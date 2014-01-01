Termini di ricerca

Tecnologia Smart-hopping

Connettività wireless

Trova prodotti simili

Il Sistema di Telemetria IntelliVue si serve della tecnologia Smart-hopping, adattamento di un protocollo per le comunicazioni vocali, per preservare la continuità della connessione tra la centrale di monitoraggio e i dispositivi di telemetria, ottenendo un sistema scalabile e connessioni di qualità.

Contattaci
Caratteristiche
Cambio di frequenza

Il cambio di frequenza mantiene i dispositivi sempre connessi

Con la tecnologia Smart-hopping il ricetrasmettitore cambia frequenza solo per evitare le interferenze o quando rileva un segnale più potente.

Il cambio di frequenza mantiene i dispositivi sempre connessi

Con la tecnologia Smart-hopping il ricetrasmettitore cambia frequenza solo per evitare le interferenze o quando rileva un segnale più potente.

Il cambio di frequenza mantiene i dispositivi sempre connessi

Con la tecnologia Smart-hopping il ricetrasmettitore cambia frequenza solo per evitare le interferenze o quando rileva un segnale più potente.
Impiego efficiente della larghezza di banda

L'impiego efficiente della larghezza di banda consente la connessione contemporanea di un numero mag

La rete Smart-hopping IntelliVue è un'infrastruttura wireless condivisa per i monitor al posto letto e i monitor indossabili IntelliVue, che consente comunicazioni bidirezionali tra i dispositivi IntelliVue e IntelliVue Information Center. Può coesistere con reti 802.11 e sistemi di telemetria UHF ed è scalabile per supportare fino a 1024 dispositivi.

L'impiego efficiente della larghezza di banda consente la connessione contemporanea di un numero mag

La rete Smart-hopping IntelliVue è un'infrastruttura wireless condivisa per i monitor al posto letto e i monitor indossabili IntelliVue, che consente comunicazioni bidirezionali tra i dispositivi IntelliVue e IntelliVue Information Center. Può coesistere con reti 802.11 e sistemi di telemetria UHF ed è scalabile per supportare fino a 1024 dispositivi.

L'impiego efficiente della larghezza di banda consente la connessione contemporanea di un numero mag

La rete Smart-hopping IntelliVue è un'infrastruttura wireless condivisa per i monitor al posto letto e i monitor indossabili IntelliVue, che consente comunicazioni bidirezionali tra i dispositivi IntelliVue e IntelliVue Information Center. Può coesistere con reti 802.11 e sistemi di telemetria UHF ed è scalabile per supportare fino a 1024 dispositivi.
  • Cambio di frequenza
  • Impiego efficiente della larghezza di banda
Vedi tutte le caratteristiche
Cambio di frequenza

Il cambio di frequenza mantiene i dispositivi sempre connessi

Con la tecnologia Smart-hopping il ricetrasmettitore cambia frequenza solo per evitare le interferenze o quando rileva un segnale più potente.

Il cambio di frequenza mantiene i dispositivi sempre connessi

Con la tecnologia Smart-hopping il ricetrasmettitore cambia frequenza solo per evitare le interferenze o quando rileva un segnale più potente.

Il cambio di frequenza mantiene i dispositivi sempre connessi

Con la tecnologia Smart-hopping il ricetrasmettitore cambia frequenza solo per evitare le interferenze o quando rileva un segnale più potente.
Impiego efficiente della larghezza di banda

L'impiego efficiente della larghezza di banda consente la connessione contemporanea di un numero mag

La rete Smart-hopping IntelliVue è un'infrastruttura wireless condivisa per i monitor al posto letto e i monitor indossabili IntelliVue, che consente comunicazioni bidirezionali tra i dispositivi IntelliVue e IntelliVue Information Center. Può coesistere con reti 802.11 e sistemi di telemetria UHF ed è scalabile per supportare fino a 1024 dispositivi.

L'impiego efficiente della larghezza di banda consente la connessione contemporanea di un numero mag

La rete Smart-hopping IntelliVue è un'infrastruttura wireless condivisa per i monitor al posto letto e i monitor indossabili IntelliVue, che consente comunicazioni bidirezionali tra i dispositivi IntelliVue e IntelliVue Information Center. Può coesistere con reti 802.11 e sistemi di telemetria UHF ed è scalabile per supportare fino a 1024 dispositivi.

L'impiego efficiente della larghezza di banda consente la connessione contemporanea di un numero mag

La rete Smart-hopping IntelliVue è un'infrastruttura wireless condivisa per i monitor al posto letto e i monitor indossabili IntelliVue, che consente comunicazioni bidirezionali tra i dispositivi IntelliVue e IntelliVue Information Center. Può coesistere con reti 802.11 e sistemi di telemetria UHF ed è scalabile per supportare fino a 1024 dispositivi.

Cerchi        documentazione       
relativa ai nostri
prodotti?

Cerca qui

Cerchi il nostro
negozio online
di prodotti sanitari
per professionisti?

Acquista ora

Facendo clic sul collegamento, lascerai il sito Web ufficiale di Royal Philips ("Philips"). Eventuali collegamenti a siti Web di terzi che possono apparire su questo sito sono forniti solo per comodità dell'utente e non rappresentano in alcun modo alcuna affiliazione o approvazione delle informazioni fornite su tali siti Web collegati. Philips non rilascia dichiarazioni o garanzie di alcun tipo in merito a siti Web di terzi o alle informazioni in essi contenute.

Ho capito

You are about to visit a Philips global content page

Continue
© Philips S.p.A. (società a socio unico), Viale Sarca 235, 20126 Milano– P. IVA 00856750153, 2004 - 2025

Facendo clic sul collegamento, lascerai il sito Web ufficiale di Royal Philips ("Philips"). Eventuali collegamenti a siti Web di terzi che possono apparire su questo sito sono forniti solo per comodità dell'utente e non rappresentano in alcun modo alcuna affiliazione o approvazione delle informazioni fornite su tali siti Web collegati. Philips non rilascia dichiarazioni o garanzie di alcun tipo in merito a siti Web di terzi o alle informazioni in essi contenute.

Ho capito

You are about to visit a Philips global content page

Continue

La visualizzazione ottimale del nostro sito richiede la versione più recente di Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.

Sei un operatore sanitario?
Campo obbligatorio

Note:

I contenuti presenti nella pagina che segue contengono informazioni rivolte esclusivamente agli OPERATORI SANITARI, in quanto si riferiscono a prodotti rientranti nella categoria dei dispositivi medici che richiedono l’impiego o l’intervento da parte di professionisti del settore medico-sanitario.

Invia Annulla