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Manuali e documentazione

User Manual Philips Marathon Bagless vacuum cleaner

  • PDF file, 11.7 MB
  • 13 March 2024

Marathon offre prestazioni di pulizia elevate grazie al sistema di pulizia automatica del filtro.

  • PDF file
  • 21 January 2025

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