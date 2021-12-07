Ho il piacere di raccontare la mia esperienza con lo spazzolino elettrico sonico “Sonicare For Kids” di Philips Nel mio intento di voler far imparare ai miei figli di 4 e 7 anni a lavarsi correttamente i propri dentini, e allo stesso tempo magari divertirsi, ho voluto provare uno strumento dedicato all’igiene dentale casalinga specifico per bambini, il nuovo ed innovativo Sonicare For Kids di Philips. In famiglia abbiamo deciso inizialmente di farlo provare a mio figlio di 7 anni; a lui è piaciuto subito e con curiosità ed entusiasmo ha iniziato ad utilizzarlo, con risultati che non mi aspettavo. Sonicare for Kids, infatti, lo aiuta a lavarsi i denti in perfetta autonomia e nei tempi corretti, grazie alle innovative funzioni e caratteristiche che presenta. Sonicare For Kids si presenta con un design molto carino che attira tantissimo i bambini, colore azzurro di base e con un pannello rimovibile con 8 adesivi sostituibili molto belli, adatti sia per maschietto che per femminuccia, in vari colori e fantasie, per personalizzarlo come piace a loro. Nella confezione troviamo anche altri divertenti adesivi che possono utilizzare nei momenti di gioco. Questo spazzolino elettrico è strutturato accuratamente ed è composto da due parti, la testina e il manico. La testina che presenta è nella misura L, ma è disponibile anche la S per i bambini più piccoli, adatte, dunque, alle diverse età del bambino, 4+ e 7+; prevede un aggancio all’impugnatura semplice e veloce, caratteristica che apprezzo tanto dato che ho intenzione di comprare la testina più piccola per poter utilizzare il Sonicare in modo alternato proprio per i miei due piccoli. La testina è in gomma ed è stata ideata per proteggere i denti in modo ottimale, è munita di setole che, con un’azione dinamica, roteano, vibrano e oscillano ad una frequenza che può raggiungere i 36000 movimenti al minuto, ma che in maniera delicata raggiungono gli spazi tra i denti e le gengive, diffondendo il fluido, rimuovendo efficacemente placca ed ogni residuo di cibo imprigionato tra dente e dente, riducendo al minimo il rischio di carie ed altre infezioni del cavo orale; permette con facilità di raggiungere anche le zone più difficili. Il manico è in gomma ed antiscivolo, grazie al suo design ergonomico offre una facile impugnatura e aiuta i bambini a spazzolare i denti da soli; la sua multi-impugnatura, inoltre, permette ai genitori di poter aiutare i bambini più piccoli a lavarsi i denti. Può essere appoggiato sul piano in posizione orizzontale e in modo stabile, permettendo al bambino di applicare il dentifricio con entrambe le mani. Questa caratteristica fisica aiuta mio figlio a fare tutto da solo. Il funzionamento è molto semplice, la prima cosa che bisogna fare è caricare lo spazzolino posizionandolo sull’apposita base, collegata alla presa di corrente; la base è piccola e occupa uno spazio ridotto. Questa operazione si dovrà eseguire ogni qualvolta il nostro spazzolino è scarico, la carica, comunque, dura tantissimo, circa tre settimane utilizzandolo 2 volte al giorno, e si può riporre lo spazzolino sul caricabatteria anche se non scarico. Quando la spia dell’indicatore di ricarica si accende in modo continuo il nostro spazzolino è pronto per essere utilizzato. Si bagnano le setole, si applica il dentifricio, si appoggiano le setole sui denti, si preme il tasto di accensione, e si muove lo spazzolino delicatamente avanti e indietro. Al termine del ciclo di pulizia, che in modalità intensa è impostata su due minuti mentre in modalità più delicata è di un minuto, lo spazzolino, grazie alla sua funzione KidTimer ,emette un segnale acustico e si spegne in automatico. Questa funzione la ritengo molto utile, impegna mio figlio a lavarsi i denti fino a che non arriva il simpatico squillo finale. Particolare è anche la funzione KidPacer che ogni 30 secondi (15 secondi nella modalità ridotta) avvisa, con dei toni musicali, divertenti e stimolanti, il passaggio da una sezione all’altra della bocca (esterno dei denti superiore, interno dei denti superiore, esterno dei denti inferiori e interno dei denti inferiore). Altra particolare funzione che offre il Sonicare è la funzione Easy-start, che si attiva tenendo premuto il tasto di accensione per due secondi; la potenza dello spazzolino aumenterà gradualmente nei primi 14 cicli di pulizia fino a raggiungere i 2 minuti. Per quanto riguarda la pulizia del Sonicare for Kids, il manico si pulisce passando sulla superficie un panno morbido, mentre la testina, che si risciacqua dopo l’uso come un spazzolino manuale, si può rimuovere e sciacquare in acqua calda. Per la conservazione e trasporto il Sonicare è dotato di un comodo cappuccio igienico. Sonicare For Kids ha delle ottime caratteristiche strumentali e funzionali che incentivano il bambino a lavarsi bene i denti, mio figlio non fa più storie per lavarseli e si diverte pure. All’inizio mi diceva che il movimento delle setole gli faceva il solletico, in pochissimi giorni si è adattato con entusiasmo e adesso lava i denti in modo efficace rispettando i due minuti e seguendo correttamente le modalità, grazie ai simpatici suoni che emette il Sonicare. La sua routine di pulizia dei denti si è ottimizzata notevolmente. L’unico neo di questo prodotto, se tale si può definire, è che i miei due figli, in vista del fatto che voglio acquistare l’altra testina adatta per mia figlia di 4 anni, litigano di già per il colore del pannello, chi lo vuole blu e chi rosa…, finirò per averne due di Sonicare For Kids! Consigliatissimo l’acquisto!