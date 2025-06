Denti fino a 2 volte più bianchi**

Ottieni denti più bianchi grazie al cuscinetto centrale per la rimozione delle macchie della testina W sbiancante. Le setole disposte a forma di diamante sono progettate per aumentare il contatto con la superficie dentale e rimuovere le macchie in modo più efficace, per denti fino a 2 volte più bianchi in una sola settimana.* Inoltre, è dotata di innumerevoli setole in grado di rimuovere fino a 7 volte più placca rispetto a uno spazzolino manuale, garantendo anche una pulizia rinfrescante dell'intera bocca.