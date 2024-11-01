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IntelliVue MX40

Monitor paziente indossabile

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Il monitor paziente indossabile IntelliVue MX40 offre le funzioni innovative, il design intelligente e i vantaggi della tecnologia avanzata tipici dei prodotti Philips in un dispositivo di dimensioni e peso ridotti, facilmente indossabile dai pazienti in grado di deambulare.

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Caratteristiche
Indossabile per garantire la libertà
Indossabile per garantire la libertà di movimento

Indossabile per garantire la libertà di movimento

Con IntelliVue MX40, i pazienti possono muoversi in libertà all'interno dell'unità di cura o dell'ospedale, rimanendo monitorati in modalità wireless su IntelliVue Information Center iX.

Indossabile per garantire la libertà di movimento

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Con IntelliVue MX40, i pazienti possono muoversi in libertà all'interno dell'unità di cura o dell'ospedale, rimanendo monitorati in modalità wireless su IntelliVue Information Center iX.

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Indossabile per garantire la libertà
Indossabile per garantire la libertà di movimento

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Con IntelliVue MX40, i pazienti possono muoversi in libertà all'interno dell'unità di cura o dell'ospedale, rimanendo monitorati in modalità wireless su IntelliVue Information Center iX.
Durevole e facile da pulire
Durevole, facile da pulire e disinfettare

Durevole, facile da pulire e disinfettare

IntelliVue MX40 dispone di uno speciale connettore del cavo, progettato per ridurre l'accumulo di sporcizia e sostanze liquide, e di un design dell'involucro in grado di resistere a disinfettanti di alto livello, compresa una sterilizzazione regolare.

Durevole, facile da pulire e disinfettare

Durevole, facile da pulire e disinfettare
IntelliVue MX40 dispone di uno speciale connettore del cavo, progettato per ridurre l'accumulo di sporcizia e sostanze liquide, e di un design dell'involucro in grado di resistere a disinfettanti di alto livello, compresa una sterilizzazione regolare.

Durevole, facile da pulire e disinfettare

IntelliVue MX40 dispone di uno speciale connettore del cavo, progettato per ridurre l'accumulo di sporcizia e sostanze liquide, e di un design dell'involucro in grado di resistere a disinfettanti di alto livello, compresa una sterilizzazione regolare.
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Durevole e facile da pulire
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Gestione degli allarmi basata sui protocolli clinici
Gestione degli allarmi basata sui protocolli clinici

Gestione degli allarmi basata sui protocolli clinici

In prossimità del paziente o durante la sua deambulazione, IntelliVue MX40 visualizzerà gli allarmi solo su Information Center; potrà inoltre essere configurato in modo da generare ed emettere gli allarmi secondo le esigenze cliniche.

Gestione degli allarmi basata sui protocolli clinici

Gestione degli allarmi basata sui protocolli clinici
In prossimità del paziente o durante la sua deambulazione, IntelliVue MX40 visualizzerà gli allarmi solo su Information Center; potrà inoltre essere configurato in modo da generare ed emettere gli allarmi secondo le esigenze cliniche.

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Gestione degli allarmi basata sui protocolli clinici
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In prossimità del paziente o durante la sua deambulazione, IntelliVue MX40 visualizzerà gli allarmi solo su Information Center; potrà inoltre essere configurato in modo da generare ed emettere gli allarmi secondo le esigenze cliniche.
Scelta delle batterie
Possibilità di scegliere la batteria più adatta alle vostre esigenze

Possibilità di scegliere la batteria più adatta alle vostre esigenze

IntelliVue MX40 può essere alimentato da batterie AA non ricaricabili oppure da un'unica batteria ricaricabile Philips, in base alle preferenze

Possibilità di scegliere la batteria più adatta alle vostre esigenze

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Possibilità di scegliere la batteria più adatta alle vostre esigenze

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IntelliVue MX40 può essere alimentato da batterie AA non ricaricabili oppure da un'unica batteria ricaricabile Philips, in base alle preferenze
Assistenza completa

Assistenza clinica con segni vitali e visione più completa

IntelliVue MX40 dispone di una connessione wireless a corto raggio con i monitor IntelliVue per acquisire i segni vitali o per avere una visione più completa.

Assistenza clinica con segni vitali e visione più completa

IntelliVue MX40 dispone di una connessione wireless a corto raggio con i monitor IntelliVue per acquisire i segni vitali o per avere una visione più completa.

Assistenza clinica con segni vitali e visione più completa

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Schermate cliniche per il supporto dei flussi di lavoro

Schermate cliniche per il supporto dei flussi di lavoro dell'assistenza infermieristica

Con IntelliVue MX40 è possibile ottenere ECG a 12 derivazioni calcolate e monitorare in continuo ST e QT, FAST SpO2 e respiro con metodo impedenziometrico. Dispone di fino a cinque diversi layout dello schermo, per poter disporre dei dati necessari con un solo tocco.

Schermate cliniche per il supporto dei flussi di lavoro dell'assistenza infermieristica

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Con IntelliVue MX40 è possibile ottenere ECG a 12 derivazioni calcolate e monitorare in continuo ST e QT, FAST SpO2 e respiro con metodo impedenziometrico. Dispone di fino a cinque diversi layout dello schermo, per poter disporre dei dati necessari con un solo tocco.
  • Indossabile per garantire la libertà
  • Durevole e facile da pulire
  • Gestione degli allarmi basata sui protocolli clinici
  • Scelta delle batterie
Vedi tutte le caratteristiche
Indossabile per garantire la libertà
Indossabile per garantire la libertà di movimento

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Indossabile per garantire la libertà di movimento

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Indossabile per garantire la libertà
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Durevole e facile da pulire
Durevole, facile da pulire e disinfettare

Durevole, facile da pulire e disinfettare

IntelliVue MX40 dispone di uno speciale connettore del cavo, progettato per ridurre l'accumulo di sporcizia e sostanze liquide, e di un design dell'involucro in grado di resistere a disinfettanti di alto livello, compresa una sterilizzazione regolare.

Durevole, facile da pulire e disinfettare

Durevole, facile da pulire e disinfettare
IntelliVue MX40 dispone di uno speciale connettore del cavo, progettato per ridurre l'accumulo di sporcizia e sostanze liquide, e di un design dell'involucro in grado di resistere a disinfettanti di alto livello, compresa una sterilizzazione regolare.

Durevole, facile da pulire e disinfettare

IntelliVue MX40 dispone di uno speciale connettore del cavo, progettato per ridurre l'accumulo di sporcizia e sostanze liquide, e di un design dell'involucro in grado di resistere a disinfettanti di alto livello, compresa una sterilizzazione regolare.
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Durevole e facile da pulire
Durevole, facile da pulire e disinfettare

Durevole, facile da pulire e disinfettare

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Gestione degli allarmi basata sui protocolli clinici
Gestione degli allarmi basata sui protocolli clinici

Gestione degli allarmi basata sui protocolli clinici

In prossimità del paziente o durante la sua deambulazione, IntelliVue MX40 visualizzerà gli allarmi solo su Information Center; potrà inoltre essere configurato in modo da generare ed emettere gli allarmi secondo le esigenze cliniche.

Gestione degli allarmi basata sui protocolli clinici

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In prossimità del paziente o durante la sua deambulazione, IntelliVue MX40 visualizzerà gli allarmi solo su Information Center; potrà inoltre essere configurato in modo da generare ed emettere gli allarmi secondo le esigenze cliniche.

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Scelta delle batterie
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IntelliVue MX40 può essere alimentato da batterie AA non ricaricabili oppure da un'unica batteria ricaricabile Philips, in base alle preferenze

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Assistenza completa

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