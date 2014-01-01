Flexible Module Server FMX-4 Rack portamoduli

Il rack portamoduli FMX-4 è dotato di 4 alloggiamenti da utilizzare con i singoli moduli parametrici e il registratore. L'opzione E20, supporto di montaggio per Modulo Multiparametrico, prevede un supporto di montaggio con un connettore SRL per il fissaggio di un modulo multiparametrico. FMX-4 è compatibile solo con i monitor paziente IntelliVue MX750 e MX850.