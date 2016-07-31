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Fuori produzione
Denti più bianchi e sani per sempre
Il nostro elegantissimo spazzolino elettrico con tecnologia Sonicare per denti più bianchi. Passa a Sonicare.
5 modalità
2 testine
Rimuove fino a 7 volte più placca nei punti difficili da raggiungere rispetto a uno spazzolino manuale.
Questo spazzolino elettrico Philips Sonicare garantisce una pulizia ottimale fra i denti e lungo il bordo gengivale per gengive più sane in sole due settimane.
Lo spazzolino Philips Sonicare rende i denti 2 volte più bianchi rispetto a uno spazzolino manuale in solo 1 settimana. Rimuove fino al 100% in più delle macchie per denti più bianchi in appena 1 settimana.
4.8
su 5
4
Recensioni
100%
di utenti consiglia questo prodotto
fabi8
31/07/2016
Italia
L'ho scelto perchè lo conoscevo
Ho acquistato lo spazzolino elettrico Philips Sonicare Diamond Clean non per sentito dire o perchè ho letto delle recensioni magari troppo generose, perchè già lo conoscevo e l'avevo già usato. Infatti lo usava mia moglie ed era entusiasta l'ho provato con una testina di ricambio e ho deciso di comprarlo anche per me. Sono proprio soddisfatto,lo consiglio a chiunque.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per DiamondClean HX9342/02 Spazzolino elettrico sonico
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per DiamondClean HX9342/02 Spazzolino elettrico sonico
Claude51
09/06/2016
Italia
Compratore verificato
Accessorio ottimo e indispensabile
Ottimo prodotto per la pulizia e prevenzione. Consigliato ad amici e conoscenti.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per DiamondClean HX9342/02 Spazzolino elettrico sonico
Sì, consiglio questo prodotto
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androa
26/05/2016
Italia
Compratore verificato
Ottimo prodotto
Spazzolino con ottime caratteristiche funzionali, molto comodo ergonomicamente, per me senz'altro il migliore che ho provato, con un'ottima durata della batteria.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per DiamondClean HX9342/02 Spazzolino elettrico sonico
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per DiamondClean HX9342/02 Spazzolino elettrico sonico
Sulla base di uno studio condotto su oltre 2.600 professionisti del settore dentale (dentisti e igienisti) negli Stati Uniti, in Canada, Cina, Francia, Germania, Italia, Giappone, Corea, Paesi Bassi, Svizzera, Spagna, Svezia, Regno Unito nel 2023 e nel 2024.
sulla base di due sessioni di due minuti al giorno con la modalità clean