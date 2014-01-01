Termini di ricerca

Il rack portamoduli FMX-4 è dotato di 4 alloggiamenti da utilizzare con i singoli moduli parametrici e il registratore. L'opzione E20, supporto di montaggio per Modulo Multiparametrico, prevede un supporto di montaggio con un connettore SRL per il fissaggio di un modulo multiparametrico. FMX-4 è compatibile solo con i monitor paziente IntelliVue MX750 e MX850.

Possibilità di collegamenti aggiuntivi: grazie al connettore MSL si può collegare un Modulo Multiparametrico aggiuntivo.

Specifiche fisiche
Peso
  • ≤950 g
Dimensioni
  • 194 x 139 x 110 mm
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Grado di protezione
  • IP21
