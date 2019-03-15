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IntelliVue MP5

Monitor paziente trasportabile

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Il monitor paziente al posto letto Philips IntelliVue MP5 fornisce informazioni preziose sui pazienti. Offre la potenza e le funzionalità del monitoraggio IntelliVue in un involucro robusto e compatto, in grado di soddisfare le esigenze di una vasta gamma di ambienti di cura.

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Caratteristiche
Display touchscreen intuitivo

L'intuitivo display touchscreen agevola l'uso

L'interfaccia utente è progettata per migliorare la visibilità dei dati paziente, è facile da usare permettendo così di concentrarsi sul paziente anziché sul monitor.

L'intuitivo display touchscreen agevola l'uso

L'interfaccia utente è progettata per migliorare la visibilità dei dati paziente, è facile da usare permettendo così di concentrarsi sul paziente anziché sul monitor.

L'intuitivo display touchscreen agevola l'uso

L'interfaccia utente è progettata per migliorare la visibilità dei dati paziente, è facile da usare permettendo così di concentrarsi sul paziente anziché sul monitor.
Misurazioni integrate

Le misurazioni integrate riducono i tempi di impostazione

Le misurazioni di uso frequente sono già integrate pertanto non è necessario impostarle. Queste includono ECG, SpO₂, NBP, scelta fino a due pressioni invasive e temperature, scelta del monitoraggio di CO₂/gas; inoltre è compatibile con i moduli di monitoraggio per anestesia.

Le misurazioni integrate riducono i tempi di impostazione

Le misurazioni di uso frequente sono già integrate pertanto non è necessario impostarle. Queste includono ECG, SpO₂, NBP, scelta fino a due pressioni invasive e temperature, scelta del monitoraggio di CO₂/gas; inoltre è compatibile con i moduli di monitoraggio per anestesia.

Le misurazioni integrate riducono i tempi di impostazione

Le misurazioni di uso frequente sono già integrate pertanto non è necessario impostarle. Queste includono ECG, SpO₂, NBP, scelta fino a due pressioni invasive e temperature, scelta del monitoraggio di CO₂/gas; inoltre è compatibile con i moduli di monitoraggio per anestesia.
Networking cablato e wireless

Il networking cablato e wireless fornisce un flusso di dati

Il monitor è collegabile alla rete IntelliVue Clinical Network, che può essere estesa a tutta la struttura ospedaliera. È così possibile gestire l'assistenza al paziente con la certezza che i dati verranno inoltrati con rapidità.

Il networking cablato e wireless fornisce un flusso di dati

Il monitor è collegabile alla rete IntelliVue Clinical Network, che può essere estesa a tutta la struttura ospedaliera. È così possibile gestire l'assistenza al paziente con la certezza che i dati verranno inoltrati con rapidità.

Il networking cablato e wireless fornisce un flusso di dati

Il monitor è collegabile alla rete IntelliVue Clinical Network, che può essere estesa a tutta la struttura ospedaliera. È così possibile gestire l'assistenza al paziente con la certezza che i dati verranno inoltrati con rapidità.
Area delle forme d'onda dinamiche

L'area delle forme d'onda dinamiche si adatta automaticamente

Le forme d'onda si adattano automaticamente in base al numero di onde visualizzate.

L'area delle forme d'onda dinamiche si adatta automaticamente

Le forme d'onda si adattano automaticamente in base al numero di onde visualizzate.

L'area delle forme d'onda dinamiche si adatta automaticamente

Le forme d'onda si adattano automaticamente in base al numero di onde visualizzate.
Trend con orizzonte di riferimento

I trend con orizzonte di riferimento forniscono il quadro del paziente

Una schermata suddivisa in due in senso orizzontale mostra le misurazioni dei trend con orizzonte di riferimento sotto le forme d'onda in tempo reale, in modo che le deviazioni siano evidenti a colpo d'occhio.

I trend con orizzonte di riferimento forniscono il quadro del paziente

Una schermata suddivisa in due in senso orizzontale mostra le misurazioni dei trend con orizzonte di riferimento sotto le forme d'onda in tempo reale, in modo che le deviazioni siano evidenti a colpo d'occhio.

I trend con orizzonte di riferimento forniscono il quadro del paziente

Una schermata suddivisa in due in senso orizzontale mostra le misurazioni dei trend con orizzonte di riferimento sotto le forme d'onda in tempo reale, in modo che le deviazioni siano evidenti a colpo d'occhio.
Opzione di visualizzazione ad alta risoluzione

Opzione di visualizzazione ad alta risoluzione che migliora la visione

È possibile collegare il monitor a un display di grandi dimensioni con il software opzionale IntelliVue XDS. Il display al posto letto ad alta risoluzione consente di vedere i parametri vitali del paziente a distanza. Il controllo remoto XDS consente di lavorare in tutta tranquillità.

Opzione di visualizzazione ad alta risoluzione che migliora la visione

È possibile collegare il monitor a un display di grandi dimensioni con il software opzionale IntelliVue XDS. Il display al posto letto ad alta risoluzione consente di vedere i parametri vitali del paziente a distanza. Il controllo remoto XDS consente di lavorare in tutta tranquillità.

Opzione di visualizzazione ad alta risoluzione che migliora la visione

È possibile collegare il monitor a un display di grandi dimensioni con il software opzionale IntelliVue XDS. Il display al posto letto ad alta risoluzione consente di vedere i parametri vitali del paziente a distanza. Il controllo remoto XDS consente di lavorare in tutta tranquillità.
IntelliVue Guardian EWS

IntelliVue Guardian EWS su un monitor SpotCheck

Aiuta i medici a riconoscere precocemente i segni, anche minimi, di un aggravamento del paziente. Il punteggio per la valutazione precoce (EWS) ha lo scopo di velocizzare l'intervento per migliorare l'assistenza al paziente.

IntelliVue Guardian EWS su un monitor SpotCheck

Aiuta i medici a riconoscere precocemente i segni, anche minimi, di un aggravamento del paziente. Il punteggio per la valutazione precoce (EWS) ha lo scopo di velocizzare l'intervento per migliorare l'assistenza al paziente.

IntelliVue Guardian EWS su un monitor SpotCheck

Aiuta i medici a riconoscere precocemente i segni, anche minimi, di un aggravamento del paziente. Il punteggio per la valutazione precoce (EWS) ha lo scopo di velocizzare l'intervento per migliorare l'assistenza al paziente.
Flessibilità di connessione

Flessibilità di connessione con MX40 mediante segnale radio a corto raggio

Il monitor si connette a IntelliVue MX40 mediante un segnale radio a corto raggio offrendo la flessibilità di visualizzare altri parametri vitali e di ottenere il monitoraggio continuo per supportare pazienti ad alta criticità.

Flessibilità di connessione con MX40 mediante segnale radio a corto raggio

Il monitor si connette a IntelliVue MX40 mediante un segnale radio a corto raggio offrendo la flessibilità di visualizzare altri parametri vitali e di ottenere il monitoraggio continuo per supportare pazienti ad alta criticità.

Flessibilità di connessione con MX40 mediante segnale radio a corto raggio

Il monitor si connette a IntelliVue MX40 mediante un segnale radio a corto raggio offrendo la flessibilità di visualizzare altri parametri vitali e di ottenere il monitoraggio continuo per supportare pazienti ad alta criticità.
Funzione ST Map

Funzione ST Map per riconoscere i cambiamenti

Questa funzione riunisce in una vista integrata i valori ST e i trend acquisiti dai piani verticale (derivazioni degli arti) e orizzontale (derivazioni precordiali). Aiuta i clinici a riconoscere più facilmente le variazioni del tratto ST e la relativa sede nel cuore.

Funzione ST Map per riconoscere i cambiamenti

Questa funzione riunisce in una vista integrata i valori ST e i trend acquisiti dai piani verticale (derivazioni degli arti) e orizzontale (derivazioni precordiali). Aiuta i clinici a riconoscere più facilmente le variazioni del tratto ST e la relativa sede nel cuore.

Funzione ST Map per riconoscere i cambiamenti

Questa funzione riunisce in una vista integrata i valori ST e i trend acquisiti dai piani verticale (derivazioni degli arti) e orizzontale (derivazioni precordiali). Aiuta i clinici a riconoscere più facilmente le variazioni del tratto ST e la relativa sede nel cuore.
ProtocolWatch

ProtocolWatch semplifica la cura basata sulle evidenze

Semplifica la cura della sepsi verificando continuamente i dati di monitoraggio rispetto ai criteri dei protocolli di cura per fornire informazioni al momento giusto. Quando i criteri della sepsi sono soddisfatti, ProtocolWatch invita il personale sanitario a eseguire test, osservazioni o interventi come indicato nel protocollo. ProtocolWatch inoltre produce un registro che è possibile stampare a fini di documentazione e miglioramento della qualità.

ProtocolWatch semplifica la cura basata sulle evidenze

Semplifica la cura della sepsi verificando continuamente i dati di monitoraggio rispetto ai criteri dei protocolli di cura per fornire informazioni al momento giusto. Quando i criteri della sepsi sono soddisfatti, ProtocolWatch invita il personale sanitario a eseguire test, osservazioni o interventi come indicato nel protocollo. ProtocolWatch inoltre produce un registro che è possibile stampare a fini di documentazione e miglioramento della qualità.

ProtocolWatch semplifica la cura basata sulle evidenze

Semplifica la cura della sepsi verificando continuamente i dati di monitoraggio rispetto ai criteri dei protocolli di cura per fornire informazioni al momento giusto. Quando i criteri della sepsi sono soddisfatti, ProtocolWatch invita il personale sanitario a eseguire test, osservazioni o interventi come indicato nel protocollo. ProtocolWatch inoltre produce un registro che è possibile stampare a fini di documentazione e miglioramento della qualità.
  • Display touchscreen intuitivo
  • Misurazioni integrate
  • Networking cablato e wireless
  • Area delle forme d'onda dinamiche
Vedi tutte le caratteristiche
Display touchscreen intuitivo

L'intuitivo display touchscreen agevola l'uso

L'interfaccia utente è progettata per migliorare la visibilità dei dati paziente, è facile da usare permettendo così di concentrarsi sul paziente anziché sul monitor.

L'intuitivo display touchscreen agevola l'uso

L'interfaccia utente è progettata per migliorare la visibilità dei dati paziente, è facile da usare permettendo così di concentrarsi sul paziente anziché sul monitor.

L'intuitivo display touchscreen agevola l'uso

L'interfaccia utente è progettata per migliorare la visibilità dei dati paziente, è facile da usare permettendo così di concentrarsi sul paziente anziché sul monitor.
Misurazioni integrate

Le misurazioni integrate riducono i tempi di impostazione

Le misurazioni di uso frequente sono già integrate pertanto non è necessario impostarle. Queste includono ECG, SpO₂, NBP, scelta fino a due pressioni invasive e temperature, scelta del monitoraggio di CO₂/gas; inoltre è compatibile con i moduli di monitoraggio per anestesia.

Le misurazioni integrate riducono i tempi di impostazione

Le misurazioni di uso frequente sono già integrate pertanto non è necessario impostarle. Queste includono ECG, SpO₂, NBP, scelta fino a due pressioni invasive e temperature, scelta del monitoraggio di CO₂/gas; inoltre è compatibile con i moduli di monitoraggio per anestesia.

Le misurazioni integrate riducono i tempi di impostazione

Le misurazioni di uso frequente sono già integrate pertanto non è necessario impostarle. Queste includono ECG, SpO₂, NBP, scelta fino a due pressioni invasive e temperature, scelta del monitoraggio di CO₂/gas; inoltre è compatibile con i moduli di monitoraggio per anestesia.
Networking cablato e wireless

Il networking cablato e wireless fornisce un flusso di dati

Il monitor è collegabile alla rete IntelliVue Clinical Network, che può essere estesa a tutta la struttura ospedaliera. È così possibile gestire l'assistenza al paziente con la certezza che i dati verranno inoltrati con rapidità.

Il networking cablato e wireless fornisce un flusso di dati

Il monitor è collegabile alla rete IntelliVue Clinical Network, che può essere estesa a tutta la struttura ospedaliera. È così possibile gestire l'assistenza al paziente con la certezza che i dati verranno inoltrati con rapidità.

Il networking cablato e wireless fornisce un flusso di dati

Il monitor è collegabile alla rete IntelliVue Clinical Network, che può essere estesa a tutta la struttura ospedaliera. È così possibile gestire l'assistenza al paziente con la certezza che i dati verranno inoltrati con rapidità.
Area delle forme d'onda dinamiche

L'area delle forme d'onda dinamiche si adatta automaticamente

Le forme d'onda si adattano automaticamente in base al numero di onde visualizzate.

L'area delle forme d'onda dinamiche si adatta automaticamente

Le forme d'onda si adattano automaticamente in base al numero di onde visualizzate.

L'area delle forme d'onda dinamiche si adatta automaticamente

Le forme d'onda si adattano automaticamente in base al numero di onde visualizzate.
Trend con orizzonte di riferimento

I trend con orizzonte di riferimento forniscono il quadro del paziente

Una schermata suddivisa in due in senso orizzontale mostra le misurazioni dei trend con orizzonte di riferimento sotto le forme d'onda in tempo reale, in modo che le deviazioni siano evidenti a colpo d'occhio.

I trend con orizzonte di riferimento forniscono il quadro del paziente

Una schermata suddivisa in due in senso orizzontale mostra le misurazioni dei trend con orizzonte di riferimento sotto le forme d'onda in tempo reale, in modo che le deviazioni siano evidenti a colpo d'occhio.

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Opzione di visualizzazione ad alta risoluzione

Opzione di visualizzazione ad alta risoluzione che migliora la visione

È possibile collegare il monitor a un display di grandi dimensioni con il software opzionale IntelliVue XDS. Il display al posto letto ad alta risoluzione consente di vedere i parametri vitali del paziente a distanza. Il controllo remoto XDS consente di lavorare in tutta tranquillità.

Opzione di visualizzazione ad alta risoluzione che migliora la visione

È possibile collegare il monitor a un display di grandi dimensioni con il software opzionale IntelliVue XDS. Il display al posto letto ad alta risoluzione consente di vedere i parametri vitali del paziente a distanza. Il controllo remoto XDS consente di lavorare in tutta tranquillità.

Opzione di visualizzazione ad alta risoluzione che migliora la visione

È possibile collegare il monitor a un display di grandi dimensioni con il software opzionale IntelliVue XDS. Il display al posto letto ad alta risoluzione consente di vedere i parametri vitali del paziente a distanza. Il controllo remoto XDS consente di lavorare in tutta tranquillità.
IntelliVue Guardian EWS

IntelliVue Guardian EWS su un monitor SpotCheck

Aiuta i medici a riconoscere precocemente i segni, anche minimi, di un aggravamento del paziente. Il punteggio per la valutazione precoce (EWS) ha lo scopo di velocizzare l'intervento per migliorare l'assistenza al paziente.

IntelliVue Guardian EWS su un monitor SpotCheck

Aiuta i medici a riconoscere precocemente i segni, anche minimi, di un aggravamento del paziente. Il punteggio per la valutazione precoce (EWS) ha lo scopo di velocizzare l'intervento per migliorare l'assistenza al paziente.

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Aiuta i medici a riconoscere precocemente i segni, anche minimi, di un aggravamento del paziente. Il punteggio per la valutazione precoce (EWS) ha lo scopo di velocizzare l'intervento per migliorare l'assistenza al paziente.
Flessibilità di connessione

Flessibilità di connessione con MX40 mediante segnale radio a corto raggio

Il monitor si connette a IntelliVue MX40 mediante un segnale radio a corto raggio offrendo la flessibilità di visualizzare altri parametri vitali e di ottenere il monitoraggio continuo per supportare pazienti ad alta criticità.

Flessibilità di connessione con MX40 mediante segnale radio a corto raggio

Il monitor si connette a IntelliVue MX40 mediante un segnale radio a corto raggio offrendo la flessibilità di visualizzare altri parametri vitali e di ottenere il monitoraggio continuo per supportare pazienti ad alta criticità.

Flessibilità di connessione con MX40 mediante segnale radio a corto raggio

Il monitor si connette a IntelliVue MX40 mediante un segnale radio a corto raggio offrendo la flessibilità di visualizzare altri parametri vitali e di ottenere il monitoraggio continuo per supportare pazienti ad alta criticità.
Funzione ST Map

Funzione ST Map per riconoscere i cambiamenti

Questa funzione riunisce in una vista integrata i valori ST e i trend acquisiti dai piani verticale (derivazioni degli arti) e orizzontale (derivazioni precordiali). Aiuta i clinici a riconoscere più facilmente le variazioni del tratto ST e la relativa sede nel cuore.

Funzione ST Map per riconoscere i cambiamenti

Questa funzione riunisce in una vista integrata i valori ST e i trend acquisiti dai piani verticale (derivazioni degli arti) e orizzontale (derivazioni precordiali). Aiuta i clinici a riconoscere più facilmente le variazioni del tratto ST e la relativa sede nel cuore.

Funzione ST Map per riconoscere i cambiamenti

Questa funzione riunisce in una vista integrata i valori ST e i trend acquisiti dai piani verticale (derivazioni degli arti) e orizzontale (derivazioni precordiali). Aiuta i clinici a riconoscere più facilmente le variazioni del tratto ST e la relativa sede nel cuore.
ProtocolWatch

ProtocolWatch semplifica la cura basata sulle evidenze

Semplifica la cura della sepsi verificando continuamente i dati di monitoraggio rispetto ai criteri dei protocolli di cura per fornire informazioni al momento giusto. Quando i criteri della sepsi sono soddisfatti, ProtocolWatch invita il personale sanitario a eseguire test, osservazioni o interventi come indicato nel protocollo. ProtocolWatch inoltre produce un registro che è possibile stampare a fini di documentazione e miglioramento della qualità.

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Semplifica la cura della sepsi verificando continuamente i dati di monitoraggio rispetto ai criteri dei protocolli di cura per fornire informazioni al momento giusto. Quando i criteri della sepsi sono soddisfatti, ProtocolWatch invita il personale sanitario a eseguire test, osservazioni o interventi come indicato nel protocollo. ProtocolWatch inoltre produce un registro che è possibile stampare a fini di documentazione e miglioramento della qualità.

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Semplifica la cura della sepsi verificando continuamente i dati di monitoraggio rispetto ai criteri dei protocolli di cura per fornire informazioni al momento giusto. Quando i criteri della sepsi sono soddisfatti, ProtocolWatch invita il personale sanitario a eseguire test, osservazioni o interventi come indicato nel protocollo. ProtocolWatch inoltre produce un registro che è possibile stampare a fini di documentazione e miglioramento della qualità.

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