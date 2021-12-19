Termini di ricerca
AWP2933WHT/24
Ottieni un effetto rigenerante
Realizzata con il filtro Philips Micro X-Clean che riduce le sostanze che alterano il sapore e molto altro.Scopri tutti i vantaggi
Caraffa per il filtraggio dell'acqua
Acqua gustosa a una frazione del costo e del consumo dell'acqua in bottiglia.
Assapora acqua fresca e pura, oltre a gustose bevande calde e fredde. Il filtro Philips Micro X-Clean riduce il cloro, il calcare, i metalli pesanti e altri contaminanti emergenti come le microplastiche e l'acido perfluoroottanoico (PFOA).*
Il timer digitale ti informa quando devi sostituire il filtro per ottenere risultati ottimali.
Coperchio per il riempimento con una sola mano.
Impedendo l'ingresso di polvere attraverso l'apertura di uscita dell'acqua, il beccuccio antipolvere assicura che l'acqua sia fresca e pulita.
Allunga la durata degli accessori da cucina prevenendo l'accumulo di calcare.
La caraffa dell'acqua e l'imbuto possono essere lavati in lavastoviglie (max 50 °C). In assenza di timer, anche il coperchio può essere lavato in lavastoviglie. *Il coperchio con timer e la cartuccia del filtro non possono essere lavati in lavastoviglie.
Condizioni di ingresso acqua
Caratteristiche generali
Paese di origine
