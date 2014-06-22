ProdottiSupporto

Paga con Klarna

Garanzia di 2 anni

Omaggio di benvenuto €10*

Reso entro 30 giorni

Tutte le serie

  • Coperchio rotante per tenere la cannuccia pulita in viaggio
  • Coperchio rotante per tenere la cannuccia pulita in viaggio
  • Coperchio rotante per tenere la cannuccia pulita in viaggio
  • Coperchio rotante per tenere la cannuccia pulita in viaggio
  • Coperchio rotante per tenere la cannuccia pulita in viaggio
  • Coperchio rotante per tenere la cannuccia pulita in viaggio

Fuori produzione

Philips AventTazze con cannuccia

SCF760/00

3.9
| (22) Recensioni
Coperchio rotante per tenere la cannuccia pulita in viaggio
La tazza con cannuccia Philips Avent SCF760/00 è una soluzione ideale per far bere il tuo bimbo che cresce. È a prova di perdite e il tuo bimbo la può utilizzare facilmente da solo; è inoltre dotata di un esclusivo coperchio avvitabile e consente di staccare e pulire ogni parte.
Vedi tutti i vantaggi
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

brand recommended by moms worldwide1

A prova di perdite, facile da usare in modo autonomo

Coperchio rotante per tenere la cannuccia pulita in viaggio

  • Da 260 ml

  • Cannuccia (12m+)

Cannuccia morbida in silicone con valvola a prova di perdite integrata

Consente al tuo bambino di aprire e chiudere il coperchio facilmente

Il coperchio rotante mantiene la cannuccia pulita

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Recensioni

Queste recensioni sono gestite da Bazaarvoice e sono conformi alla Politica di autenticità della suddetta, con il supporto di tecnologie antifrode e controlli manuali. Per ulteriori dettagli, consulta la pagina
Le valutazioni dei prodotti e le classificazioni in stelle da parte degli utenti sono utili a tutti i clienti. Consentono di ottenere maggiori informazioni rilevanti per l'acquisto dei prodotti. I clienti che hanno acquistato un prodotto online o nel punto vendita possono inviare una recensione

3.9

su 5

22

Recensioni

22/06/2014

Italia

Italia

Prodotto validissimo

Ottimo. Praticissimo. Peccato solo non ci siano i ricambi della cannuccia....le rompono con i dentini!

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF760/00 Tazze con cannuccia

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF760/00 Tazze con cannuccia

22/06/2012

France

France

je l'adore

je l'ai acheter pour ma fille qui ne veut plus boire comme les bebes mais qui est encore trop petite(13 mois) pour boire au verre de grand donc quand avent ma envoyer un mail pour m'annoncer l'avenu de se verre a paille nous avons decider de le teste et super elle boit seule et comme une grande sans en mettre partout

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF760/00 Tasses à paille

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF760/00 Tasses à paille

22/06/2012

France

France

je l'adore

je l'ai acheter pour ma fille qui ne veut plus boire comme les bebes mais qui est encore trop petite(13 mois) pour boire au verre de grand donc quand avent ma envoyer un mail pour m'annoncer l'avenu de se verre a paille nous avons decider de le teste et super elle boit seule et comme une grande sans en mettre partout

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF760/00 Tasses à paille

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF760/00 Tasses à paille

Iscriviti alla newsletter Philips per ricevere offerte esclusive

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee

Desidero ricevere comunicazioni promozionali sui prodotti, servizi, eventi e promozioni Philips, in base alle mie preferenze e al mio comportamento. Posso annullare l’iscrizione in qualsiasi momento.

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee
Esclusioni di responsabilità

  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 