Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
Rade, regola, rifinisce
Lama originale
Pettine regolabile 5 in 1
Philips OneBlade è caratterizzato da una tecnologia rivoluzionaria progettata per la cura del viso. Può radere peli di qualsiasi lunghezza. Il sistema di doppia protezione della lama, costituito da un rivestimento scorrevole combinato a punte arrotondate, facilita la rasatura. La sua tecnologia di rasatura è dotata di una lama dai movimenti estremamente rapidi (12.000 tagli al minuto) ed è quindi efficace anche sui peli più lunghi.
Pettine dall'esclusivo design aperto per rifiniture precise senza rallentare e interrompere la routine, anche su capelli lunghi e spessi.
Ottieni lo stile che preferisci con la massima precisione, grazie alla lama a doppia direzione di taglio. Puoi utilizzare OneBlade in una delle due direzioni per avere sempre la miglior visibilità durante la rifinitura. Trova il tuo stile in pochi secondi.
4.2
su 5
1548
Recensioni
86%
di utenti consiglia questo prodotto
sonnyzzz
07/05/2026
Italia
Compratore verificato
un ottimo prodotto!!
Un ottimo prodotto! funziona in modo incredibile soprattutto in confronto a rasoio manuale la differenza è sorprendente. È morbido sulla pelle e taglia perfettamente via tutto. Inoltre è bello esteticamente e comodo da usare , la carica è un po' lunga forse l'unica pecca ma non c'è problema visto che dura anche tanto.
Pro
Funzionale, comodo, veloce, qualità prezzo buono, bello, versatile
Contro
ricarica lenta
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per OneBlade QP2824/20 Face + Body
Date of Use 2026-03-05
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per OneBlade QP2824/20 Face + Body
Date of Use 2026-03-05
Fabrizio P.
14/03/2026
Italia
Compratore verificato
Fantastico
È da parecchi anni che utilizzo questo rasoio dal primo modello uscito a questo attuale . L'ho utilizzo per il corpo e devo dire che è imbattibile, ne avevo provati tanti prima di arrivare a Philips ma non c'è storia. Non graffia , non pizzica la pelle e taglia da paura !! L'unica cosa che i ricambi delle testine costano molto!!!
Questa revisione è stata effettuata per OneBlade 360 QP2834/20 Face + Body
Questa revisione è stata effettuata per OneBlade 360 QP2834/20 Face + Body
Joe uepa
12/02/2026
Italia
Compratore verificato
Preciso e versatile
Ottimo acquisto, mi ha piacevolmente risolto il problema della rasatura e regolazione barba
Questa revisione è stata effettuata per OneBlade 360 QP2834/31 Face + Body
Questa revisione è stata effettuata per OneBlade 360 QP2834/31 Face + Body
Fonte: Euromonitor International Limited, volume delle vendite al dettaglio, secondo la definizione di rasoi per il corpo, dati 2024, ricerca condotta a ottobre 2024.
Per la migliore esperienza di rasatura, basato su un utilizzo medio di 2 rasature complete a settimana. I risultati effettivi possono variare.