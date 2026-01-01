Termini di ricerca
HX7401/12
Cura avanzata per denti e gengive sensibili
Una pulizia accurata può anche essere delicata su denti e gengive sensibili con una rimozione della placca 10 volte superiore*. Dotato della nostra tecnologia Sonicare di nuova generazione per una pulizia potente ma delicata, anche nelle zone difficili da raggiungere.Scopri tutti i vantaggi
Una pulizia accurata può anche essere delicata per denti e gengive sensibili. La testina S2 Sensitive è caratterizzata da un design unico con setole lunghe, sottili e ultramorbide per una pulizia estremamente confortevole. Con oltre 3.000 setole fitte, aiuta a rimuovere fino a 10 volte più placca rispetto a uno spazzolino manuale*.
Questo spazzolino elettrico utilizza la nostra tecnologia Sonicare di nuova generazione per offrirti una pulizia davvero uniforme in tutta la bocca. Il motore regola automaticamente la potenza assicurando che non vi sia alcun calo nelle prestazioni quando si raggiungono le zone più difficili della bocca. Goditi una pulizia delicata ma efficace per denti e gengive con fino a 62.000 movimenti delle setole. L'azione fluidodinamica Sonicare favorisce le prestazioni delle setole, permettendo al fluido di penetrare in profondità tra i denti e lungo il bordo gengivale.
Questo spazzolino elettrico Sonicare è dotato di un anello luminoso alla base che ti avvisa se stai esercitando una pressione eccessiva. Ti basta allentare la pressione quando si accende per aiutare a proteggere le gengive.
Con 6 impostazioni di spazzolamento tra cui scegliere, le tue sessioni di pulizia avranno una marcia in più, sia che tu voglia applicare maggiore vigore o concentrarti su un aspetto specifico della pulizia. Scegli tra le modalità Clean e Sensitive e seleziona una delle tre intensità.
La nostra custodia da viaggio ti consente di portare il tuo dispositivo sempre con te. È abbastanza resistente da garantire la sicurezza dello spazzolino Sonicare, ma anche abbastanza compatta da poter essere riposta in qualsiasi borsa: la compagna di viaggio ideale.
Ottieni il massimo dalla tua sessione con i timer di pulizia Sonicare. Ogni 20 secondi, BrushPacer ti avvisa di passare a una nuova zona della bocca. Mentre, dopo 2 minuti, SmartTimer ti segnala che la sessione è terminata.
Sapevi che le testine diventano meno efficaci dopo 3 mesi di utilizzo? I dentisti consigliano di cambiare regolarmente la testina, ecco perché gli spazzolini Philips Sonicare sono dotati di un promemoria di sostituzione. Tiene traccia della frequenza e dell'intensità di spazzolamento e ti avvisa quando arriva il momento di sostituire la testina.
Prova fino a 21 giorni di pulizia regolare con una singola ricarica, introducendo un nuovo livello di praticità nella tua routine quotidiana.
