A giugno 2016 ho acquistato questo prodotto e da allora non ho smesso di utilizzarlo, sia a casa, sia nelle trasferte di lavoro. Non potrei farne a meno! Prime sensazioni: Fin dall'inizio ho notato che dopo la pulizia i denti si sentivano più "lisci" e puliti, rispetto a uno spazzolino tradizionale e ad altri di marchi molto difussi a testa tonda. Non c'è paragone. Funzionalità e accessori: L'utilizzo è semplice, comodo e veloce. La pulizia risulta piacevole sia in modalità "clean" che "white" (più profonda). Risulta pratico disporre di 3 livelli di intensità. La testina in dotazione ha un'ottima durata. La custodia da viaggio è fondamentale e praticissima: mi permette di portare lo spazzolino e due testine di ricambio ovunque vado (viaggio tanto!). L'alimentatore della ricarica è leggero e poco ingombrante. Batteria e durata: La durata della batteria è ottima, anche a distanza di 4 anni. Dura più di 2 settimane di utilizzo giornaliero. La ricarica non è velocissima, però si può tranquillamente fare durante la notte; il giorno dopo è pronta! In due parole, straconsiglio l'acquisto/utilizzo di questo prodotto. Non si torna in dietro, sul serio!