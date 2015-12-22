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  • Per mantenere sempre igienizzata la tazza con cannuccia
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Fuori produzione

Philips AventTazze con cannuccia

SCF764/00

4.7
| (3) Recensioni | 100% di utenti consiglia questo prodotto
Per mantenere sempre igienizzata la tazza con cannuccia
Il set di cannucce sostitutive Philips Avent SCF764/00 con scovolino include 2 cannucce di ricambio e uno scovolino per la pulizia. In questo modo la cannuccia all'interno della tazza è sempre pulita, igienica e pronta per l'uso!
Vedi tutti i vantaggi
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Cannucce sostitutive in silicone con scovolino per la pulizia

Per mantenere sempre igienizzata la tazza con cannuccia

  • Set cannucce di ricambio

  • con spazzolina

Include 2 set di cannucce sostitutive e una spazzolina per la pulizia

Per tazze con cannuccia da 260 ml

La spazzolina consente una semplice pulizia della cannuccia

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.7

su 5

3

Recensioni

100%

di utenti consiglia questo prodotto

3
2
1

22/12/2015

Italia

Italia

Compratore verificato

Ottima soluzione

ideali per rigenerare i vecchi bicchieri senza la necessità di comprali nuovi

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF764/00 Tazze con cannuccia

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF764/00 Tazze con cannuccia

02/09/2015

Italia

Italia

Compratore verificato

Ottimo prodotto

Questo prodotto é da ritenersi molto valido, poiché contiene due ricambi per la tazza con cannuccia di qualsiasi modello. Infatti le cannucce di plastica rigida si possono ritagliare a misura corretta e permettere l'utilizzo così per qualsiasi biberon Avent. Comodo anche lo scovolino per pulire gli interni degli accessori.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF764/00 Tazze con cannuccia

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF764/00 Tazze con cannuccia

05/04/2013

Nederland

Nederland

Extra is altijd handig en borsteltje reinigt goed!

Een handig product, vooral het borsteltje, je haalt hem 1x door het rietje en hij is schoon! Ik vind het jammer dat het rietje er niet in een maat kleiner (voor de 150cc bekers)bij zit, voor de kleinere kinderen, nu heb ik 1 van de rietjes ingekort.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF764/00 Voor bekers met rietje

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF764/00 Voor bekers met rietje

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  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 