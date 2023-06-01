Termini di ricerca

    • Massima precisione* e resistenza Massima precisione* e resistenza Massima precisione* e resistenza

      Limited Edition 9000 Series Rasoio elettrico lame acciaio alta resistenza

      S9980/59

      Massima precisione* e resistenza

      Massima durata grazie alle lame autoaffilanti realizzate in acciaio simile a quello dell'industria aerospaziale, progettate per rimanere affilate e resistere anche alle condizioni più difficili. Estrema precisione a contatto con la pelle e comfort personalizzato giorno dopo giorno.

      Limited Edition 9000 Series
      - {discount-value}

      Limited Edition 9000 Series

      Rasoio elettrico lame acciaio alta resistenza

      Massima precisione* e resistenza

      Per una precisione superiore*, anche su una barba di 5 giorni

      • Rasatura precisa a livello della pelle
      • Lame in acciaio ad alta resistenza e precisione
      • Sensore Pressure Guard
      • Testine flessibili 360-D
      • Fino a 5 anni di garanzia*****
      Taglia in ogni direzione con le lame in acciaio ad alta resistenza

      Taglia in ogni direzione con le lame in acciaio ad alta resistenza

      Forgiate in acciaio ad alte prestazioni e ad alta resistenza e progettate per essere autoaffilanti per 2 anni, le lame rotanti a 360 gradi tagliano i peli in ogni direzione, adattandosi alla crescita naturale dei peli.

      Rasatura precisa a livello della pelle grazie al sistema Lift & Cut

      Rasatura precisa a livello della pelle grazie al sistema Lift & Cut

      La nostra esclusiva tecnologia rotante brevettata Lift & Cut solleva delicatamente il pelo dalla radice prima di tagliarlo con precisione a livello della pelle (fino a 0,00 mm di distanza) senza che le lame tocchino la pelle.

      Pressione sempre ottimale grazie al sensore Pressure Guard

      Pressione sempre ottimale grazie al sensore Pressure Guard

      Esercitare la giusta pressione è fondamentale per ottenere una rasatura ottimale e proteggere la pelle. I sensori avanzati del rasoio rilevano la pressione applicata e l'innovativo segnale luminoso indica se la pressione è eccessiva o insufficiente. Per una rasatura personalizzata adatta a te.

      Le testine flessibili 360-D si adattano ai contorni

      Le testine flessibili 360-D si adattano ai contorni

      Progettato per seguire i contorni del viso e del collo, questo rasoio elettrico Philips è dotato di testine completamente flessibili che ruotano a 360 per una rasatura accurata e confortevole.

      Progettati per durare: fino a 5 anni di garanzia*****

      Progettati per durare: fino a 5 anni di garanzia*****

      I nostri rasoi sono progettati per garantire l'eccellenza e dispongono di una garanzia di 5 anni, per la massima affidabilità e prestazioni ottimali. Rasatura dopo rasatura!

      30% in più di scorrevolezza** grazie al rivestimento Nano SkinGlide

      30% in più di scorrevolezza** grazie al rivestimento Nano SkinGlide

      Tra le testine del rasoio e la tua pelle è presente un rivestimento protettivo composto da 250.000 microsfere per centimetro quadrato, che migliora la scorrevolezza sulla pelle del 30%** per ridurre al minimo le irritazioni.

      Si adatta alla densità della tua barba con il sensore Power Adapt

      Si adatta alla densità della tua barba con il sensore Power Adapt

      Il rasoio elettrico è dotato di una tecnologia intelligente di rilevamento dei peli del viso che legge la densità dei peli 500 volte al secondo. Il sensore Power Adapt adatta automaticamente la potenza di taglio per una rasatura semplice e delicata.

      Migliora la tua esperienza di rasatura con l'app Philips Shaving***

      Migliora la tua esperienza di rasatura con l'app Philips Shaving***

      Perfeziona la rasatura associando il rasoio all'app Philips Shaving. Rasatura dopo rasatura, monitora i progressi della pelle, personalizza e migliora la tua tecnica per ottenere una rasatura precisa e delicata sulla pelle.

      Pulizia in profondità in appena 1 minuto per una rasatura igienica

      Pulizia in profondità in appena 1 minuto per una rasatura igienica

      La custodia di pulizia accurata pulisce a fondo e lubrifica il tuo rasoio in appena 1 minuto, mantenendone le prestazioni ottimali più a lungo. La custodia è 10 volte più efficace rispetto alla pulizia con acqua****. È la più piccola custodia di pulizia al mondo che può essere riposta facilmente e utilizzata ovunque.

      Scegli una comoda rasatura su pelle asciutta o rinfrescante su pelle bagnata

      Scegli una comoda rasatura su pelle asciutta o rinfrescante su pelle bagnata

      Adatta la tua rasatura alle tue esigenze. Grazie al sistema Wet & Dry, puoi scegliere se raderti su pelle asciutta in modo veloce e confortevole, oppure su pelle bagnata con il gel o la schiuma, anche sotto la doccia.

      Rifinitore di precisione integrato nell'impugnatura

      Rifinitore di precisione integrato nell'impugnatura

      Completa il tuo look con il rifinitore di precisione a scomparsa del rasoio. Integrato nel corpo del rasoio, è il modo perfetto per curare i baffi e rifinire le basette.

      Realizzato avendo cura delle persone e del pianeta

      Realizzato avendo cura delle persone e del pianeta

      Sostituendo il 30% della plastica interna con quella riciclata, risparmiamo tonnellate di plastica vergine nel nostro ciclo di produzione. Inoltre, le nostre lame sono realizzate con l'80% di acciaio riciclato e prodotte in uno stabilimento che utilizza il 100% di energia rinnovabile.

      Regolabarba ad aggancio con 5 impostazioni di lunghezza

      Regolabarba ad aggancio con 5 impostazioni di lunghezza

      Cambia look con lo styler per barba ad aggancio. Scegli tra 5 impostazioni di lunghezza per creare ogni tipo di effetto, dalla barbetta alla barba corta perfettamente rifinita. Le punte e i pettini arrotondati dello styler per barba sono progettati per prevenire le irritazioni cutanee.

      Ricarica senza problemi grazie al pratico supporto a portata di mano

      Ricarica senza problemi grazie al pratico supporto a portata di mano

      Carica completamente il rasoio in 1 ora, sul supporto ideato per ricaricare comodamente il dispositivo e riporlo in modo ordinato.

      Display OLED per notifiche dinamiche su SkinIQ e rasoio

      Display OLED per notifiche dinamiche su SkinIQ e rasoio

      Il primo rasoio Philips con display OLED dinamico che mostra tutte le funzioni e le notifiche del rasoio con animazioni nitide e fluide. L'interfaccia intuitiva include la guida SkinIQ, lo stato della batteria, i consigli per la pulizia e molto altro.

      60 minuti di rasatura senza filo con una sola ricarica

      60 minuti di rasatura senza filo con una sola ricarica

      Questo sistema di ricarica avanzato offre due comode opzioni: 60 minuti di autonomia dopo una ricarica completa o una ricarica rapida per una sola sessione di rasatura.

      Specifiche tecniche

      • Accessori

        Supporto di ricarica
        SmartClick
        Regolabarba
        Custodia
        Custodia da viaggio
        Base di pulizia rapida
        • 1 cartuccia inclusa

      • Assorbimento

        Autonomia
        60 minuti
        Tipo di batteria
        ioni di Litio
        Carica
        • 1 ora per una ricarica completa
        • 5 minuti di ricarica rapida
        Modalità spegnimento (nessun accessorio)
        < 0,1 W

      • Design

        Rifiniture
        Eleganza senza tempo
        Impugnatura
        Impugnatura ergonomica
        Colore
        Blu Adriatico

      • Assistenza

        Testina di ricambio
        Sostituire ogni 2 anni con SH91
        Garanzia di 2 + 3 anni*****

      • Prestazioni di rasatura

        Segue le linee del viso
        Testine flessibili 360-D
        Sistema di rasatura
        • Lame in acciaio ad alta resistenza
        • Sistema Lift & Cut
        Tecnologia SkinIQ
        • Sensore Motion Control
        • Sensore Power Adapt
        • Nanorivestimento SkinGlide

      • Facilità d'uso

        Display
        Display OLED avanzato
        Wet & Dry
        Wet & Dry
        Pulizia
        • Custodia di pulizia rapida senza fili
        • Apertura con un solo tocco
        • Completamente lavabile

      • rispetto al modello precedente Philips serie 9000
      • * Rispetto al materiale non rivestito
      • * * In base agli utenti della serie Philips S7000 e dell'app Philips Shaving nel 2019
      • * * * Confrontando i residui della rasatura dopo l'uso del liquido detergente rispetto all'acqua nella cartuccia
      • * * * * 2 anni di garanzia + 3 anni di estensione previa registrazione su Philips.com entro 90 giorni dall'acquisto.

      Etichetta ambientale

      identificazione del materiale

