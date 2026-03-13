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PowerPro Active Aspirapolvere senza sacco
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FC9532/09
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EU Declaration of conformity Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner FC9532/09 - English (US)
Important Information Manual Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner
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Gli accessori dell'aspirapolvere Philips sono compatibili con altri modelli?
Dove si trova il numero di modello/numero di serie dell'aspirapolvere Philips?
Pulire il contenitore della polvere dell'aspirapolvere senza sacchetto Philips
Come si pulisce il filtro dell'aspirapolvere Philips?
Filtro motore EPA10
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Micro filtro Mistral
Clip del tubo
Tubo flessibile + manico di base
Bocchetta per pavimenti
Manico RMC
Tubo telescopico
Bocchetta a lancia
L'aspirapolvere Philips non si accende
L'aspirapolvere Philips si surriscalda
Avverto delle scariche elettrostatiche quando utilizzo l'aspirapolvere Philips
Aspirapolvere Philips con bassa potenza di aspirazione