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Fuori produzione
SCF760/00
Da 260 ml
Cannuccia (12m+)
3.9
su 5
22
Recensioni
Mamy74
22/06/2014
Italia
Prodotto validissimo
Ottimo. Praticissimo. Peccato solo non ci siano i ricambi della cannuccia....le rompono con i dentini!
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF760/00 Tazze con cannuccia
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF760/00 Tazze con cannuccia
Jenyo
22/06/2012
France
je l'adore
je l'ai acheter pour ma fille qui ne veut plus boire comme les bebes mais qui est encore trop petite(13 mois) pour boire au verre de grand donc quand avent ma envoyer un mail pour m'annoncer l'avenu de se verre a paille nous avons decider de le teste et super elle boit seule et comme une grande sans en mettre partout
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF760/00 Tasses à paille
Sì, consiglio questo prodotto
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matilou
22/06/2012
France
je l'adore
je l'ai acheter pour ma fille qui ne veut plus boire comme les bebes mais qui est encore trop petite(13 mois) pour boire au verre de grand donc quand avent ma envoyer un mail pour m'annoncer l'avenu de se verre a paille nous avons decider de le teste et super elle boit seule et comme une grande sans en mettre partout
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Questa revisione è stata effettuata per SCF760/00 Tasses à paille
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Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.