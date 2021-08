Accessorio styler per la barba con 5 impostazioni di lunghezza

Scopri la versatilità del tuo rasoio con l'accessorio styler per la barba. Scegli tra 5 impostazioni di lunghezza per creare qualsiasi tipo di barba, da un effetto barba incolta a una barba corta e perfettamente rifinita. Oppure usa lo styler per rifinire prima della rasatura.