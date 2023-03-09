Il Philips Groomer non taglia in modo uniforme

Se il groomer non taglia in modo uniforme, i suggerimenti per la risoluzione dei problemi riportati di seguito possono aiutare a trovare una soluzione.
Si consiglia di seguire i passaggi nell'ordine indicato di seguito. Tra un passaggio e l'altro, verificare se il problema è stato risolto prima di passare a quello successivo. In alternativa, è possibile guardare il video di seguito per risolvere il problema.
È importante che il blocco lame o il pettine regola altezza in uso siano inseriti correttamente al corpo del groomer. Se gli accessori non sono inseriti correttamente, il groomer potrebbe non funzionare o non dare i risultati desiderati.
Se si preme eccessivamente il groomer contro il cuoio capelluto o contro la pelle, si potrebbero aumentare o diminuire accidentalmente le impostazioni o applicare una pressione non uniforme. Ciò potrebbe rendere la rifinitura disomogenea.
Per un'esperienza di rifinitura ottimale, accertarsi che il groomer sia sempre a contatto con la pelle e muoverlo delicatamente e in modo costante.
Per risultati ottimali, assicurarsi di tagliare i peli o i capelli nel senso opposto a quello di crescita. Quando si tagliano i peli o i capelli, è importante tenere presente che crescono in diverse direzioni.
Pertanto, per ottenere una rifinitura uniforme, provare a muovere il rifinitore in direzioni diverse (verso l'alto, verso il basso e trasversalmente) in modo che raggiunga tutti i peli.
I peli o i capelli bagnati sono più difficili da rifinire poiché tendono ad attaccarsi alla pelle e possono essere difficili da raggiungere con il dispositivo. Pertanto, si consiglia di tagliarli quando sono completamente asciutti.
Il Philips Groomer potrebbe essere provvisto di vari accessori da utilizzare sui capelli o sulla barba. È importante utilizzare l'accessorio adatto all'area da rasare.
I peli del viso sono di solito più rigidi dei capelli. Pertanto, l'accessorio per la barba è stato progettato e testato solo per questo tipo di peli.
Il blocco lame e il pettine di un regolabarba di solito sono più piccoli di quelli di un regolacapelli. Il dispositivo consente di raggiungere facilmente le aree più piccole, come sotto il naso. Al contrario, i pettini più larghi e i blocchi lame sono progettati per tagliare i capelli.
Pertanto, per un taglio uniforme, assicurarsi di utilizzare l'accessorio corretto.
Non tutti i regolabarba sono ottimizzati per rifinire la barba molto lunga (> 10 mm), quindi sono necessarie più passate per ottenere risultati ottimali.
Se nessuno di questi suggerimenti risolve il problema, il groomer potrebbe essere danneggiato internamente. Si consiglia di richiedere una riparazione o una sostituzione per il groomer.
Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli:HC5721/15, HC9721/15, HC9722/15. Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto ›