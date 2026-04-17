Philips IntelliVue MP5SC con IntelliVue Guardian Early Warning Score (EWS) contribuisce a migliorare l'assistenza al paziente fornendo le misurazioni desiderate e strumenti di supporto decisionale clinico direttamente presso il punto di cura.
Misurazioni essenziali per supportare decisioni informate
Modalità di funzionamento flessibili per l'uso nei reparti di degenza
L'ampio display touchscreen da 8,4" consente una visione immediata dei dati
Caratteristiche
Misurazioni essenziali per supportare decisioni informate
Innovativo e ricco di informazioni, il monitor MP5SC fornisce parametri chiave, come SpO₂, NBP, SureTemp e CO₂ Microstream a supporto delle decisioni cliniche direttamente al posto letto.
L'ampio display touchscreen da 8,4" consente una visione immediata dei dati
Questo monitor è dotato di un ampio e luminoso display touchscreen da 8,4" che vi offre una configurazione flessibile dei parametri, per migliorare la cura dei pazienti.
Modalità di funzionamento flessibili per l'uso nei reparti di degenza
Il monitor può essere utilizzato per le misurazioni spotcheck o per il monitoraggio continuo. In modalità continua, IntelliVue MP5SC consente il monitoraggio al posto letto a lungo termine. Quando è necessario il monitoraggio avanzato, MP5SC dotato del pacchetto opzionale per team di risposta rapida (RRT) diventa un monitor ECG completo attraverso un dispositivo indossabile dal paziente.