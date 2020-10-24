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Philips Sonicare For Kids Spazzolino elettrico sonico ricaricabile
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HX6311/07
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Philips SonicareCaricatore
Philips SonicareCustodia da viaggio in plastica
For KidsTestine standard per spazzolino sonico
La testina dello spazzolino è difficile da collegare o rimuovere.
Lo spazzolino non si connette all'app Sonicare.
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