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Lumea IPL 9000 Series Dispositivo di epilazione IPL con SenseIQ

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Lumea IPL 9000 SeriesDispositivo di epilazione IPL con SenseIQ

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Lumea IPL 9000 Series Dispositivo di epilazione IPL con SenseIQ

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Data Act Document

  • PDF file, 213.9 kB
  • 24 September 2025

Manuale utente

  • PDF file, 7.8 MB
  • 20 May 2025

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