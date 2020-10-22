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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
Supporto
HX9342/02
Fuori produzione
È possibile utilizzare il caricatore Sonicare AirFloss con altri spazzolini?
Come funziona la guida per la pulizia nell'app Sonicare?
In quali paesi è disponibile l'app Sonicare?
Come si modificano le impostazioni di intensità dello spazzolino Sonicare?
Quanto deve durare la batteria dello spazzolino Sonicare?
È possibile utilizzare il caricatore Sonicare con altri spazzolini?
Come registrare lo spazzolino Sonicare
Quali sono le modalità di pulizia dello spazzolino Sonicare?
Dove si possono acquistare gli accessori per lo spazzolino Sonicare?
È possibile usare lo spazzolino Sonicare sotto la doccia?
Come posso ricaricare il mio spazzolino Sonicare?
Perché c'è uno spazio tra la testina e il manico dello spazzolino?
Come ricalibrare le impostazioni del sensore di pressione dello spazzolino Philips Sonicare
Come si connette lo spazzolino all'app Sonicare?
Come si utilizza lo spazzolino Sonicare con un apparecchio ortodontico?
Come si pulisce lo spazzolino Philips Sonicare?
La testina dello spazzolino è difficile da collegare o rimuovere.
Lo spazzolino non si connette all'app Sonicare.
Lo spazzolino Sonicare non vibra
La vibrazione dello spazzolino Sonicare è meno intensa
La testina si stacca dallo spazzolino Sonicare
Lo spazzolino Sonicare non si carica
Lo spazzolino Sonicare si spegne da solo
Lo spazzolino Philips Sonicare è molto rumoroso
Verifica i termini della garanzia e inoltra una richiesta di riparazione e sostituzione del prodotto