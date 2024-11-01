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IntelliVue MX400

Monitor paziente a posto letto/trasportabile

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IntelliVue MX400 apporta la potenza del monitoraggio in un'unità estremamente compatta e facile da trasportare. Fornendo dati completi e immediati, può fare la differenza quando si seguono più pazienti con priorità diverse.

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Caratteristiche
Display touchscreen da 9"

Il display touchscreen da 9" vi permette una visione rapida e chiara

Visibilità immediata dei dati che servono grazie all'ampio display touchscreen da 9". La navigazione è immediata nell'interfaccia semplice e intuitiva, simile a quella degli altri monitor IntelliVue: imparare a usare il monitor è facile e vi lascia più tempo per i pazienti.

Il display touchscreen da 9" vi permette una visione rapida e chiara

Visibilità immediata dei dati che servono grazie all'ampio display touchscreen da 9". La navigazione è immediata nell'interfaccia semplice e intuitiva, simile a quella degli altri monitor IntelliVue: imparare a usare il monitor è facile e vi lascia più tempo per i pazienti.

Il display touchscreen da 9" vi permette una visione rapida e chiara

Visibilità immediata dei dati che servono grazie all'ampio display touchscreen da 9". La navigazione è immediata nell'interfaccia semplice e intuitiva, simile a quella degli altri monitor IntelliVue: imparare a usare il monitor è facile e vi lascia più tempo per i pazienti.
Regolazione in base alla luce ambientale

Regolazione in base alla luce ambientale per una leggibilità ottimale

Il display è dotato di un sensore della luce ambientale che regola automaticamente la luminosità dello schermo per assicurarvi la leggibilità dei dati in qualsiasi condizione di illuminazione. La regolazione automatica in base alla luce ambientale è solo uno dei motivi per cui IntelliVue MX400 è la soluzione ideale per l'unità di terapia intensiva neonatale. Poiché la luminosità del display aumenta o diminuisce in base alle variazioni esterne, questo monitor è adatto anche alle finalità più ampie dei programmi di miglioramento dello sviluppo dei neonati pretermine*.

Regolazione in base alla luce ambientale per una leggibilità ottimale

Il display è dotato di un sensore della luce ambientale che regola automaticamente la luminosità dello schermo per assicurarvi la leggibilità dei dati in qualsiasi condizione di illuminazione. La regolazione automatica in base alla luce ambientale è solo uno dei motivi per cui IntelliVue MX400 è la soluzione ideale per l'unità di terapia intensiva neonatale. Poiché la luminosità del display aumenta o diminuisce in base alle variazioni esterne, questo monitor è adatto anche alle finalità più ampie dei programmi di miglioramento dello sviluppo dei neonati pretermine*.

Regolazione in base alla luce ambientale per una leggibilità ottimale

Il display è dotato di un sensore della luce ambientale che regola automaticamente la luminosità dello schermo per assicurarvi la leggibilità dei dati in qualsiasi condizione di illuminazione. La regolazione automatica in base alla luce ambientale è solo uno dei motivi per cui IntelliVue MX400 è la soluzione ideale per l'unità di terapia intensiva neonatale. Poiché la luminosità del display aumenta o diminuisce in base alle variazioni esterne, questo monitor è adatto anche alle finalità più ampie dei programmi di miglioramento dello sviluppo dei neonati pretermine*.
Opzioni di connettività

Le opzioni di connettività permettono di sfruttare al meglio il vostro sistema di gestione della car

IntelliVue MX400 valorizza il vostro investimento economico attraverso la condivisione dei dati con i sistemi informativi clinici, contribuendo alla realizzazione di un sistema EMR completo. Inoltre può aiutarvi a ridurre i costi e la complessità dei collegamenti tra i dispositivi al posto letto e il vostro sistema EMR. Tutto ciò è reso possibile dall'interfaccia per dispositivi esterni Philips IntelliBridge** opzionale, che elimina la necessità di utilizzare un concentratore o un server per il consolidamento dei dati.

Le opzioni di connettività permettono di sfruttare al meglio il vostro sistema di gestione della car

IntelliVue MX400 valorizza il vostro investimento economico attraverso la condivisione dei dati con i sistemi informativi clinici, contribuendo alla realizzazione di un sistema EMR completo. Inoltre può aiutarvi a ridurre i costi e la complessità dei collegamenti tra i dispositivi al posto letto e il vostro sistema EMR. Tutto ciò è reso possibile dall'interfaccia per dispositivi esterni Philips IntelliBridge** opzionale, che elimina la necessità di utilizzare un concentratore o un server per il consolidamento dei dati.

Le opzioni di connettività permettono di sfruttare al meglio il vostro sistema di gestione della car

IntelliVue MX400 valorizza il vostro investimento economico attraverso la condivisione dei dati con i sistemi informativi clinici, contribuendo alla realizzazione di un sistema EMR completo. Inoltre può aiutarvi a ridurre i costi e la complessità dei collegamenti tra i dispositivi al posto letto e il vostro sistema EMR. Tutto ciò è reso possibile dall'interfaccia per dispositivi esterni Philips IntelliBridge** opzionale, che elimina la necessità di utilizzare un concentratore o un server per il consolidamento dei dati.
Soluzioni cliniche avanzate

Soluzioni cliniche avanzate per la visualizzazione e il riepilogo dei dati

Il monitor IntelliVue MX400 integra funzionalità per soluzioni cliniche avanzate, che includono strumenti di sintesi e visualizzazione di dati clinici complessi e delle loro interazioni. In questo modo, più flussi di informazioni confluiscono in un'unica vista di semplice lettura.

Soluzioni cliniche avanzate per la visualizzazione e il riepilogo dei dati

Il monitor IntelliVue MX400 integra funzionalità per soluzioni cliniche avanzate, che includono strumenti di sintesi e visualizzazione di dati clinici complessi e delle loro interazioni. In questo modo, più flussi di informazioni confluiscono in un'unica vista di semplice lettura.

Soluzioni cliniche avanzate per la visualizzazione e il riepilogo dei dati

Il monitor IntelliVue MX400 integra funzionalità per soluzioni cliniche avanzate, che includono strumenti di sintesi e visualizzazione di dati clinici complessi e delle loro interazioni. In questo modo, più flussi di informazioni confluiscono in un'unica vista di semplice lettura.
Opzioni avanzate

Le opzioni avanzate permettono di adattare il monitoraggio ai flussi di lavoro

I flussi di lavoro odierni devono essere estremamente flessibili. IntelliVue MX400 offre la scalabilità necessaria per qualsiasi esigenza di monitoraggio, anche la più complessa, in base alle variazioni dei livelli di criticità del paziente. Supporta il modulo multiparametrico (MMS), il modulo IntelliVue X2 e i moduli di estensione. È un monitor progettato per semplificare i flussi di lavoro clinici. Infatti IntelliVue MX400 può interfacciarsi con gli altri dispositivi** al posto letto, eliminando la necessità di utilizzare un concentratore o un server di interfaccia.

Le opzioni avanzate permettono di adattare il monitoraggio ai flussi di lavoro

I flussi di lavoro odierni devono essere estremamente flessibili. IntelliVue MX400 offre la scalabilità necessaria per qualsiasi esigenza di monitoraggio, anche la più complessa, in base alle variazioni dei livelli di criticità del paziente. Supporta il modulo multiparametrico (MMS), il modulo IntelliVue X2 e i moduli di estensione. È un monitor progettato per semplificare i flussi di lavoro clinici. Infatti IntelliVue MX400 può interfacciarsi con gli altri dispositivi** al posto letto, eliminando la necessità di utilizzare un concentratore o un server di interfaccia.

Le opzioni avanzate permettono di adattare il monitoraggio ai flussi di lavoro

I flussi di lavoro odierni devono essere estremamente flessibili. IntelliVue MX400 offre la scalabilità necessaria per qualsiasi esigenza di monitoraggio, anche la più complessa, in base alle variazioni dei livelli di criticità del paziente. Supporta il modulo multiparametrico (MMS), il modulo IntelliVue X2 e i moduli di estensione. È un monitor progettato per semplificare i flussi di lavoro clinici. Infatti IntelliVue MX400 può interfacciarsi con gli altri dispositivi** al posto letto, eliminando la necessità di utilizzare un concentratore o un server di interfaccia.
Design portatile

Design portatile per il monitoraggio in movimento

Unità di cura quali il pronto soccorso, le unità di chirurgia ambulatoriale e i centri di chirurgia in day hospital, gestiscono un flusso costante di pazienti di diversi livelli di gravità. Grazie alla maniglia integrata e all'alimentazione a batteria standard, IntelliVue MX400 dispone della robustezza necessaria per resistere alle sollecitazioni del trasporto intraospedaliero. Inoltre è compatto e comodo da usare in movimento.

Design portatile per il monitoraggio in movimento

Unità di cura quali il pronto soccorso, le unità di chirurgia ambulatoriale e i centri di chirurgia in day hospital, gestiscono un flusso costante di pazienti di diversi livelli di gravità. Grazie alla maniglia integrata e all'alimentazione a batteria standard, IntelliVue MX400 dispone della robustezza necessaria per resistere alle sollecitazioni del trasporto intraospedaliero. Inoltre è compatto e comodo da usare in movimento.

Design portatile per il monitoraggio in movimento

Unità di cura quali il pronto soccorso, le unità di chirurgia ambulatoriale e i centri di chirurgia in day hospital, gestiscono un flusso costante di pazienti di diversi livelli di gravità. Grazie alla maniglia integrata e all'alimentazione a batteria standard, IntelliVue MX400 dispone della robustezza necessaria per resistere alle sollecitazioni del trasporto intraospedaliero. Inoltre è compatto e comodo da usare in movimento.
  • Display touchscreen da 9"
  • Regolazione in base alla luce ambientale
  • Opzioni di connettività
  • Soluzioni cliniche avanzate
Vedi tutte le caratteristiche
Display touchscreen da 9"

Il display touchscreen da 9" vi permette una visione rapida e chiara

Visibilità immediata dei dati che servono grazie all'ampio display touchscreen da 9". La navigazione è immediata nell'interfaccia semplice e intuitiva, simile a quella degli altri monitor IntelliVue: imparare a usare il monitor è facile e vi lascia più tempo per i pazienti.

Il display touchscreen da 9" vi permette una visione rapida e chiara

Visibilità immediata dei dati che servono grazie all'ampio display touchscreen da 9". La navigazione è immediata nell'interfaccia semplice e intuitiva, simile a quella degli altri monitor IntelliVue: imparare a usare il monitor è facile e vi lascia più tempo per i pazienti.

Il display touchscreen da 9" vi permette una visione rapida e chiara

Visibilità immediata dei dati che servono grazie all'ampio display touchscreen da 9". La navigazione è immediata nell'interfaccia semplice e intuitiva, simile a quella degli altri monitor IntelliVue: imparare a usare il monitor è facile e vi lascia più tempo per i pazienti.
Regolazione in base alla luce ambientale

Regolazione in base alla luce ambientale per una leggibilità ottimale

Il display è dotato di un sensore della luce ambientale che regola automaticamente la luminosità dello schermo per assicurarvi la leggibilità dei dati in qualsiasi condizione di illuminazione. La regolazione automatica in base alla luce ambientale è solo uno dei motivi per cui IntelliVue MX400 è la soluzione ideale per l'unità di terapia intensiva neonatale. Poiché la luminosità del display aumenta o diminuisce in base alle variazioni esterne, questo monitor è adatto anche alle finalità più ampie dei programmi di miglioramento dello sviluppo dei neonati pretermine*.

Regolazione in base alla luce ambientale per una leggibilità ottimale

Il display è dotato di un sensore della luce ambientale che regola automaticamente la luminosità dello schermo per assicurarvi la leggibilità dei dati in qualsiasi condizione di illuminazione. La regolazione automatica in base alla luce ambientale è solo uno dei motivi per cui IntelliVue MX400 è la soluzione ideale per l'unità di terapia intensiva neonatale. Poiché la luminosità del display aumenta o diminuisce in base alle variazioni esterne, questo monitor è adatto anche alle finalità più ampie dei programmi di miglioramento dello sviluppo dei neonati pretermine*.

Regolazione in base alla luce ambientale per una leggibilità ottimale

Il display è dotato di un sensore della luce ambientale che regola automaticamente la luminosità dello schermo per assicurarvi la leggibilità dei dati in qualsiasi condizione di illuminazione. La regolazione automatica in base alla luce ambientale è solo uno dei motivi per cui IntelliVue MX400 è la soluzione ideale per l'unità di terapia intensiva neonatale. Poiché la luminosità del display aumenta o diminuisce in base alle variazioni esterne, questo monitor è adatto anche alle finalità più ampie dei programmi di miglioramento dello sviluppo dei neonati pretermine*.
Opzioni di connettività

Le opzioni di connettività permettono di sfruttare al meglio il vostro sistema di gestione della car

IntelliVue MX400 valorizza il vostro investimento economico attraverso la condivisione dei dati con i sistemi informativi clinici, contribuendo alla realizzazione di un sistema EMR completo. Inoltre può aiutarvi a ridurre i costi e la complessità dei collegamenti tra i dispositivi al posto letto e il vostro sistema EMR. Tutto ciò è reso possibile dall'interfaccia per dispositivi esterni Philips IntelliBridge** opzionale, che elimina la necessità di utilizzare un concentratore o un server per il consolidamento dei dati.

Le opzioni di connettività permettono di sfruttare al meglio il vostro sistema di gestione della car

IntelliVue MX400 valorizza il vostro investimento economico attraverso la condivisione dei dati con i sistemi informativi clinici, contribuendo alla realizzazione di un sistema EMR completo. Inoltre può aiutarvi a ridurre i costi e la complessità dei collegamenti tra i dispositivi al posto letto e il vostro sistema EMR. Tutto ciò è reso possibile dall'interfaccia per dispositivi esterni Philips IntelliBridge** opzionale, che elimina la necessità di utilizzare un concentratore o un server per il consolidamento dei dati.

Le opzioni di connettività permettono di sfruttare al meglio il vostro sistema di gestione della car

IntelliVue MX400 valorizza il vostro investimento economico attraverso la condivisione dei dati con i sistemi informativi clinici, contribuendo alla realizzazione di un sistema EMR completo. Inoltre può aiutarvi a ridurre i costi e la complessità dei collegamenti tra i dispositivi al posto letto e il vostro sistema EMR. Tutto ciò è reso possibile dall'interfaccia per dispositivi esterni Philips IntelliBridge** opzionale, che elimina la necessità di utilizzare un concentratore o un server per il consolidamento dei dati.
Soluzioni cliniche avanzate

Soluzioni cliniche avanzate per la visualizzazione e il riepilogo dei dati

Il monitor IntelliVue MX400 integra funzionalità per soluzioni cliniche avanzate, che includono strumenti di sintesi e visualizzazione di dati clinici complessi e delle loro interazioni. In questo modo, più flussi di informazioni confluiscono in un'unica vista di semplice lettura.

Soluzioni cliniche avanzate per la visualizzazione e il riepilogo dei dati

Il monitor IntelliVue MX400 integra funzionalità per soluzioni cliniche avanzate, che includono strumenti di sintesi e visualizzazione di dati clinici complessi e delle loro interazioni. In questo modo, più flussi di informazioni confluiscono in un'unica vista di semplice lettura.

Soluzioni cliniche avanzate per la visualizzazione e il riepilogo dei dati

Il monitor IntelliVue MX400 integra funzionalità per soluzioni cliniche avanzate, che includono strumenti di sintesi e visualizzazione di dati clinici complessi e delle loro interazioni. In questo modo, più flussi di informazioni confluiscono in un'unica vista di semplice lettura.
Opzioni avanzate

Le opzioni avanzate permettono di adattare il monitoraggio ai flussi di lavoro

I flussi di lavoro odierni devono essere estremamente flessibili. IntelliVue MX400 offre la scalabilità necessaria per qualsiasi esigenza di monitoraggio, anche la più complessa, in base alle variazioni dei livelli di criticità del paziente. Supporta il modulo multiparametrico (MMS), il modulo IntelliVue X2 e i moduli di estensione. È un monitor progettato per semplificare i flussi di lavoro clinici. Infatti IntelliVue MX400 può interfacciarsi con gli altri dispositivi** al posto letto, eliminando la necessità di utilizzare un concentratore o un server di interfaccia.

Le opzioni avanzate permettono di adattare il monitoraggio ai flussi di lavoro

I flussi di lavoro odierni devono essere estremamente flessibili. IntelliVue MX400 offre la scalabilità necessaria per qualsiasi esigenza di monitoraggio, anche la più complessa, in base alle variazioni dei livelli di criticità del paziente. Supporta il modulo multiparametrico (MMS), il modulo IntelliVue X2 e i moduli di estensione. È un monitor progettato per semplificare i flussi di lavoro clinici. Infatti IntelliVue MX400 può interfacciarsi con gli altri dispositivi** al posto letto, eliminando la necessità di utilizzare un concentratore o un server di interfaccia.

Le opzioni avanzate permettono di adattare il monitoraggio ai flussi di lavoro

I flussi di lavoro odierni devono essere estremamente flessibili. IntelliVue MX400 offre la scalabilità necessaria per qualsiasi esigenza di monitoraggio, anche la più complessa, in base alle variazioni dei livelli di criticità del paziente. Supporta il modulo multiparametrico (MMS), il modulo IntelliVue X2 e i moduli di estensione. È un monitor progettato per semplificare i flussi di lavoro clinici. Infatti IntelliVue MX400 può interfacciarsi con gli altri dispositivi** al posto letto, eliminando la necessità di utilizzare un concentratore o un server di interfaccia.
Design portatile

Design portatile per il monitoraggio in movimento

Unità di cura quali il pronto soccorso, le unità di chirurgia ambulatoriale e i centri di chirurgia in day hospital, gestiscono un flusso costante di pazienti di diversi livelli di gravità. Grazie alla maniglia integrata e all'alimentazione a batteria standard, IntelliVue MX400 dispone della robustezza necessaria per resistere alle sollecitazioni del trasporto intraospedaliero. Inoltre è compatto e comodo da usare in movimento.

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Unità di cura quali il pronto soccorso, le unità di chirurgia ambulatoriale e i centri di chirurgia in day hospital, gestiscono un flusso costante di pazienti di diversi livelli di gravità. Grazie alla maniglia integrata e all'alimentazione a batteria standard, IntelliVue MX400 dispone della robustezza necessaria per resistere alle sollecitazioni del trasporto intraospedaliero. Inoltre è compatto e comodo da usare in movimento.

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Unità di cura quali il pronto soccorso, le unità di chirurgia ambulatoriale e i centri di chirurgia in day hospital, gestiscono un flusso costante di pazienti di diversi livelli di gravità. Grazie alla maniglia integrata e all'alimentazione a batteria standard, IntelliVue MX400 dispone della robustezza necessaria per resistere alle sollecitazioni del trasporto intraospedaliero. Inoltre è compatto e comodo da usare in movimento.

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  • *Altimer, L. & Phillips, R. (2013) The Neonatal Integrative Developmental Care Model: Seven Neuroprotective Core Measures for Family Centered Developmental Care. NAINR: 13(1): 9-22
  • **Richiede una o più porte di interfaccia IntelliBridge. Per la compatibilità dei dispositivi, vedere l'elenco aggiornato dei dispositivi esterni compatibili con il modulo IntelliBridge EC10.

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