Measurement Rack 6000 Rack per le misurazioni IntelliVue 6000

Il rack per le misurazioni IntelliVue 6000 è dotato di 4 alloggiamenti per l'utilizzo con i singoli moduli parametrici e il registratore. Il rack per le misurazioni 6000 è compatibile solo con i monitor paziente IntelliVue 6100, 6300 e 6500 e i moduli parametrici della famiglia IntelliVue. Non è compatibile con il monitor paziente Efficia CM e i moduli di misurazione Efficia CM.