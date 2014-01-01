IntelliVue AD85 Active Display

Active Display IntelliVue AD85 è un display indipendente con funzione di allarme in tempo reale garantita destinato all'uso con monitor IntelliVue specifici. Active Display IntelliVue AD85 contiene un display LCD (TFT) da 22" a legame ottico con tecnologia tattile capacitiva (PCAP), in uno chassis simile a quello del monitor paziente MX750. Active Display IntelliVue AD85 si collega a un monitor host tramite connessione LAN. Il display è dotato di 4 porte USB per collegare dispositivi di puntamento USB compatibili. La parte anteriore del display integra un dispositivo di comunicazione e identificazione contactless basato su tecnologia RFID. Quando è collegato a un monitor paziente, Active Display IntelliVue AD85 può mostrare lo stesso numero di forme d'onda del monitor stesso. Se è montato vicino al monitor, è possibile disattivare gli allarmi acustici sul display. Se montato in remoto, è possibile tacitare il monitor paziente nella camera, mentre gli allarmi verranno emessi su Active Display IntelliVue AD85.