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Fuori produzione

Shaver series 3000Rasoio elettrico Wet & Dry, Serie 3000

S3233/52

4.2
| (2047) Recensioni | 82% di utenti consiglia questo prodotto
Rasatura pulita, più comfort
Philips Shaver Series 3000 ti offre una rasatura pratica e confortevole. Le sue testine 5D oscillanti e flessibili, le lame PowerCut e la funzione Wet & Dry offrono un risultato pulito e ordinato.
Vedi tutti i vantaggi
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

N° 1 al mondo nella rasatura elettrica1

Rasatura pulita, più comfort

  • Testine Pivot & Flex 5D

  • Lame PowerCut

  • 60 min di rasatura, 1 h di ricarica

  • Custodia da viaggio

Segue i contorni del viso per una rasatura confortevole

Segue i contorni del viso per una rasatura confortevole

Il rasoio Philips Shaver 3000 è dotato di un perno orientabile in 5 direzioni che si adatta a ogni angolazione e forma del viso e del collo. Questo rasoio per la barba taglia ogni pelo proprio sopra il livello della pelle, per un risultato liscio e uniforme.

Scorre sulla pelle per una rifinitura liscia e uniforme

Scorre sulla pelle per una rifinitura liscia e uniforme

Il rasoio Philips per una rifinitura pulita e confortevole. Le sue 27 lame PowerCut tagliano ogni pelo proprio sopra il livello della pelle, offrendoti sempre una rasatura uniforme e perfetta. 

Scegli una comoda rasatura su pelle asciutta o rinfrescante su pelle bagnata

Scegli una comoda rasatura su pelle asciutta o rinfrescante su pelle bagnata

Rasoio Wet & Dry che si adatta alle tue preferenze. Scegli una comoda rasatura su pelle asciutta oppure utilizza la schiuma o il gel che preferisci per una rasatura rinfrescante sulla pelle bagnata.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.2

su 5

2047

Recensioni

82%

di utenti consiglia questo prodotto

01/05/2026

Italia

Italia

Compratore verificato

Ottimo rasoio

Taglio efficiente, il rasoio si impugna bene ed è leggero.

Contro

Mancanza di un display con la carica della batteria

Questa revisione è stata effettuata per Shaver 3000 Series S3145/00 Rasoio elettrico Wet & Dry

Date of Use 2026-03-20

Questa revisione è stata effettuata per Shaver 3000 Series S3145/00 Rasoio elettrico Wet & Dry

Date of Use 2026-03-20

27/04/2026

Italia

Italia

Compratore verificato

Il rasoio che ho acquistato e davvero eccellente. Mi trovo davvero molto molto bene

Questa revisione è stata effettuata per Shaver 3000 Series S3342/13 Rasoio elettrico Wet & Dry

Date of Use 2026-03-25

Questa revisione è stata effettuata per Shaver 3000 Series S3342/13 Rasoio elettrico Wet & Dry

Date of Use 2026-03-25

25/04/2026

Italia

Italia

Consigliato

Ottimo prodotto. Semplice e molto versatile. Semplice per pulirlo.

Pro

Pratico e Funzionale

Contro

Al momento nessun controllo, può darsi più in là

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Shaver 3000 Series S3241/12 Rasoio elettrico Wet & Dry

Date of Use 2026-04-18

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Shaver 3000 Series S3241/12 Rasoio elettrico Wet & Dry

Date of Use 2026-04-18

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Esclusioni di responsabilità

  1. Fonte: Euromonitor International Limited, volume delle vendite al dettaglio, secondo la definizione di rasoi per il corpo, dati 2024, ricerca condotta a ottobre 2024. 