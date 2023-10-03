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Shaver series 3000 Rasoio elettrico Wet & Dry, Serie 3000
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S3233/52
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Shaver series 3000Custodia
Shaver series 3000Cappuccio protettivo
Shaver series 3000Staffa
Anelli di bloccaggio per sistema di rasatura
Shaver Custodia
Struttura di supporto per le testine di rasatura
Alimentatore HQ8505
ShaversSpazzolina pulizia
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