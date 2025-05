Guida personalizzata e feedback in tempo reale

Raggiungi i tuoi obiettivi di igiene orale con lo spazzolino Sonicare e l'app, in grado di integrarsi perfettamente tra di loro per fornirti coaching in tempo reale, un guida personalizzata e approfondimenti su misura per migliorare la tua routine di spazzolamento. Monitora i tuoi progressi, affina la tua tecnica e ricevi feedback continui per ottenere il massimo da ogni sessione. Due strumenti infallibili. Nel frattempo, la sincronizzazione automatica mantiene aggiornati i dati di spazzolamento nell'app, anche quando non spazzoli con l'app a portata di mano.