Scegli tra 2 modalità e 3 impostazioni di intensità

HealthyWhite+ ti consente di personalizzare la pulizia. Spazzola più a fondo con 3 impostazioni di intensità e 2 modalità per soddisfare le tue esigenze di pulizia e ottenere denti più bianchi. Scegli la modalità Clean per una rimozione efficace della placca in 2 minuti e la modalità White per rimuovere macchie di caffè o tè e sbiancare i denti fino a 2 tonalità in sole 2 settimane.