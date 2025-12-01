Prima di acquistare Philips Lumea 9000 avevo effettuato trattamenti laser a diodo su tutto il corpo presso una dermatologa, quindi laser molto potente con risultati eccellenti. Mi erano rimasti pochi peli in alcune parti del corpo con una ricrescita quasi azzerata. Purtroppo la dermatologa ha smesso di effettuare depilazione con laser perchè il centro medico dove prestava servizio, a seguito della rottura dello strumento, ha deciso di non acquistare un nuovo strumento. A quel punto mi sono informata presso centri estetici vari ma i costi delle sedute erano aumentati tantissimo, ho deciso di aspettare e dopo quasi 8 mesi i peli hanno iniziato a ricrescere. La crescita era lenta, i peli erano pochi e sottili, ma c'erano, perchè la depilazione non è mai definitiva, nemmeno utilizzando dei laser medici. Allora ho deciso di acquistare il Lumea per trattare i peli che stavano ricrescendo. Prima di comprarlo mi sono documentata moltissimo perchè ero molto dubbiosa riguardo all'efficacia di questi epilatori, anche perchè io ho la pelle chiara e i peli chiari, sul biondo cenere. Sto utilizzando Lumea da 2 mesi e devo dire che sono molto soddisfatta dei risultati ottenuti, ben superiori alle aspettative. Sulle gambe avevo pochi peli e sono scomparsi, sulla zona viso avevo diversi peli che sono scomparsi, lo stesso sulle braccia, sulle ascelle ne ho ancora ma sono molto sottili, sull'inguine ricrescono ma molto sottili e pochissimi. Lumea si maneggia molto bene, non è pesante, è ergonomico, e soprattutto è perfetto perchè si può effettuare i libertà con ottimi risultati. Lo ricomprerei e lo consiglio!