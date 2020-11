Resistente agli urti, è rimasta integra dopo una caduta da 1,5 m

Quando sei concentrato sul lavoro, è facile far cadere e rompere una lampada di ispezione. Anche se presti la massima attenzione, i tuoi colleghi potrebbero non fare altrettanto. Con la robusta lampada Philips RCH21S non hai nulla di cui preoccuparti. È stata testata per la resistenza agli urti mediante caduta sui suoi 6 lati da un'altezza di 1,5 metri (corrispondente circa all'altezza delle spalle), per un totale di 36 volte. Cadendo da un'altezza del genere tutte queste volte, la maggior parte delle lampadine standard si romperebbe.