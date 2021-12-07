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Fuori produzione

Philips Sonicare For KidsSpazzolino elettrico sonico ricaricabile

HX6311/07

4.4
| (209) Recensioni | 92% di utenti consiglia questo prodotto
La potenza sonica ottimizza la routine di pulizia del tuo bambino
Philips Sonicare For Kids è uno spazzolino elettrico per bambini dai 7 anni in su. Offre massima rimozione della placca, tecnologia sonica, adesivi personalizzabili e strumenti educativi per rendere la corretta pulizia dei denti sempre divertente.
Vedi tutti i vantaggi

Spazzolino elettrico per i bambini

La potenza sonica ottimizza la routine di pulizia del tuo bambino

  • 2 modalità

  • 1 testina

  • 8 adesivi

2 testine di dimensioni differenti disponibili

2 testine di dimensioni differenti disponibili

Questo spazzolino elettrico Philips Sonicare presenta 2 testine di dimensioni differenti specificatamente ideate per pulire delicatamente e proteggere i denti durante le fasi cruciali dello sviluppo

KidTimer aiuta ad aumentare il tempo di pulizia

KidTimer aiuta ad aumentare il tempo di pulizia

Per aiutare i bambini a ottenere una buona igiene orale, questo spazzolino elettrico aumenta lentamente il tempo di pulizia nel corso di 90 giorni fino a raggiungere i 2 minuti consigliati dal dentista, per sviluppare buone abitudini in modo naturale.

2 impostazioni adatte ai bambini consentono di ottenere una pulizia profonda e delicata

2 impostazioni adatte ai bambini consentono di ottenere una pulizia profonda e delicata

Con due modalità di funzionamento per bambini, questo spazzolino elettrico offre la pulizia più adatta alle diverse età; una modalità più delicata per i bambini più piccoli e una modalità più intensa per i bambini più grandi.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

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Parti e accessori

Recensioni

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4.4

su 5

209

Recensioni

92%

di utenti consiglia questo prodotto

07/12/2021

Italia

Italia

Ottimo!

Ottimo prodotto lo acquisterò nuovamente per il fratellino

Pro

Tutto

Contro

Niente

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per For Kids HX6311/07 Spazzolino elettrico sonico ricaricabile

Sì, consiglio questo prodotto

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03/11/2020

Italia

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Compratore verificato

ottomo prodotto

Pienamente soddisfatta dell'efficacia di questo spazzolino, che trovo superiore a qualsiasi altra soluzione sul mercato. L'ho consigliato e acquistato per tutta la mia famiglia

Pro

Efficacia

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Sì, consiglio questo prodotto

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21/06/2016

Italia

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Spazzolino eccezionale

Ottimo spazzolino di facile impiego anche per i bambini. Design divertente. La musica aiuta ad un utilizzo corretto su tutti i denti. La vibrazione diversificata facilità l'impiego e le due testine si adattano a diverse età. Igiene e denti sani per la gioia di mamma e papà

Sì, consiglio questo prodotto

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Esclusioni di responsabilità

  1. Rimuove fino a 7 volte più placca rispetto a uno spazzolino manuale

  2. Studio condotto da un laboratorio indipendente, su 58 bambini di età compresa tra i 7 e i 10 anni, sulla base di due sessioni di due minuti al giorno con la modalità standard.

  3. Studio interno condotto tra dentisti americani con bambini di età tra 4 e 10 anni

  4. sulla base di due sessioni di due minuti al giorno