Gli accessori intelligenti adattano i programmi a ogni zona del corpo

Il tuo corpo è unico. E anche la pelle, le forme e i contorni devono essere trattati in modo unico. Gli accessori Lumea per ogni zona del corpo hanno una forma che si adatta perfettamente alle tue curve e dispongono di programmi personalizzati per ogni zona. Le finestre per il trattamento sono progettate per massimizzare il contatto con la pelle e garantire che la luce non fuoriesca, consentendo trattamenti efficaci e gradevoli anche su zone delicate o sensibili.