peso
  • 11 kg
Dimensioni
  • 544 mm x 388 mm x 217 mm
Dimensioni dello schermo
  • 22"
Tipo di schermo
  • LCD (TFT) a colori a matrice attiva da 547 mm
Risoluzione dello schermo
  • 1920 x 1080 (Full HD)
Condizioni operative
Condizioni operative
Temperatura (senza iPC)
  • Da 0 a 40 °C
Temperatura (con iPC)
  • Da 0 a 35 °C
Conservazione
  • Da -20 a 60 °C
Altitudine (in funzione)
  • Da -500 a 3000 m
Altitudine (a magazzino)
  • Da -500 a 4600 m
  • La disponibilità dei prodotti varia a seconda dei Paesi. Per informazioni sulla disponibilità del portafoglio completo di prodotti, contattare l'ufficio vendite Philips di zona.

Facendo clic sul collegamento, lascerai il sito Web ufficiale di Royal Philips ("Philips"). Eventuali collegamenti a siti Web di terzi che possono apparire su questo sito sono forniti solo per comodità dell'utente e non rappresentano in alcun modo alcuna affiliazione o approvazione delle informazioni fornite su tali siti Web collegati. Philips non rilascia dichiarazioni o garanzie di alcun tipo in merito a siti Web di terzi o alle informazioni in essi contenute.

Ho capito

You are about to visit a Philips global content page

Continue
© Philips S.p.A. (società a socio unico), Viale Sarca 235, 20126 Milano– P. IVA 00856750153, 2004 - 2026

Facendo clic sul collegamento, lascerai il sito Web ufficiale di Royal Philips ("Philips"). Eventuali collegamenti a siti Web di terzi che possono apparire su questo sito sono forniti solo per comodità dell'utente e non rappresentano in alcun modo alcuna affiliazione o approvazione delle informazioni fornite su tali siti Web collegati. Philips non rilascia dichiarazioni o garanzie di alcun tipo in merito a siti Web di terzi o alle informazioni in essi contenute.

Ho capito

You are about to visit a Philips global content page

Continue

La visualizzazione ottimale del nostro sito richiede la versione più recente di Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.

Sei un operatore sanitario?
Campo obbligatorio

Note:

I contenuti presenti nella pagina che segue contengono informazioni rivolte esclusivamente agli OPERATORI SANITARI, in quanto si riferiscono a prodotti rientranti nella categoria dei dispositivi medici che richiedono l’impiego o l’intervento da parte di professionisti del settore medico-sanitario.

Invia Annulla