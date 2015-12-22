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Fuori produzione
Set cannucce di ricambio
con spazzolina
4.7
su 5
3
Recensioni
100%
di utenti consiglia questo prodotto
gaucioso
22/12/2015
Italia
Compratore verificato
Ottima soluzione
ideali per rigenerare i vecchi bicchieri senza la necessità di comprali nuovi
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF764/00 Tazze con cannuccia
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF764/00 Tazze con cannuccia
Aigg
02/09/2015
Italia
Compratore verificato
Ottimo prodotto
Questo prodotto é da ritenersi molto valido, poiché contiene due ricambi per la tazza con cannuccia di qualsiasi modello. Infatti le cannucce di plastica rigida si possono ritagliare a misura corretta e permettere l'utilizzo così per qualsiasi biberon Avent. Comodo anche lo scovolino per pulire gli interni degli accessori.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF764/00 Tazze con cannuccia
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF764/00 Tazze con cannuccia
Miertjet77
05/04/2013
Nederland
Extra is altijd handig en borsteltje reinigt goed!
Een handig product, vooral het borsteltje, je haalt hem 1x door het rietje en hij is schoon! Ik vind het jammer dat het rietje er niet in een maat kleiner (voor de 150cc bekers)bij zit, voor de kleinere kinderen, nu heb ik 1 van de rietjes ingekort.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF764/00 Voor bekers met rietje
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF764/00 Voor bekers met rietje
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.