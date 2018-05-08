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Fuori produzione

Beardtrimmer series 7000Rifinitore per barba con aspirazione

BT7085/32

3.8

| (1042) Recensioni

Barba perfetta, meno disordine

Questo potente regolabarba offre prestazioni di rifinitura superiori. Il pettine per peli corti è stato progettato per creare esattamente il look che desideri. Il sistema di aspirazione integrato cattura ogni pelo evitando di sporcare.

Vedi tutti i vantaggi

con il nuovo sistema di aspirazione

Barba perfetta, meno disordine

  • impostazioni di precisione da 1 mm

  • Display multifunzione

  • 75 min di uso cordless/1 h di ricarica

  • Pulsante di attivazione del turbo

Pettine che segue le linee del viso per la massima precisione del taglio

Pettine che segue le linee del viso per la massima precisione del taglio

Pettine con guida flessibile che segue le forme del viso per ottenere una rifinitura precisa e uniforme in modo semplice e pratico.

Display multifunzione

Display multifunzione

Il display multifunzione mostra in maniera semplice l'impostazione della lunghezza

Chiusura di sicurezza da viaggio

La chiusura di sicurezza da viaggio protegge il tuo prodotto dall'accensione involontaria durante il trasporto in borsa.

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3.8

su 5

1042

Recensioni

08/05/2018

Italia

Italia

Buon prodotto

Buon regolabarba: taglia e rifinisce in maniera precisa. L'aspiratore non raccoglie il 90% come pubblicizzato, ma è comunque utilissimo (soprattutto per chi ha la barba folta...).

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Beardtrimmer series 7000 BT7202/16 Regolabarba con sistema aspirante

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Beardtrimmer series 7000 BT7202/16 Regolabarba con sistema aspirante

07/03/2018

Italia

Italia

Da comprare assolutamente

Efficace nel taglio e nell’aspirare i peli. Vostra moglie non si accorgerà nemmeno che vi siete accorciati la barba da quanto resterà pulito il vostro bagno. Taglio preciso. Unico difetto, non si riesce a pulire alla perfezione il serbatoio con la spazzolina in dotazione, ma resta marginale rispetto al vantaggio di non sporcare.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Beardtrimmer series 7000 BT7210/15 Regolabarba con sistema aspirante

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Beardtrimmer series 7000 BT7210/15 Regolabarba con sistema aspirante

17/05/2017

Italia

Italia

Compratore verificato

Perfetto

Usato solo una volta per il semplice fatto che odio farmi la barba è perfetto in tutto

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Beardtrimmer series 7000 BT7220/15 Regolabarba con sistema aspirante

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Beardtrimmer series 7000 BT7220/15 Regolabarba con sistema aspirante

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