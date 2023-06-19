Termini di ricerca
S9980/74
Massima precisione* e resistenza
Massima durata grazie alle lame autoaffilanti realizzate in acciaio simile a quello dell'industria aerospaziale, progettate per rimanere affilate e resistere anche alle condizioni più difficili. Estrema precisione a contatto con la pelle e comfort personalizzato giorno dopo giorno.Scopri tutti i vantaggi
Se hai diritto all'esenzione IVA sui dispositivi medici, puoi usufruirne su questo prodotto. L'importo dell'IVA verrà detratto dal prezzo indicato sopra. Visualizza i dettagli completi nel tuo carrello.
Rasoio elettrico lame acciaio alta resistenza
I nostri rasoi sono progettati per garantire l'eccellenza e dispongono di una garanzia di 5 anni, per la massima affidabilità e prestazioni ottimali. Rasatura dopo rasatura!
Forgiate in acciaio ad alte prestazioni e ad alta resistenza e progettate per essere autoaffilanti per 2 anni, le lame rotanti a 360 gradi tagliano i peli in ogni direzione, adattandosi alla crescita naturale dei peli.
La nostra esclusiva tecnologia rotante brevettata Lift & Cut solleva delicatamente il pelo dalla radice prima di tagliarlo con precisione a livello della pelle (fino a 0,00 mm di distanza) senza che le lame tocchino la pelle.
Esercitare la giusta pressione è fondamentale per ottenere una rasatura ottimale e proteggere la pelle. I sensori avanzati del rasoio rilevano la pressione applicata e l'innovativo segnale luminoso indica se la pressione è eccessiva o insufficiente. Per una rasatura personalizzata adatta a te.
Progettato per seguire i contorni del viso e del collo, questo rasoio elettrico Philips è dotato di testine completamente flessibili che ruotano a 360 per una rasatura accurata e confortevole.
Tra le testine del rasoio e la tua pelle è presente un rivestimento protettivo composto da 250.000 microsfere per centimetro quadrato, che migliora la scorrevolezza sulla pelle del 30%** per ridurre al minimo le irritazioni.
Il rasoio elettrico è dotato di una tecnologia intelligente di rilevamento dei peli del viso che legge la densità dei peli 500 volte al secondo. Il sensore Power Adapt adatta automaticamente la potenza di taglio per una rasatura semplice e delicata.
Perfeziona la rasatura associando il rasoio all'app Philips Shaving. Rasatura dopo rasatura, monitora i progressi della pelle, personalizza e migliora la tua tecnica per ottenere una rasatura precisa e delicata sulla pelle.
La custodia di pulizia accurata pulisce a fondo e lubrifica il tuo rasoio in appena 1 minuto, mantenendone le prestazioni ottimali più a lungo. La custodia è 10 volte più efficace rispetto alla pulizia con acqua****. È la più piccola custodia di pulizia al mondo che può essere riposta facilmente e utilizzata ovunque.
Adatta la tua rasatura alle tue esigenze. Grazie al sistema Wet & Dry, puoi scegliere se raderti su pelle asciutta in modo veloce e confortevole, oppure su pelle bagnata con il gel o la schiuma, anche sotto la doccia.
Completa il tuo look con il rifinitore di precisione a scomparsa del rasoio. Integrato nel corpo del rasoio, è il modo perfetto per curare i baffi e rifinire le basette.
Sostituendo il 30% della plastica interna con quella riciclata, risparmiamo tonnellate di plastica vergine nel nostro ciclo di produzione. Inoltre, le nostre lame sono realizzate con l'80% di acciaio riciclato e prodotte in uno stabilimento che utilizza il 100% di energia rinnovabile.
Cambia look con lo styler per barba ad aggancio. Scegli tra 5 impostazioni di lunghezza per creare ogni tipo di effetto, dalla barbetta alla barba corta perfettamente rifinita. Le punte e i pettini arrotondati dello styler per barba sono progettati per prevenire le irritazioni cutanee.
Carica completamente il rasoio in 1 ora, sul supporto ideato per ricaricare comodamente il dispositivo e riporlo in modo ordinato.
Il primo rasoio Philips con display OLED dinamico che mostra tutte le funzioni e le notifiche del rasoio con animazioni nitide e fluide. L'interfaccia intuitiva include la guida SkinIQ, lo stato della batteria, i consigli per la pulizia e molto altro.
Questo sistema di ricarica avanzato offre due comode opzioni: 60 minuti di autonomia dopo una ricarica completa o una ricarica rapida per una sola sessione di rasatura.
Accessori
Assorbimento
Design
Assistenza
Prestazioni di rasatura
Facilità d'uso
