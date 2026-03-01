Termini di ricerca
HX7429/04
Cura avanzata per gengive più sane***
Prenditi cura della salute delle tue gengive ogni volta che spazzoli i denti. La nostra tecnologia Sonicare di nuova generazione offre una pulizia efficace ma delicata anche nelle zone difficili da raggiungere, con gengive fino a 7 volte più sane** e una rimozione della placca 10 volte superiore*.Scopri tutti i vantaggi
Disponibile in:
Migliora la salute delle tue gengive con la testina G3 appositamente realizzata. La disposizione concava delle setole di questa testina permette alle setole esterne di spazzolare il bordo gengivale anche mentre ti concentri sui denti. In questo modo otterrai gengive fino a 7 volte più sane in appena 6 settimane**. Inoltre, la sua flessibilità aiuta a rimuovere fino a 10 volte più placca rispetto a uno spazzolino manuale*.
Questo spazzolino elettrico utilizza la nostra tecnologia Sonicare di nuova generazione per offrirti una pulizia davvero uniforme in tutta la bocca. Il motore regola automaticamente la potenza assicurando che non vi sia alcun calo nelle prestazioni quando si raggiungono le zone più difficili della bocca. Goditi una pulizia delicata ma efficace per denti e gengive con fino a 62.000 movimenti delle setole. L'azione fluidodinamica Sonicare favorisce le prestazioni delle setole, permettendo al fluido di penetrare in profondità tra i denti e lungo il bordo gengivale.
Questo spazzolino elettrico Sonicare è dotato di un anello luminoso alla base che ti avvisa se stai esercitando una pressione eccessiva. Ti basta allentare la pressione quando si accende per aiutare a proteggere le gengive.
Con 12 impostazioni di spazzolamento tra cui scegliere, le tue sessioni di pulizia avranno una marcia in più, sia che tu voglia applicare maggiore vigore o concentrarti su un aspetto specifico della pulizia. Scegli tra le modalità Clean, Sensitive, Gum Health e White e seleziona una delle tre intensità.
Raggiungi i tuoi obiettivi di igiene orale con lo spazzolino Sonicare e l'app. I due dispositivi si integrano perfettamente per offrirti una pulizia guidata, consigli, trucchi e contenuti personalizzati. Due strumenti infallibili.
La nostra custodia da viaggio con porta di ricarica integrata ti consente di ricaricare il dispositivo mentre sei in viaggio. È abbastanza resistente da garantire la sicurezza dello spazzolino Sonicare, ma anche abbastanza compatta da poter essere riposta in qualsiasi borsa: la compagna di viaggio ideale.
Ottieni il massimo dalla tua sessione con i timer di pulizia Sonicare. Ogni 20 secondi, BrushPacer ti avvisa di passare a una nuova zona della bocca. Mentre, dopo 2 minuti, SmartTimer ti segnala che la sessione è terminata.
Sapevi che le testine diventano meno efficaci dopo 3 mesi di utilizzo? I dentisti consigliano di cambiare regolarmente la testina, ecco perché gli spazzolini Philips Sonicare sono dotati di un promemoria di sostituzione. Tiene traccia della frequenza e dell'intensità di spazzolamento e ti avvisa quando arriva il momento di sostituire la testina.
Prova fino a 21 giorni di pulizia regolare con una singola ricarica, introducendo un nuovo livello di praticità nella tua routine quotidiana.
Specifiche tecniche
