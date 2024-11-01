Termini di ricerca
Il monitor paziente indossabile IntelliVue MX40 offre le funzioni innovative, il design intelligente e i vantaggi della tecnologia avanzata tipici dei prodotti Philips in un dispositivo di dimensioni e peso ridotti, facilmente indossabile dai pazienti in grado di deambulare.
Richiedi contatto
Grazie per il tuo interesse.
Facci sapere come ti possiamo aiutare.
Facendo clic sul collegamento, lascerai il sito Web ufficiale di Royal Philips ("Philips"). Eventuali collegamenti a siti Web di terzi che possono apparire su questo sito sono forniti solo per comodità dell'utente e non rappresentano in alcun modo alcuna affiliazione o approvazione delle informazioni fornite su tali siti Web collegati. Philips non rilascia dichiarazioni o garanzie di alcun tipo in merito a siti Web di terzi o alle informazioni in essi contenute.Ho capito
Indossabile per garantire la libertà di movimento
Indossabile per garantire la libertà di movimento
Indossabile per garantire la libertà di movimento
Indossabile per garantire la libertà di movimento
Durevole, facile da pulire e disinfettare
Durevole, facile da pulire e disinfettare
Durevole, facile da pulire e disinfettare
Durevole, facile da pulire e disinfettare
Gestione degli allarmi basata sui protocolli clinici
Gestione degli allarmi basata sui protocolli clinici
Gestione degli allarmi basata sui protocolli clinici
Gestione degli allarmi basata sui protocolli clinici
Possibilità di scegliere la batteria più adatta alle vostre esigenze
Possibilità di scegliere la batteria più adatta alle vostre esigenze
Possibilità di scegliere la batteria più adatta alle vostre esigenze
Possibilità di scegliere la batteria più adatta alle vostre esigenze
Assistenza clinica con segni vitali e visione più completa
Assistenza clinica con segni vitali e visione più completa
Assistenza clinica con segni vitali e visione più completa
Schermate cliniche per il supporto dei flussi di lavoro dell'assistenza infermieristica
Schermate cliniche per il supporto dei flussi di lavoro dell'assistenza infermieristica
Schermate cliniche per il supporto dei flussi di lavoro dell'assistenza infermieristica
Indossabile per garantire la libertà di movimento
Indossabile per garantire la libertà di movimento
Indossabile per garantire la libertà di movimento
Indossabile per garantire la libertà di movimento
Durevole, facile da pulire e disinfettare
Durevole, facile da pulire e disinfettare
Durevole, facile da pulire e disinfettare
Durevole, facile da pulire e disinfettare
Gestione degli allarmi basata sui protocolli clinici
Gestione degli allarmi basata sui protocolli clinici
Gestione degli allarmi basata sui protocolli clinici
Gestione degli allarmi basata sui protocolli clinici
Possibilità di scegliere la batteria più adatta alle vostre esigenze
Possibilità di scegliere la batteria più adatta alle vostre esigenze
Possibilità di scegliere la batteria più adatta alle vostre esigenze
Possibilità di scegliere la batteria più adatta alle vostre esigenze
Assistenza clinica con segni vitali e visione più completa
Assistenza clinica con segni vitali e visione più completa
Assistenza clinica con segni vitali e visione più completa
Schermate cliniche per il supporto dei flussi di lavoro dell'assistenza infermieristica
Schermate cliniche per il supporto dei flussi di lavoro dell'assistenza infermieristica
Schermate cliniche per il supporto dei flussi di lavoro dell'assistenza infermieristica
Visualizza prodotto
Visualizza prodotto
Visualizza prodotto
Visualizza prodotto
Visualizza prodotto
Visualizza prodotto
Philips IntelliVue MP5SC con IntelliVue Guardian Early Warning Score (EWS) contribuisce a migliorare l'assistenza al paziente fornendo le misurazioni desiderate e strumenti di supporto decisionale clinico direttamente presso il punto di cura.
Visualizza prodotto
I dispositivi di misurazione cableless Philips IntelliVue, piccoli e leggeri, forniscono dati relativi a NBP e SpO2 che migliorano l'assistenza e favoriscono la mobilità dei pazienti all'interno della vostra struttura ospedaliera.
Visualizza prodotto
Il monitor paziente al posto letto Philips IntelliVue MP5 fornisce informazioni preziose sui pazienti. Offre la potenza e le funzionalità del monitoraggio IntelliVue in un involucro robusto e compatto, in grado di soddisfare le esigenze di una vasta gamma di ambienti di cura.
Visualizza prodotto
Il Sistema di Telemetria IntelliVue si serve della tecnologia Smart-hopping, adattamento di un protocollo per le comunicazioni vocali, per preservare la continuità della connessione tra la centrale di monitoraggio e i dispositivi di telemetria, ottenendo un sistema scalabile e connessioni di qualità.
Visualizza prodotto
Lo staff clinico può affidarsi ai monitor paziente Philips IntelliVue per ottenere i dati necessari in qualsiasi momento. E voi potete affidarvi al nostro supporto per avere la certezza che i dati paziente vengano trasmessi come stabilito.
Visualizza prodotto
Il monitor paziente indossabile IntelliVue MX40 offre le funzioni innovative, il design intelligente e i vantaggi della tecnologia avanzata tipici dei prodotti Philips in un dispositivo di dimensioni e peso ridotti, facilmente indossabile dai pazienti in grado di deambulare.
Visualizza prodotto
Facendo clic sul collegamento, lascerai il sito Web ufficiale di Royal Philips ("Philips"). Eventuali collegamenti a siti Web di terzi che possono apparire su questo sito sono forniti solo per comodità dell'utente e non rappresentano in alcun modo alcuna affiliazione o approvazione delle informazioni fornite su tali siti Web collegati. Philips non rilascia dichiarazioni o garanzie di alcun tipo in merito a siti Web di terzi o alle informazioni in essi contenute.Ho capito
Seleziona il paeseItalia (Italiano)
Facendo clic sul collegamento, lascerai il sito Web ufficiale di Royal Philips ("Philips"). Eventuali collegamenti a siti Web di terzi che possono apparire su questo sito sono forniti solo per comodità dell'utente e non rappresentano in alcun modo alcuna affiliazione o approvazione delle informazioni fornite su tali siti Web collegati. Philips non rilascia dichiarazioni o garanzie di alcun tipo in merito a siti Web di terzi o alle informazioni in essi contenute.Ho capito
La visualizzazione ottimale del nostro sito richiede la versione più recente di Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.
Note:
I contenuti presenti nella pagina che segue contengono informazioni rivolte esclusivamente agli OPERATORI SANITARI, in quanto si riferiscono a prodotti rientranti nella categoria dei dispositivi medici che richiedono l’impiego o l’intervento da parte di professionisti del settore medico-sanitario.