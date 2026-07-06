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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
AWP2943WHT/24
Disponibile in
Microfiltrazione
Micro X-Clean Softening+
Si adatta alla porta del frigorifero
Timer digitale
Il filtro Micro X-Clean Softening+ a 4 stadi, dotato di una speciale miscela di elementi filtranti, è progettato per l'utilizzo in aree con acqua dura. È in gradi di ridurre le particelle di grandi dimensioni, il cloro, il piombo, i pesticidi, le microplastiche e altre sostanze che alterano il gusto.
Il timer digitale ti informa quando devi sostituire il filtro per ottenere risultati ottimali.
Allunga la durata degli accessori da cucina prevenendo l'accumulo di calcare.
3.4
su 5
17
Recensioni
angie15
06/07/2026
Italia
Perfetta
Velocissima nel filtraggio e acqua insapore, perfetta!
Pro
Facilmente utilizzabile, rapida, efficiente
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per AWP2936WH Caraffa per il filtraggio dell'acqua
Date of Use 2026-06-28
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per AWP2936WH Caraffa per il filtraggio dell'acqua
Date of Use 2026-06-28
Mozzy91
21/01/2023
Italia
Compratore verificato
Il filtraggio è veloce ed efficace!
Funziona benissimo! È veloce e il sapore dell'acqua migliora davvero!
Pro
Filtraggio veloce, manutenzione semplice
Contro
Non conta i litri filtrati
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per AWP2933WHT Caraffa per il filtraggio dell'acqua
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per AWP2933WHT Caraffa per il filtraggio dell'acqua
Dillon11111
13/01/2023
United Kingdom
Jug water filter
Best buy of the year ! Highly recommend as the water tastes completely different.
Pro
Bought two
Contro
1 jug doesn’t do it.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per AWP2936WHT Water filter pitcher
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per AWP2936WHT Water filter pitcher
The contaminants or other substances reduced by this water filter are not necessarily in all users' water.
Rispetto al filtro Philips Micro X-Clean AWP210, in base ai protocolli di test dello standard europeo EN 17093:2018.