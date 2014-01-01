Il Sistema di Telemetria IntelliVue si serve della tecnologia Smart-hopping, adattamento di un protocollo per le comunicazioni vocali, per preservare la continuità della connessione tra la centrale di monitoraggio e i dispositivi di telemetria, ottenendo un sistema scalabile e connessioni di qualità.
Il cambio di frequenza mantiene i dispositivi sempre connessi
Con la tecnologia Smart-hopping il ricetrasmettitore cambia frequenza solo per evitare le interferenze o quando rileva un segnale più potente.
Impiego efficiente della larghezza di banda
L'impiego efficiente della larghezza di banda consente la connessione contemporanea di un numero mag
La rete Smart-hopping IntelliVue è un'infrastruttura wireless condivisa per i monitor al posto letto e i monitor indossabili IntelliVue, che consente comunicazioni bidirezionali tra i dispositivi IntelliVue e IntelliVue Information Center. Può coesistere con reti 802.11 e sistemi di telemetria UHF ed è scalabile per supportare fino a 1024 dispositivi.
