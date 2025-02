Robuste, resistenti e pieghevole

Realizzate con materiali resistenti e atossici, queste cuffie sono costruite per resistere all'uso quotidiano da parte dei bambini. Quando non vengono utilizzate, possono essere ripiegate per essere riposte facilmente in un cassetto. In alternativa, possono anche essere ripiegate in orizzontale e verso l'interno, per riporle in modo compatto in tasca o nello zaino.