ProdottiSupporto

Paga con Klarna

Garanzia di 2 anni

Omaggio di benvenuto €10*

Reso entro 30 giorni

Tutte le serie

  • Rade, regola e rifinisce la barba di qualsiasi lunghezza
  • Rade, regola e rifinisce la barba di qualsiasi lunghezza
  • Rade, regola e rifinisce la barba di qualsiasi lunghezza
  • Rade, regola e rifinisce la barba di qualsiasi lunghezza
  • Rade, regola e rifinisce la barba di qualsiasi lunghezza
  • Rade, regola e rifinisce la barba di qualsiasi lunghezza
  • Rade, regola e rifinisce la barba di qualsiasi lunghezza
  • Rade, regola e rifinisce la barba di qualsiasi lunghezza
  • Rade, regola e rifinisce la barba di qualsiasi lunghezza
  • Rade, regola e rifinisce la barba di qualsiasi lunghezza
  • Rade, regola e rifinisce la barba di qualsiasi lunghezza
  • Rade, regola e rifinisce la barba di qualsiasi lunghezza
  • Rade, regola e rifinisce la barba di qualsiasi lunghezza
  • Rade, regola e rifinisce la barba di qualsiasi lunghezza
  • Rade, regola e rifinisce la barba di qualsiasi lunghezza
  • Rade, regola e rifinisce la barba di qualsiasi lunghezza
  • Rade, regola e rifinisce la barba di qualsiasi lunghezza
  • Rade, regola e rifinisce la barba di qualsiasi lunghezza
  • Rade, regola e rifinisce la barba di qualsiasi lunghezza
  • Rade, regola e rifinisce la barba di qualsiasi lunghezza
  • Rade, regola e rifinisce la barba di qualsiasi lunghezza
  • Rade, regola e rifinisce la barba di qualsiasi lunghezza

Fuori produzione

OneBladeFace + Body

QP2824/20

4.2
| (1548) Recensioni | 86% di utenti consiglia questo prodotto
Rade, regola e rifinisce la barba di qualsiasi lunghezza
Philips OneBlade è un nuovo e rivoluzionario strumento ibrido che può radere, regolare e rifinire la barba di qualsiasi lunghezza. Non hai più bisogno di utilizzare, uno dopo l'altro, tanti accessori diversi. Ti basta OneBlade.
Vedi tutti i vantaggi
Philips OneBlade #1 Number 1 Brand logo

Il marchio preferito al mondo di prodotti elettrici per la cura della persona1

Efficace sulla barba, delicato sulla pelle

Rade, regola e rifinisce la barba di qualsiasi lunghezza

  • Rade, regola, rifinisce

  • Lama originale

  • Pettine regolabile 5 in 1

Esclusiva tecnologia OneBlade

Esclusiva tecnologia OneBlade

Philips OneBlade è caratterizzato da una tecnologia rivoluzionaria progettata per la cura del viso. Può radere peli di qualsiasi lunghezza. Il sistema di doppia protezione della lama, costituito da un rivestimento scorrevole combinato a punte arrotondate, facilita la rasatura. La sua tecnologia di rasatura è dotata di una lama dai movimenti estremamente rapidi (12.000 tagli al minuto) ed è quindi efficace anche sui peli più lunghi.

Pettine regolabile 5 in 1

Pettine regolabile 5 in 1

Pettine dall'esclusivo design aperto per rifiniture precise senza rallentare e interrompere la routine, anche su capelli lunghi e spessi.

Rifinitura precisa

Rifinitura precisa

Ottieni lo stile che preferisci con la massima precisione, grazie alla lama a doppia direzione di taglio. Puoi utilizzare OneBlade in una delle due direzioni per avere sempre la miglior visibilità durante la rifinitura. Trova il tuo stile in pochi secondi.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Trova un pezzo di ricambio o un accessorio

Vai a Ricambi e accessori

Parti e accessori

Recensioni

Queste recensioni sono gestite da Bazaarvoice e sono conformi alla Politica di autenticità della suddetta, con il supporto di tecnologie antifrode e controlli manuali. Per ulteriori dettagli, consulta la pagina
Le valutazioni dei prodotti e le classificazioni in stelle da parte degli utenti sono utili a tutti i clienti. Consentono di ottenere maggiori informazioni rilevanti per l'acquisto dei prodotti. I clienti che hanno acquistato un prodotto online o nel punto vendita possono inviare una recensione

4.2

su 5

1548

Recensioni

86%

di utenti consiglia questo prodotto

07/05/2026

Italia

Italia

Compratore verificato

un ottimo prodotto!!

Un ottimo prodotto! funziona in modo incredibile soprattutto in confronto a rasoio manuale la differenza è sorprendente. È morbido sulla pelle e taglia perfettamente via tutto. Inoltre è bello esteticamente e comodo da usare , la carica è un po' lunga forse l'unica pecca ma non c'è problema visto che dura anche tanto.

Pro

Funzionale, comodo, veloce, qualità prezzo buono, bello, versatile

Contro

ricarica lenta

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per OneBlade QP2824/20 Face + Body

Date of Use 2026-03-05

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per OneBlade QP2824/20 Face + Body

Date of Use 2026-03-05

14/03/2026

Italia

Italia

Compratore verificato

Fantastico

È da parecchi anni che utilizzo questo rasoio dal primo modello uscito a questo attuale . L'ho utilizzo per il corpo e devo dire che è imbattibile, ne avevo provati tanti prima di arrivare a Philips ma non c'è storia. Non graffia , non pizzica la pelle e taglia da paura !! L'unica cosa che i ricambi delle testine costano molto!!!

Questa revisione è stata effettuata per OneBlade 360 QP2834/20 Face + Body

Questa revisione è stata effettuata per OneBlade 360 QP2834/20 Face + Body

12/02/2026

Italia

Italia

Compratore verificato

Preciso e versatile

Ottimo acquisto, mi ha piacevolmente risolto il problema della rasatura e regolazione barba

Questa revisione è stata effettuata per OneBlade 360 QP2834/31 Face + Body

Questa revisione è stata effettuata per OneBlade 360 QP2834/31 Face + Body

Iscriviti alla newsletter Philips per ricevere offerte esclusive

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee

Desidero ricevere comunicazioni promozionali sui prodotti, servizi, eventi e promozioni Philips, in base alle mie preferenze e al mio comportamento. Posso annullare l’iscrizione in qualsiasi momento.

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee
Esclusioni di responsabilità

  1. Fonte: Euromonitor International Limited, volume delle vendite al dettaglio, secondo la definizione di rasoi per il corpo, dati 2024, ricerca condotta a ottobre 2024. 

  1. Per la migliore esperienza di rasatura, basato su un utilizzo medio di 2 rasature complete a settimana. I risultati effettivi possono variare.