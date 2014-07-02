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Fuori produzione
340 ml
Cannuccia 18m+
5.0
su 5
1
Recensione
100%
di utenti consiglia questo prodotto
jamcie
02/07/2014
Italia
ottimo
è un prodotto perfetto per i bimbi sopratttutto quando si è in viaggio ma anche dentro casa
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF762/00 Tazze con cannuccia
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF762/00 Tazze con cannuccia
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