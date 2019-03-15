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Il monitor paziente al posto letto Philips IntelliVue MP5 fornisce informazioni preziose sui pazienti. Offre la potenza e le funzionalità del monitoraggio IntelliVue in un involucro robusto e compatto, in grado di soddisfare le esigenze di una vasta gamma di ambienti di cura.
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L'intuitivo display touchscreen agevola l'uso
L'intuitivo display touchscreen agevola l'uso
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Le misurazioni integrate riducono i tempi di impostazione
Le misurazioni integrate riducono i tempi di impostazione
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Il networking cablato e wireless fornisce un flusso di dati
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L'area delle forme d'onda dinamiche si adatta automaticamente
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I trend con orizzonte di riferimento forniscono il quadro del paziente
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Opzione di visualizzazione ad alta risoluzione che migliora la visione
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IntelliVue Guardian EWS su un monitor SpotCheck
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Flessibilità di connessione con MX40 mediante segnale radio a corto raggio
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Funzione ST Map per riconoscere i cambiamenti
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ProtocolWatch semplifica la cura basata sulle evidenze
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L'intuitivo display touchscreen agevola l'uso
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Le misurazioni integrate riducono i tempi di impostazione
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Il networking cablato e wireless fornisce un flusso di dati
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L'area delle forme d'onda dinamiche si adatta automaticamente
L'area delle forme d'onda dinamiche si adatta automaticamente
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I trend con orizzonte di riferimento forniscono il quadro del paziente
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Opzione di visualizzazione ad alta risoluzione che migliora la visione
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IntelliVue Guardian EWS su un monitor SpotCheck
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Flessibilità di connessione con MX40 mediante segnale radio a corto raggio
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Funzione ST Map per riconoscere i cambiamenti
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ProtocolWatch semplifica la cura basata sulle evidenze
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