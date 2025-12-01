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Lumea IPL 9000 SeriesDispositivo di epilazione IPL con SenseIQ

BRI955/00

4.5
| (48) Recensioni | 91% di utenti consiglia questo prodotto
Goditi 18 mesi* di pelle liscia e depilata
Goditi un trattamento personalizzato con la versione cordless del nostro Lumea IPL più veloce. Tecnologia SenseIQ con accessori intelligenti e la funzione coaching nell'app Lumea IPL per garantire una pelle liscia a lungo.
Vedi tutti i vantaggi

grazie alla nostra tecnologia IPL più facile e veloce

Goditi 18 mesi* di pelle liscia e depilata

  • Sensore SmartSkin

  • 3 accessori intelligenti: corpo, viso, precisione

  • App Lumea IPL

  • Funzionamento con o senza filo

Solo 2 trattamenti al mese per risultati rapidi

Solo 2 trattamenti al mese per risultati rapidi

Ogni 2 settimane per iniziare, ossia la metà dei trattamenti rispetto ad altri marchi, seguito da ritocchi una volta al mese. Tutto qui. Il trattamento su tutta la parte inferiore di entrambe le gambe richiede 8,5 minuti.

Delicato e comodo grazie alla tecnologia SenseIQ

Delicato e comodo grazie alla tecnologia SenseIQ

Lumea Serie 9000 offre cinque impostazioni di luce regolabili facilmente. Il nostro sensore SmartSkin rileva la tonalità della tua pelle consigliando l'impostazione di luce più adatta a te. Gli accessori intelligenti personalizzano il trattamento in base alla zona del corpo.

Per la massima praticità, con e senza filo

Per la massima praticità, con e senza filo

Philips Lumea è progettato per un utilizzo semplice e pratico: con filo per un trattamento rapido su aree più estese del corpo, come le gambe, oppure senza filo e a batteria per trattare con precisione le zone del corpo difficili da raggiungere.

Specifiche tecniche

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Parti e accessori

Recensioni

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4.5

su 5

48

Recensioni

91%

di utenti consiglia questo prodotto

3

01/12/2025

Italia

Italia

Compratore verificato

Il prodotto fa quello che promette

Ho avuto modo di provare l'apparecchio. I peli che ho trattato non sono ancora ricresciuti. Per ora sono soddisfattissima. L'apparecchio funziona regolarmente ed è di facile uso. Trovo molto comodo poterlo usare quando ne ho necessità, senza dover prendere appuntamento in centri estetici. Era esattamente quello che volevo.

Pro

Fa quello che promette: aiuta a liberarsi dei peli superflui. Non è doloroso, è facile da usare, evita di ricorrere a centri estetici.

Contro

Il prezzo non è indifferente. Io l'ho acquistato perché ho usufruito di uno sconto molto vantaggioso. Inoltre ho sempre paura che in caso di guasto io non riesca a trovare assistenza. Questa cosa però non mi è successa per cui non so se sarebbe così.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Lumea IPL 9000 Series BRI955/00 Dispositivo di epilazione IPL con SenseIQ

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Lumea IPL 9000 Series BRI955/00 Dispositivo di epilazione IPL con SenseIQ

07/06/2025

Italia

Italia

Compratore verificato

Top

Sono estremamente soddisfatta. Vorrei averlo scoperto prima. Lo consiglio.

Questa revisione è stata effettuata per Lumea IPL 9000 Series BRI955/00 Dispositivo di epilazione IPL con SenseIQ

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17/12/2024

Italia

Italia

Compratore verificato

Ottimo prodotto, molto superiore alle aspettative!

Prima di acquistare Philips Lumea 9000 avevo effettuato trattamenti laser a diodo su tutto il corpo presso una dermatologa, quindi laser molto potente con risultati eccellenti. Mi erano rimasti pochi peli in alcune parti del corpo con una ricrescita quasi azzerata. Purtroppo la dermatologa ha smesso di effettuare depilazione con laser perchè il centro medico dove prestava servizio, a seguito della rottura dello strumento, ha deciso di non acquistare un nuovo strumento. A quel punto mi sono informata presso centri estetici vari ma i costi delle sedute erano aumentati tantissimo, ho deciso di aspettare e dopo quasi 8 mesi i peli hanno iniziato a ricrescere. La crescita era lenta, i peli erano pochi e sottili, ma c'erano, perchè la depilazione non è mai definitiva, nemmeno utilizzando dei laser medici. Allora ho deciso di acquistare il Lumea per trattare i peli che stavano ricrescendo. Prima di comprarlo mi sono documentata moltissimo perchè ero molto dubbiosa riguardo all'efficacia di questi epilatori, anche perchè io ho la pelle chiara e i peli chiari, sul biondo cenere. Sto utilizzando Lumea da 2 mesi e devo dire che sono molto soddisfatta dei risultati ottenuti, ben superiori alle aspettative. Sulle gambe avevo pochi peli e sono scomparsi, sulla zona viso avevo diversi peli che sono scomparsi, lo stesso sulle braccia, sulle ascelle ne ho ancora ma sono molto sottili, sull'inguine ricrescono ma molto sottili e pochissimi. Lumea si maneggia molto bene, non è pesante, è ergonomico, e soprattutto è perfetto perchè si può effettuare i libertà con ottimi risultati. Lo ricomprerei e lo consiglio!

Pro

Facile da usare, potente, niente più centri estetici costosi, efficace

Contro

La depilazione non è definitiva, nemmeno con laser potenti

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Lumea IPL 9000 Series BRI955/00 Dispositivo di epilazione IPL con SenseIQ

Sì, consiglio questo prodotto

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Esclusioni di responsabilità

  1. A partire da 3 trattamenti. Riduzione media dei peli dopo 18 mesi: 86% per la parte inferiore delle gambe

  2. * Seguendo il programma di trattamento. Calcolato per l'uso sulla parte inferiore delle gambe, zona bikini, ascelle e viso. La vita utile della lampada non estende la garanzia internazionale di 2+3 anni di Philips.