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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
BT7085/32
Barba perfetta, meno disordine
Questo potente regolabarba offre prestazioni di rifinitura superiori. Il pettine per peli corti è stato progettato per creare esattamente il look che desideri. Il sistema di aspirazione integrato cattura ogni pelo evitando di sporcare.
impostazioni di precisione da 1 mm
Display multifunzione
75 min di uso cordless/1 h di ricarica
Pulsante di attivazione del turbo
Pettine con guida flessibile che segue le forme del viso per ottenere una rifinitura precisa e uniforme in modo semplice e pratico.
Il display multifunzione mostra in maniera semplice l'impostazione della lunghezza
La chiusura di sicurezza da viaggio protegge il tuo prodotto dall'accensione involontaria durante il trasporto in borsa.
3.8
su 5
1042
Recensioni
giataffi
08/05/2018
Italia
Buon prodotto
Buon regolabarba: taglia e rifinisce in maniera precisa. L'aspiratore non raccoglie il 90% come pubblicizzato, ma è comunque utilissimo (soprattutto per chi ha la barba folta...).
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Beardtrimmer series 7000 BT7202/16 Regolabarba con sistema aspirante
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Beardtrimmer series 7000 BT7202/16 Regolabarba con sistema aspirante
Ppdb
07/03/2018
Italia
Da comprare assolutamente
Efficace nel taglio e nell’aspirare i peli. Vostra moglie non si accorgerà nemmeno che vi siete accorciati la barba da quanto resterà pulito il vostro bagno. Taglio preciso. Unico difetto, non si riesce a pulire alla perfezione il serbatoio con la spazzolina in dotazione, ma resta marginale rispetto al vantaggio di non sporcare.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Beardtrimmer series 7000 BT7210/15 Regolabarba con sistema aspirante
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Beardtrimmer series 7000 BT7210/15 Regolabarba con sistema aspirante
Alessandro1983
17/05/2017
Italia
Compratore verificato
Perfetto
Usato solo una volta per il semplice fatto che odio farmi la barba è perfetto in tutto
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Beardtrimmer series 7000 BT7220/15 Regolabarba con sistema aspirante
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Beardtrimmer series 7000 BT7220/15 Regolabarba con sistema aspirante