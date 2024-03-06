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Questo prodotto
Accessories
Base di pulizia rapida
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Pulizia in profondità in appena 1 minuto
Lubrificante attivo
Profumo rinfrescante
Formula adatta alla pelle
L'esclusiva formula igienica di Philips combinata con il filtro multi-griglia elimina in modo efficace i peli tagliati e lascia il rasoio 10 volte più pulito rispetto all'uso della sola acqua*
La speciale fragranza della cartuccia di pulizia odora di fresco e garantisce una sensazione di pulizia durante la rasatura.
Ogni cartuccia di pulizia Philips è efficace per circa 30 cicli di pulizia se utilizzata quotidianamente e fino a tre mesi se utilizzata una volta a settimana; in pratica un'intera stagione di rasatura pulita e igienica.
3.8
su 5
67
Recensioni
80%
di utenti consiglia questo prodotto
VitoLeonardoBE2
06/03/2024
Italia
Compratore verificato
Buon prodotto.
E’ molto performante, riesce MOLTO bene a pulire bene le lame nella base.
Pro
Ottima pulizia.
Contro
Nulla.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per CC16/50 Cartuccia della base di pulizia rapida
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per CC16/50 Cartuccia della base di pulizia rapida
Utilizzatore obiettivo
06/02/2024
Italia
Molto valido
Ottimo completamento per una rasatura perfetta mantenendo in perfetto stato il rasoio e di conseguenza permette, in modo intelligente, una durata più lunga dell'apparecchio, rispettando la serietà dell'azienda.
Pro
Pulizia accurata.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per CC16/50 Cartuccia della base di pulizia rapida
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per CC16/50 Cartuccia della base di pulizia rapida
Riky1
12/12/2023
Italia
Compratore verificato
Cartuccia di pulizia rasoio Philips serie 9000.
Ottimo, sistema di pulizia impeccabile, il rasoio al termine del ciclo di pulizia risulta essere come nuovo.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per CC12/50 Cartuccia della base di pulizia rapida
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per CC12/50 Cartuccia della base di pulizia rapida
confrontando i residui della rasatura dopo l'uso del liquido detergente rispetto all'acqua nella cartuccia