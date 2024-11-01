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IntelliVue MX400 apporta la potenza del monitoraggio in un'unità estremamente compatta e facile da trasportare. Fornendo dati completi e immediati, può fare la differenza quando si seguono più pazienti con priorità diverse.
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Il display touchscreen da 9" vi permette una visione rapida e chiara
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Soluzioni cliniche avanzate per la visualizzazione e il riepilogo dei dati
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Design portatile per il monitoraggio in movimento
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Philips IntelliVue X3 è un monitor paziente compatto da trasporto, con funzione bivalente, caratterizzato da funzionamento intuitivo simile a quello di uno smartphone e una serie scalabile di parametri clinici.
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IntelliVue MX550 offre potenti funzionalità di monitoraggio al posto letto con la garanzia di un funzionamento continuo grazie alla batteria di backup. Fornisce dati completi e immediati e può fare la differenza quando si seguono più pazienti con priorità diverse.
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IntelliVue MX500 coniuga, in un'unica unità compatta, la potenza del monitoraggio, la portabilità e la flessibilità. Fornendo dati completi e immediati, può fare la differenza quando si seguono più pazienti con priorità diverse.
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IntelliVue MX450 coniuga, in un'unica unità compatta, la potenza del monitoraggio, la portabilità e la flessibilità. Fornendo dati completi e immediati, può fare la differenza quando si seguono più pazienti con priorità diverse.
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Il Modulo Multiparametrico IntelliVue MMX funziona con e senza moduli di estensione per aggiungere misurazioni al monitor paziente IntelliVue Philips. In caso di trasferimento del paziente, MMX trasferisce cavi paziente, impostazioni, dati anagrafici e di misurazione e trend da un monitor all'altro, consentendo di ridurre i tempi di trasferimento e garantire l'uniformità della cartella paziente.
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Il rack portamoduli FMX-4 è dotato di 4 alloggiamenti da utilizzare con i singoli moduli parametrici e il registratore. L'opzione E20, supporto di montaggio per Modulo Multiparametrico, prevede un supporto di montaggio con un connettore SRL per il fissaggio di un modulo multiparametrico. FMX-4 è compatibile solo con i monitor paziente IntelliVue MX750 e MX850.
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