IntelliVue MX400

Il display touchscreen da 9" vi permette una visione rapida e chiara

Visibilità immediata dei dati che servono grazie all'ampio display touchscreen da 9". La navigazione è immediata nell'interfaccia semplice e intuitiva, simile a quella degli altri monitor IntelliVue: imparare a usare il monitor è facile e vi lascia più tempo per i pazienti.