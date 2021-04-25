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Gli accessori dell'aspirapolvere Philips sono compatibili con altri modelli?
Come controllare se il sacchetto per la polvere dell'aspirapolvere Philips è pieno
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L'aspirapolvere Philips si surriscalda
Avverto delle scariche elettrostatiche quando utilizzo l'aspirapolvere Philips
Il vano porta-sacchetto dell'aspirapolvere è sporco
L'aspirapolvere Philips indica che il sacchetto per la polvere è pieno quando non lo è
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