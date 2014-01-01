Tecnologia Smart-hopping

L'impiego efficiente della larghezza di banda consente la connessione contemporanea di un numero mag

La rete Smart-hopping IntelliVue è un'infrastruttura wireless condivisa per i monitor al posto letto e i monitor indossabili IntelliVue, che consente comunicazioni bidirezionali tra i dispositivi IntelliVue e IntelliVue Information Center. Può coesistere con reti 802.11 e sistemi di telemetria UHF ed è scalabile per supportare fino a 1024 dispositivi.