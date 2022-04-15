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Fuori produzione
Supporto
BT7085/32
Fuori produzione
È possibile utilizzare il Bodygroom Philips quando è collegato alla presa di corrente?
Come si ricarica il Bodygroom, il rifinitore o il regolacapelli Philips?
Perché all'interno di regolabarba/regolacapelli/Multigroom è presente del grasso bianco?
Come va rifinita la barba con il mio dispositivo Philips?
È possibile risciacquare il Bodygroom Philips con acqua?
Dove si trova il numero di modello o il numero di serie del groomer o del regolacapelli Philips?
È possibile portare con sé i prodotti Philips per la cura del corpo o la bellezza?
Come si agganciano/sganciano gli accessori del Philips Groomer?
Il mio nuovo rifinitore o rasoio Philips non si accende
Il Bodygroom, il regolabarba o il regolacapelli Philips non si carica
La batteria del regolacapelli/Bodygroom Philips si scarica rapidamente
Il Bodygroom/regolacapelli Philips non funziona
Il Philips Groomer non taglia in modo uniforme
Il regolacapelli/groomer Philips emette un rumore strano
Il sistema di aspirazione del regolabarba non funziona
Verifica i termini della garanzia e inoltra una richiesta di riparazione e sostituzione del prodotto