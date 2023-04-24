Qualunque cosa tu ami, questo smart TV reattivo lo troverà immediatamente. Dai classici preferiti alle nuove uscite, puoi metterti comodo mentre il TV cerca tutti i grandi servizi di streaming per te! Potrai goderti immagini vivide e un audio coinvolgente.
Trova. Guarda. Apprezza.
TV 4K
TV da 164 cm (65")
Supporta i principali formati HDR
Philips Smart TV
Immagini ultra nitide. Esperienza di visione eccezionale.
Qualsiasi cosa tu stia guardando, questo TV LED 4K ti regalerà immagini luminose, ultra nitide e con colori ricchissimi. Inoltre, è compatibile con tutti i principali formati HDR, per immagini più dettagliate quando guardi contenuti HDR, anche nelle aree chiare e scure.
Ottimo TV. Zero problemi. Smart TV Philips.
Grazie al nostro nuovo smart TV troverai tutto ciò che vuoi in men che non si dica. Ti piace una serie? Puoi continuare a guardarla direttamente dalla schermata principale. Se stai cercando qualcosa di nuovo, puoi sfogliare tra le categorie, come azione o drammatico, e visualizzare i suggerimenti dei principali servizi di streaming, il tutto in un'unica posizione.
TV sottile. Pronto per il futuro.
Cerchi un televisore da posizionare nella tua stanza? Lo schermo praticamente privo di cornice di questo smart TV 4K si abbina a qualsiasi arredo e, grazie ai piedini neri opachi, lo schermo sembra fluttuare. Inoltre, le nostre confezioni e gli inserti sono realizzati in carta e cartone riciclati.
Ideale per il gaming. VVR e ritardo minimo su qualsiasi console.
Con l'HDMI 2.1 puoi ottenere il meglio dalla tua console, con un'azione di gioco veloce e una grafica fluida. Il TV supporta VRR e ha un'impostazione a bassa latenza che si attiva automaticamente all'accensione della console.
Specifiche tecniche
Immagine/Display
Dim. diagonale schermo (pollici)
65
pollici
Dim. diagonale schermo (metrico)
164
cm
Display
LED con risoluzione Ultra HD 4K
Risoluzione del display
3840 x 2160
Frequenza di aggiornamento nativa
60
Hz
Picture engine
Pixel Precise Ultra HD
Miglioramento dell'immagine
HDR10
HLG (Hybrid Log Gamma)
Compatibile con HDR10+
Risoluzione del display
Frequenza di aggiornamento della risoluzione
576p-50Hz
640x480-60Hz
720p-50Hz, 60Hz
1920x1080p-24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
50 Hz, 60 Hz
2560x1440-60Hz
3840x2160p-24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
, 50 Hz, 60 Hz
Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione
TV digitale
DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
Riproduzione video
PAL
SECAM
Guida ai programmi TV*
EPG 8 giorni
Indicazione forza segnale
Sì
Televideo
1000 pagine Hypertext
Supporto HEVC
Sì
Smart TV
OS
Smart TV con sistema operativo migliorato
Funzioni Smart TV
Interazione utente
SimplyShare
Mirroring del monitor
TV interattiva
HbbTV
Applicazioni Smart TV*
YouTube
Negozio Philips
Amazon Prime Video
Netflix
Assistente vocale*
Compatibile con Alexa
Compatibile con Google Home
Applicazioni multimediali
Formati di riproduzione dei video
Contenitori: AVI, MKV
H264/MPEG-4 AVC
MPEG-1
MPEG-2
MPEG-4
VP9
HEVC (H.265)
AV1
Formati di riproduzione della musica
AAC
MP3
WAV
WMA (v2 fino a v9.2)
WMA-PRO (v9 e v10)
FLAC
Supporto formati sottotitoli
.SMI
.SRT
.SSA
.SUB
.TXT
.ASS
Formati di riproduzione delle immagini
JPEG
BMP
GIF
PNG
HEIF
Elaborazione
Potenza di elaborazione
Dual Core
Audio
Potenza in uscita (RMS)
16 W
Configurazione degli altoparlanti
2 altoparlanti full range da 8 W
Codec
Dolby Digital MS12 V2.5
Funzioni audio avanzate
A.I. Sound
Dialoghi chiari
Ottimizzazione dei bassi Dolby
Regolazione del volume Dolby
Modalità notte
A.I. EQ
Connettività
Numero di collegamenti HDMI
3
Funzioni HDMI
4K
Audio Return Channel
EasyLink (HDMI-CEC)
Pass-through telecomando
Controllo audio del sistema
Standby del sistema
Riproduzione One Touch
Numero di USB
2
Connessione wireless
Wi-Fi 802.11n, 2x2, Single band
Altri collegamenti
Interfaccia standard Plus (CI+)
Connettore di servizio
Collegamento satellitare
HDCP 2.3
Sì su tutti gli HDMI
HDMI ARC
Sì su HDMI1
Funzionalità HDMI 2.1
eARC su HDMI 1
eARC/ VRR/ ALLM supportati
EasyLink 2.0
HDMI-CEC per TV/SB Philips
Impostazione esterna tramite interfaccia utente TV
Funzioni video HDMI supportate
HDR
HDR10
HLG
Scheda energetica UE
Numeri di registrazione EPREL
1437548
Classe energetica per SDR
E
Consumo energetico in modalità acceso per SDR
85
kWh/1000h
Classe energetica per HDR
G
Consumo energetico in modalità acceso per HDR
135
kWh/1000h
Consumo energetico in modalità off
nd
Modalità standby in rete
2.0
W
Tecnologia dei pannelli
LCD LED
Assorbimento
Tensione di rete
CA 220 - 240 V 50/60 Hz
Consumo energetico in standby
<0,3 W
Funzionalità di risparmio energetico
Timer per spegnimento automatico
Picture mute (per la radio)
Modalità Eco
Sensore luminoso
Consumo energetico in modalità off
nd
Accessori
Accessori inclusi
Telecomando
2 batterie AAA
Piedistallo da tavolo
Cavo alimentazione
Guida rapida
Brochure legale e per la sicurezza
Design
Colori del TV
Cornice nera opaca
Design del piedistallo
Supporti tagliati neri opachi
Dimensioni (lxpxa)
Larghezza set
1447,0
mm
Altezza set
843,0
mm
Profondità set
92,0
mm
Peso del prodotto
17,8
Kg
Larghezza set (con supporto)
1447.0
mm
Altezza set (con supporto)
864.0
mm
Profondità set (con supporto)
290.0
mm
Peso prodotto (+ supporto)
18.0
Kg
Larghezza confezione
1600.0
mm
Altezza confezione
995.0
mm
Profondità confezione
170.0
mm
Peso incluso imballaggio
22,6
Kg
Larghezza piedistallo
760.0
mm
Altezza piedistallo
21.0
mm
Profondità piedistallo
290.0
mm
Distanza tra i 2 piedistalli
760.0
mm
Altezza del piedistallo rispetto al bordo inferiore del TV
Google Assistant is available in selected languages and countries. The list of supported countries and languages will be expanded over time. For the latest information, please contact our customer care.
La funzione EPG e la possibilità di visione effettiva (fino a 8 giorni) dipende dal paese e dall'operatore.
Il TV supporta la ricezione DVB per la trasmissione in chiaro. È possibile che alcuni operatori DVB non siano supportati. Un elenco aggiornato è disponibile nella sezione FAQ del sito Web di assistenza Philips. Per alcuni operatori è richiesto l'accesso condizionale e un abbonamento. Contattare il proprio operatore per ulteriori informazioni.
L'applicazione Philips MyRemote e le sue funzionalità variano a seconda del modello del TV, dell'operatore, del paese, del modello di dispositivo smart e del sistema operativo. Per ulteriori informazioni, visita il sito www.philips.com/TVRemoteapp.
Le offerte delle applicazioni per lo Smart TV variano a seconda del modello del TV e del paese. Per ulteriori dettagli, visita il sito: www.philips.com/smarttv.
Questo televisore contiene piombo solo in alcune parti o componenti dove non esistono alternative tecnologiche in linea con le clausole di eccezione esistenti secondo la direttiva RoHS.
Amazon Prime è disponibile in lingue e paesi selezionati.
È necessario un abbonamento a Netflix. Per le condizioni, visitare il sito https://www.netflix.com
Rakuten TV è disponibile in lingue e paesi selezionati.
La compatibilità con Assistente Google è applicabile nei paesi in cui Google ha introdotto questa funzione.
Telecomando senza microfono, Assistente Google funziona tramite l'app mobile Google Home o tramite l'altoparlante Google Home.