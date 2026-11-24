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CP2149/02
Cavo USB-A per una ricarica flessibile
Questo cavo di ricarica USB-A collega la custodia da viaggio per la ricarica al computer laptop o a un adattatore di alimentazione USB compatibile.
Questo prodotto
Philips Sonicare
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HX7401/11
HX7401/12
HX7403/07
HX7403/08
HX710A
HX7108/04
HX711B
HX7119/02
Bianco
EU/UK
Lunghezza cavo: 95 cm
Power Flosser 3000 cordless
Sulla base di uno studio condotto su oltre 2.600 professionisti del settore dentale (dentisti e igienisti) negli Stati Uniti, in Canada, Cina, Francia, Germania, Italia, Giappone, Corea, Paesi Bassi, Svizzera, Spagna, Svezia, Regno Unito nel 2023 e nel 2024.