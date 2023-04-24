Immagini ultra nitide. Esperienza di visione eccezionale.

Qualsiasi cosa tu stia guardando, questo TV LED 4K ti regalerà immagini luminose, ultra nitide e con colori ricchissimi. Inoltre, è compatibile con tutti i principali formati HDR, per immagini più dettagliate quando guardi contenuti HDR, anche nelle aree chiare e scure.