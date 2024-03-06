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  • Per una rasatura igienica ogni giorno
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AccessoriesBase di pulizia rapida

QCP10/01

3.8
| (67) Recensioni | 80% di utenti consiglia questo prodotto
Per una rasatura igienica ogni giorno
L'utilizzo di Quick Clean Pod dopo ogni rasatura permetterà di mantenere il rasoio sempre come nuovo, rimuovendo in modo efficace i peli tagliati. Lascia il rasoio 10 volte più pulito rispetto all'uso della sola acqua*.
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Accessories Base di pulizia rapida

Accessories
Base di pulizia rapida

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    SH71
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Pulizia in profondità in appena 1 minuto

Per una rasatura igienica ogni giorno

  • Pulizia in profondità in appena 1 minuto

  • Lubrificante attivo

  • Profumo rinfrescante

  • Formula adatta alla pelle

Esclusiva formula igienica Philips + filtro multi-griglia

Esclusiva formula igienica Philips + filtro multi-griglia

L'esclusiva formula igienica di Philips combinata con il filtro multi-griglia elimina in modo efficace i peli tagliati e lascia il rasoio 10 volte più pulito rispetto all'uso della sola acqua*

Fragranza fresca per una rasatura pulita

Fragranza fresca per una rasatura pulita

La speciale fragranza della cartuccia di pulizia odora di fresco e garantisce una sensazione di pulizia durante la rasatura.

Una cartuccia ha un'efficacia massima di tre mesi

Una cartuccia ha un'efficacia massima di tre mesi

Ogni cartuccia di pulizia Philips è efficace per circa 30 cicli di pulizia se utilizzata quotidianamente e fino a tre mesi se utilizzata una volta a settimana; in pratica un'intera stagione di rasatura pulita e igienica.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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3.8

su 5

67

Recensioni

80%

di utenti consiglia questo prodotto

06/03/2024

Italia

Italia

Compratore verificato

Buon prodotto.

E’ molto performante, riesce MOLTO bene a pulire bene le lame nella base.

Pro

Ottima pulizia.

Contro

Nulla.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per CC16/50 Cartuccia della base di pulizia rapida

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per CC16/50 Cartuccia della base di pulizia rapida

06/02/2024

Italia

Italia

Molto valido

Ottimo completamento per una rasatura perfetta mantenendo in perfetto stato il rasoio e di conseguenza permette, in modo intelligente, una durata più lunga dell'apparecchio, rispettando la serietà dell'azienda.

Pro

Pulizia accurata.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per CC16/50 Cartuccia della base di pulizia rapida

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per CC16/50 Cartuccia della base di pulizia rapida

12/12/2023

Italia

Italia

Compratore verificato

Cartuccia di pulizia rasoio Philips serie 9000.

Ottimo, sistema di pulizia impeccabile, il rasoio al termine del ciclo di pulizia risulta essere come nuovo.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per CC12/50 Cartuccia della base di pulizia rapida

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per CC12/50 Cartuccia della base di pulizia rapida

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Esclusioni di responsabilità

  1. confrontando i residui della rasatura dopo l'uso del liquido detergente rispetto all'acqua nella cartuccia