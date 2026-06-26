IntelliVue MX750 è il pilastro della famiglia IntelliVue per le cure intensive, in grado di soddisfare le esigenze di un'ampia gamma di casi di utilizzo e applicazioni per la terapia intensiva e l'anestesia. Con accesso diretto alle applicazioni ospedaliere tramite HTML5 e Citrix, il monitor è inoltre progettato per supportare funzionalità di sicurezza informatica, quali l'autenticazione dei nodi, la crittografia dei dati di rete, dei referti per la stampa e dei dati di dispositivo, ed è dotato di un lettore di schede RFID/NFC integrato.