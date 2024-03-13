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Marathon Aspirapolvere senza sacco
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FC9222/01
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User Manual Philips Marathon Bagless vacuum cleaner
Marathon offre prestazioni di pulizia elevate grazie al sistema di pulizia automatica del filtro.
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Gli accessori dell'aspirapolvere Philips sono compatibili con altri modelli?
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Pulire il contenitore della polvere dell'aspirapolvere senza sacchetto Philips
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Come pulire il filtro dell'aspirapolvere senza sacchetto Philips
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Tubo telescopico per aspirapolvere
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L'aspirapolvere Philips Marathon non si accende
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Aspirapolvere Philips con bassa potenza di aspirazione
Avverto delle scariche elettrostatiche quando utilizzo l'aspirapolvere Philips
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