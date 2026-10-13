Il Bodygroom/regolacapelli Philips non funziona

Il Bodygroom richiede una pulizia regolare per funzionare correttamente. Peli o residui potrebbero incastrarsi all'interno del dispositivo, compromettendone le prestazioni.



Prima di pulire il Bodygroom, verificare se è lavabile o è adatto solo per la pulizia a secco.



Bodygroom lavabili

Questi modelli sono contrassegnati dal simbolo di un rubinetto o di una doccia. Per pulire questi dispositivi, rimuovere gli accessori e le lame e pulire l'area sottostante con acqua.

Non utilizzare acqua saponata o detergenti, in quanto possono rimuovere il grasso protettivo dalla lama e comprometterne le prestazioni. Lavare e asciugare gli accessori separatamente, quindi riposizionarli sul Bodygroom.



Bodygroom non lavabili

Questi dispositivi sono contrassegnati dal simbolo di un rubinetto barrato. Gli apparecchi in questione non possono essere lavati con acqua. Quando si rimuovono gli accessori, pulire l'area sottostante con la spazzolina in dotazione o utilizzare un cotton fioc.



Bodygroom non lavabili con accessori lavabili

Alcuni rifinitori Philips non sono lavabili, tuttavia i relativi accessori possono essere lavati. Per i dispositivi in questione, gli accessori possono essere rimossi e lavati. Assicurarsi che gli accessori siano completamente asciutti prima di ricollegarli al Bodygroom.

Guardare il video informativo riportato di seguito per scoprire come pulire tali dispositivi.



Per istruzioni più dettagliate sul modello in uso, consultare il manuale dell'utente.

