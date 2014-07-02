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  • Coperchio rotante per tenere la cannuccia pulita in viaggio
  • Coperchio rotante per tenere la cannuccia pulita in viaggio
  • Coperchio rotante per tenere la cannuccia pulita in viaggio
  • Coperchio rotante per tenere la cannuccia pulita in viaggio
  • Coperchio rotante per tenere la cannuccia pulita in viaggio
  • Coperchio rotante per tenere la cannuccia pulita in viaggio

Fuori produzione

Philips AventTazze con cannuccia

SCF762/00

5
| (1) Recensione | 100% di utenti consiglia questo prodotto
Coperchio rotante per tenere la cannuccia pulita in viaggio
La tazza con cannuccia Philips Avent SCF762/00 è una soluzione ideale per far bere il tuo bimbo che cresce. È a prova di perdite e il tuo bimbo la può utilizzare facilmente da solo; è inoltre dotata di un esclusivo coperchio avvitabile e offre la possibilità di staccare e pulire ogni parte.
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brand recommended by moms worldwide1

A prova di perdite, facile da usare in modo autonomo

Coperchio rotante per tenere la cannuccia pulita in viaggio

  • 340 ml

  • Cannuccia 18m+

Cannuccia morbida in silicone con valvola a prova di perdite integrata

Consente al tuo bambino di aprire e chiudere il coperchio facilmente

Il coperchio rotante mantiene la cannuccia pulita

Specifiche tecniche

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Recensioni

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5.0

su 5

1

Recensione

100%

di utenti consiglia questo prodotto

4
3
2
1

02/07/2014

Italia

Italia

ottimo

è un prodotto perfetto per i bimbi sopratttutto quando si è in viaggio ma anche dentro casa

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF762/00 Tazze con cannuccia

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF762/00 Tazze con cannuccia

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  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 