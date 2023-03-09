Il Philips Groomer non taglia in modo uniforme

Il Philips Groomer potrebbe essere provvisto di vari accessori da utilizzare sui capelli o sulla barba. È importante utilizzare l'accessorio adatto all'area da rasare.



I peli del viso sono di solito più rigidi dei capelli. Pertanto, l'accessorio per la barba è stato progettato e testato solo per questo tipo di peli.



Il blocco lame e il pettine di un regolabarba di solito sono più piccoli di quelli di un regolacapelli. Il dispositivo consente di raggiungere facilmente le aree più piccole, come sotto il naso. Al contrario, i pettini più larghi e i blocchi lame sono progettati per tagliare i capelli.



Pertanto, per un taglio uniforme, assicurarsi di utilizzare l'accessorio corretto.