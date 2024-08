Gengive fino a 7 volte più sane in appena 2 settimane*

Philips Sonicare 7100 ti aiuta a ottenere gengive più sane per un sorriso più sano. Con la testina Premium Gum Care G3, le setole entrano in azione per rimuovere la placca lungo il bordo gengivale, per gengive fino a 7 volte più sane in sole 2 settimane*. Grazie al design morbido e flessibile, la testina si adatta ai contorni di denti e gengive per una pulizia profonda rimuovendo fino a 10 volte più placca rispetto a uno spazzolino manuale**.