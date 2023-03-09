Il regolacapelli/groomer Philips emette un rumore strano
Se il groomer o il regolacapelli emette un rumore strano, i suggerimenti per la risoluzione dei problemi riportati di seguito possono aiutare a trovare una soluzione.
Si consiglia di seguire i passaggi nell'ordine indicato di seguito. Tra un passaggio e l'altro, verificare se il problema è stato risolto prima di passare a quello successivo.
Il groomer Philips richiede una pulizia regolare per funzionare correttamente. Peli o altri residui possono rimanere incastrati nel dispositivo e comprometterne le prestazioni.
Prima di pulire il groomer, verificare se è lavabile o se può essere pulito solo a secco.
Groomer lavabili Questi modelli hanno impresso su di essi il simbolo di un rubinetto o di una doccia. Per pulire questi dispositivi, rimuovere gli accessori e la lama, quindi pulire con acqua l'area sottostante. Non utilizzare acqua con sapone o detergenti per la pulizia, poiché potrebbero rimuovere il lubrificante protettivo della lama e influire sulle prestazioni. Lavare e asciugare gli accessori separatamente prima di ricollegarli al groomer.
Groomer non lavabili Questi dispositivi hanno impresso su di essi il simbolo di un rubinetto barrato. Gli apparecchi in questione non possono essere lavati con acqua. Quando si rimuovono gli accessori, pulire l'area sottostante con la spazzolina in dotazione o utilizzare un cotton fioc.
Groomer non lavabili con accessori lavabili Alcuni rifinitori Philips non sono lavabili, tuttavia i relativi accessori potrebbero esserlo. Per i dispositivi in questione, gli accessori possono essere rimossi e lavati. Assicurarsi che gli accessori siano completamente asciutti prima di ricollegarli al groomer. Guardare il video informativo riportato di seguito per scoprire come pulire tali dispositivi.
Per istruzioni più dettagliate sul modello in uso, consultare il manuale dell'utente.
È possibile che il groomer Philips non sia stato montato correttamente e questa potrebbe essere la causa dello strano rumore. Rimuovere gli accessori di rifinitura o taglio in uso, quindi riposizionarli. Seguire le istruzioni riportate nel manuale dell'utente.
Si consiglia di lubrificare il groomer ogni sei settimane. È possibile applicare qualche goccia di olio sui denti del blocco lame. È possibile utilizzare l'olio fornito nella confezione o qualsiasi altro olio per macchine da cucire.
Se la batteria del groomer si sta esaurendo, il dispositivo potrebbe emettere un rumore strano. Ricaricare completamente il dispositivo prima di utilizzarlo nuovamente. Se il groomer utilizza batterie AA usa e getta, potrebbe essere il momento di sostituire le batterie. Quando si sostituiscono le batterie, assicurarsi di utilizzare le batterie appropriate per il dispositivo, come indicato nel manuale dell'utente. Non mischiare tipi diversi di batterie o batterie nuove e usate. Quando si inseriscono le batterie, assicurarsi che i poli + e - siano rivolti nella direzione corretta. Se tali consigli non risolvono il problema, contattare Philips per ulteriore assistenza.
Se nessuno di questi suggerimenti risolve il problema, il groomer o il regolacapelli potrebbe essere danneggiato internamente. Si consiglia di richiedere una riparazione o una sostituzione per il groomer o il regolacapelli.
Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli:HC5735/15, HC5734/15, HC3721/15. Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto ›