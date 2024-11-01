Schermate cliniche per il supporto dei flussi di lavoro dell'assistenza infermieristica

Con IntelliVue MX40 è possibile ottenere ECG a 12 derivazioni calcolate e monitorare in continuo ST e QT, FAST SpO2 e respiro con metodo impedenziometrico. Dispone di fino a cinque diversi layout dello schermo, per poter disporre dei dati necessari con un solo tocco.