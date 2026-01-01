Scegli la tua esperienza di pulizia ideale

Con 6 impostazioni di spazzolamento tra cui scegliere, le tue sessioni di pulizia avranno una marcia in più, sia che tu voglia applicare maggiore vigore o concentrarti su un aspetto specifico della pulizia. Scegli tra le modalità Clean e Sensitive e seleziona una delle tre intensità.