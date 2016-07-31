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Fuori produzione

Philips Sonicare DiamondCleanSpazzolino elettrico sonico

HX9342/02

4.8

| (4) Recensioni | 100% di utenti consiglia questo prodotto

Denti più bianchi e sani per sempre

Il nostro elegantissimo spazzolino elettrico con tecnologia Sonicare per denti più bianchi. Passa a Sonicare.

Vedi tutti i vantaggi
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Lo spazzolino sonico più raccomandato dai professionisti dentali di tutto il mondo1

Il migliore spazzolino elettrico sbiancante Sonicare

Denti più bianchi e sani per sempre

  • 5 modalità

  • 2 testine

Rimuove la placca fino a 7 volte in più rispetto a uno spazzolino manuale

Rimuove la placca fino a 7 volte in più rispetto a uno spazzolino manuale

Rimuove fino a 7 volte più placca nei punti difficili da raggiungere rispetto a uno spazzolino manuale.

Per migliorare le condizioni delle gengive in sole due settimane

Per migliorare le condizioni delle gengive in sole due settimane

Questo spazzolino elettrico Philips Sonicare garantisce una pulizia ottimale fra i denti e lungo il bordo gengivale per gengive più sane in sole due settimane.

Denti due volte più bianchi rispetto a uno spazzolino manuale

Denti due volte più bianchi rispetto a uno spazzolino manuale

Lo spazzolino Philips Sonicare rende i denti 2 volte più bianchi rispetto a uno spazzolino manuale in solo 1 settimana. Rimuove fino al 100% in più delle macchie per denti più bianchi in appena 1 settimana.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.8

su 5

4

Recensioni

100%

di utenti consiglia questo prodotto

3
2
1

31/07/2016

Italia

Italia

L'ho scelto perchè lo conoscevo

Ho acquistato lo spazzolino elettrico Philips Sonicare Diamond Clean non per sentito dire o perchè ho letto delle recensioni magari troppo generose, perchè già lo conoscevo e l'avevo già usato. Infatti lo usava mia moglie ed era entusiasta l'ho provato con una testina di ricambio e ho deciso di comprarlo anche per me. Sono proprio soddisfatto,lo consiglio a chiunque.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per DiamondClean HX9342/02 Spazzolino elettrico sonico

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per DiamondClean HX9342/02 Spazzolino elettrico sonico

09/06/2016

Italia

Italia

Compratore verificato

Accessorio ottimo e indispensabile

Ottimo prodotto per la pulizia e prevenzione. Consigliato ad amici e conoscenti.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per DiamondClean HX9342/02 Spazzolino elettrico sonico

Sì, consiglio questo prodotto

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26/05/2016

Italia

Italia

Compratore verificato

Ottimo prodotto

Spazzolino con ottime caratteristiche funzionali, molto comodo ergonomicamente, per me senz'altro il migliore che ho provato, con un'ottima durata della batteria.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per DiamondClean HX9342/02 Spazzolino elettrico sonico

Sì, consiglio questo prodotto

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Esclusioni di responsabilità

  1. Sulla base di uno studio condotto su oltre 2.600 professionisti del settore dentale (dentisti e igienisti) negli Stati Uniti, in Canada, Cina, Francia, Germania, Italia, Giappone, Corea, Paesi Bassi, Svizzera, Spagna, Svezia, Regno Unito nel 2023 e nel 2024. 

  1. sulla base di due sessioni di due minuti al giorno con la modalità clean