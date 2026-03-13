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FC6400/01
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Quando pulire/sostituire il panno dell'aspirapolvere Philips
È possibile aggiungere detergente per pavimenti o acqua calda nel serbatoio dell'aspirapolvere Philips Stick?
Gli accessori dell'aspirapolvere Philips sono compatibili con altri modelli?
Dove si trova il numero di modello/numero di serie dell'aspirapolvere Philips?
Come si prepara Philips PowerPro Aqua?
Qual è il modo migliore per riporre gli accessori Aqua dell'aspirapolvere Wet?
Pulire il contenitore della polvere dell'aspirapolvere senza sacchetto Philips
Come pulire la linguetta dell'aspirapolvere ad acqua Philips?
Come pulire la spazzola dell'aspirapolvere Philips
Come si pulisce il filtro dell'aspirapolvere Philips?
Come pulire il serbatoio dell'aspirapolvere ad acqua Philips
L'aspirapolvere ad acqua Philips rilascia meno acqua del solito
Avverto delle scariche elettrostatiche quando utilizzo l'aspirapolvere Philips
La polvere fuoriesce dall'aspirapolvere Philips PowerPro Aqua
La spazzola dell'aspirapolvere Philips PowerPro Stick non ruota
Aspirapolvere Philips con bassa potenza di aspirazione
Il mio aspirapolvere PowerPro Duo ha una bassa potenza