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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
2 modalità
6 impostazioni personalizzabili
1 testina
HealthyWhite+ ti consente di personalizzare la pulizia. Spazzola più a fondo con 3 impostazioni di intensità e 2 modalità per soddisfare le tue esigenze di pulizia e ottenere denti più bianchi. Scegli la modalità Clean per una rimozione efficace della placca in 2 minuti e la modalità White per rimuovere macchie di caffè o tè e sbiancare i denti fino a 2 tonalità in sole 2 settimane.
Le innumerevoli setole di alta qualità rimuovono fino a 7 volte più placca rispetto a uno spazzolino manuale.
Grazie allo spazzolino HealthyWhite+ otterrai una pulizia ottimale e gengive più sane in 2 settimane. Rimuove fino a 7 volte più placca lungo il bordo gengivale rispetto a uno spazzolino manuale, per un sorriso più sano.
4.2
su 5
222
Recensioni
85%
di utenti consiglia questo prodotto
jrossa
22/07/2020
Italia
Sonicare HealthyWhite+: Non posso farne a meno!
A giugno 2016 ho acquistato questo prodotto e da allora non ho smesso di utilizzarlo, sia a casa, sia nelle trasferte di lavoro. Non potrei farne a meno! Prime sensazioni: Fin dall'inizio ho notato che dopo la pulizia i denti si sentivano più "lisci" e puliti, rispetto a uno spazzolino tradizionale e ad altri di marchi molto difussi a testa tonda. Non c'è paragone. Funzionalità e accessori: L'utilizzo è semplice, comodo e veloce. La pulizia risulta piacevole sia in modalità "clean" che "white" (più profonda). Risulta pratico disporre di 3 livelli di intensità. La testina in dotazione ha un'ottima durata. La custodia da viaggio è fondamentale e praticissima: mi permette di portare lo spazzolino e due testine di ricambio ovunque vado (viaggio tanto!). L'alimentatore della ricarica è leggero e poco ingombrante. Batteria e durata: La durata della batteria è ottima, anche a distanza di 4 anni. Dura più di 2 settimane di utilizzo giornaliero. La ricarica non è velocissima, però si può tranquillamente fare durante la notte; il giorno dopo è pronta! In due parole, straconsiglio l'acquisto/utilizzo di questo prodotto. Non si torna in dietro, sul serio!
Pro
I livello di pulizia è di lungo superiore a qualsiasi altro prodotto (tradizionale o elettrico)
Contro
La ricarica potrebbe essere più veloce. Ma questo è un piccolo dettaglio a confronto dei vantaggi
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per HealthyWhite+ HX8911/02 Sonic electric toothbrush
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per HealthyWhite+ HX8911/02 Sonic electric toothbrush
patbon
17/12/2019
Italia
EFFICACE PER UN OTTIMA PULIZIA
pratico, efficace , ottiene un ottima pulizia , così sostiene anche il mio dentista. Vorrei solo che le testine fossero personalizzabili con colore / lettere/ numeri, per poterle distinguere visto che in famiglia ad usarlo siamo in 3, ognuno con una sua testina
Contro
LE TESTINE NON HANNO LA POSSIBILITA' DI ESSERE PERSONALIZZATE CON UN COLORE PER DISTINGUERLE DA QUELLE DI UN ALTRO UTILIZZATORE
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per HealthyWhite+ HX8911/02 Sonic electric toothbrush
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per HealthyWhite+ HX8911/02 Sonic electric toothbrush
VERTE69
26/02/2019
Italia
PRODOTTO FANTASTICO
Una volta provato non si torna più indietro. Ottimo prodotto!
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per HealthyWhite+ HX8911/02 Sonic electric toothbrush
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per HealthyWhite+ HX8911/02 Sonic electric toothbrush
(1) Rispetto a uno spazzolino manuale. Studio condotto da un laboratorio indipendente in USA nel 2010, su 179 soggetti utilizzando il prodotto 2 volte al giorno per 1 settimana
(2) Rispetto a uno spazzolino manuale. Studio condotto da un laboratorio indipendente in USA nel 2011, su 142 soggetti utilizzando il prodotto 2 volte al giorno per 2 settimane