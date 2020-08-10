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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
FM25SS050P/00
Estrema facilità d'uso, plug and play
Dispositivo plug and play estremamente facile da utilizzare. Philips SSD rende l'archiviazione e la condivisione di file, foto e musica semplice ed economica.
256 GB
Unità a stato solido
Grazie alla sincronizzazione di tutti i file presenti nel PC, è possibile accedere ed elaborare i documenti ovunque con pochi clic.
Liberazione dello spazio tramite la compressione automatica di tutti i file posti nell'unità flash USB
Le guide e le parti perforate della confezione mostrano il metodo più semplice per l'apertura e per accedere rapidamente alla penna USB senza alcun problema.
Recensioni