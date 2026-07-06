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Fuori produzione

Caraffa per il filtraggio dell'acqua

AWP2943WHT/24

3.4
| (17) Recensioni

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Verde menta
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Grazie al filtro Micro X-Clean Softening+, la caraffa offre prestazioni di addolcimento dell'acqua migliorate per le aree con acqua dura.
Vedi tutti i vantaggi

con acqua dal sapore puro e rinfrescante

Ottieni un effetto rigenerante

  • Microfiltrazione

  • Micro X-Clean Softening+

  • Si adatta alla porta del frigorifero

  • Timer digitale

Riduzione della durezza fino al 40%

Il filtro Micro X-Clean Softening+ a 4 stadi, dotato di una speciale miscela di elementi filtranti, è progettato per l'utilizzo in aree con acqua dura. È in gradi di ridurre le particelle di grandi dimensioni, il cloro, il piombo, i pesticidi, le microplastiche e altre sostanze che alterano il gusto.

Il timer digitale ti informa quando devi sostituire il filtro

Il timer digitale ti informa quando devi sostituire il filtro per ottenere risultati ottimali.

Allunga la durata degli accessori da cucina

Allunga la durata degli accessori da cucina prevenendo l'accumulo di calcare.

Specifiche tecniche

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Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Recensioni

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3.4

su 5

17

Recensioni

06/07/2026

Italia

Italia

Perfetta

Velocissima nel filtraggio e acqua insapore, perfetta!

Pro

Facilmente utilizzabile, rapida, efficiente

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per AWP2936WH Caraffa per il filtraggio dell'acqua

Date of Use 2026-06-28

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per AWP2936WH Caraffa per il filtraggio dell'acqua

Date of Use 2026-06-28

21/01/2023

Italia

Italia

Compratore verificato

Il filtraggio è veloce ed efficace!

Funziona benissimo! È veloce e il sapore dell'acqua migliora davvero!

Pro

Filtraggio veloce, manutenzione semplice

Contro

Non conta i litri filtrati

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per AWP2933WHT Caraffa per il filtraggio dell'acqua

Sì, consiglio questo prodotto

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13/01/2023

United Kingdom

United Kingdom

Jug water filter

Best buy of the year ! Highly recommend as the water tastes completely different.

Pro

Bought two

Contro

1 jug doesn’t do it.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per AWP2936WHT Water filter pitcher

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Esclusioni di responsabilità

  1. The contaminants or other substances reduced by this water filter are not necessarily in all users' water.

  2. Rispetto al filtro Philips Micro X-Clean AWP210, in base ai protocolli di test dello standard europeo EN 17093:2018.