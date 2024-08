Personalizza la tua igiene con 9 impostazioni di pulizia dei denti

Progettato per denti e gengive sensibili, Philips Sonicare 6500 ti consente di scegliere tra 3 modalità di pulizia, per adattarsi alle tue esigenze. La modalità Sensitive offre una pulizia delicata e accurata, mentre la modalità Clean si concentra sulla rimozione della placca per una pulizia superiore. La modalità White ha un'azione più profonda per rimuovere le macchie superficiali e rendere i denti brillanti per un sorriso più bianco. Per una pulizia personalizzata, puoi combinare qualsiasi modalità con uno dei 3 livelli di intensità, da alta a bassa, per la sessione di igiene dentale più adatta alle tue esigenze.