      Energy Label Europe E Etichetta energetica
      Per ulteriori informazioni, scarica l' Etichetta energetica (PDF 205.0KB)

      LED TV 4K

      65PUS7008/12

      Trova. Guarda. Apprezza.

      Qualunque cosa tu ami, questo smart TV reattivo lo troverà immediatamente. Dai classici preferiti alle nuove uscite, puoi metterti comodo mentre il TV cerca tutti i grandi servizi di streaming per te! Potrai goderti immagini vivide e un audio coinvolgente.

      Trova. Guarda. Apprezza.

      TV 4K

      • TV da 164 cm (65")
      • Supporta i principali formati HDR
      • Philips Smart TV
      Immagini ultra nitide. Esperienza di visione eccezionale.

      Immagini ultra nitide. Esperienza di visione eccezionale.

      Qualsiasi cosa tu stia guardando, questo TV LED 4K ti regalerà immagini luminose, ultra nitide e con colori ricchissimi. Inoltre, è compatibile con tutti i principali formati HDR, per immagini più dettagliate quando guardi contenuti HDR, anche nelle aree chiare e scure.

      Ottimo TV. Zero problemi. Smart TV Philips.

      Ottimo TV. Zero problemi. Smart TV Philips.

      Grazie al nostro nuovo smart TV troverai tutto ciò che vuoi in men che non si dica. Ti piace una serie? Puoi continuare a guardarla direttamente dalla schermata principale. Se stai cercando qualcosa di nuovo, puoi sfogliare tra le categorie, come azione o drammatico, e visualizzare i suggerimenti dei principali servizi di streaming, il tutto in un'unica posizione.

      TV sottile. Pronto per il futuro.

      TV sottile. Pronto per il futuro.

      Cerchi un televisore da posizionare nella tua stanza? Lo schermo praticamente privo di cornice di questo smart TV 4K si abbina a qualsiasi arredo e, grazie ai piedini neri opachi, lo schermo sembra fluttuare. Inoltre, le nostre confezioni e gli inserti sono realizzati in carta e cartone riciclati.

      Ideale per il gaming. VVR e ritardo minimo su qualsiasi console.

      Ideale per il gaming. VVR e ritardo minimo su qualsiasi console.

      Con l'HDMI 2.1 puoi ottenere il meglio dalla tua console, con un'azione di gioco veloce e una grafica fluida. Il TV supporta VRR e ha un'impostazione a bassa latenza che si attiva automaticamente all'accensione della console.

      Specifiche tecniche

      • Immagine/Display

        Dim. diagonale schermo (pollici)
        65  pollici
        Dim. diagonale schermo (metrico)
        164  cm
        Display
        LED con risoluzione Ultra HD 4K
        Risoluzione del display
        3840 x 2160
        Frequenza di aggiornamento nativa
        60  Hz
        Picture engine
        Pixel Precise Ultra HD
        Miglioramento dell'immagine
        • HDR10
        • HLG (Hybrid Log Gamma)
        • Compatibile con HDR10+

      • Risoluzione del display

        Frequenza di aggiornamento della risoluzione
        • 576p-50Hz
        • 640x480-60Hz
        • 720p-50Hz, 60Hz
        • 1920x1080p-24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
        • 50 Hz, 60 Hz
        • 2560x1440-60Hz
        • 3840x2160p-24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
        • , 50 Hz, 60 Hz

      • Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

        TV digitale
        DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
        Riproduzione video
        • PAL
        • SECAM
        Guida ai programmi TV*
        EPG 8 giorni
        Indicazione forza segnale
        Televideo
        1000 pagine Hypertext
        Supporto HEVC

      • Smart TV

        OS
        Smart TV con sistema operativo migliorato

      • Funzioni Smart TV

        Interazione utente
        • SimplyShare
        • Mirroring del monitor
        TV interattiva
        HbbTV
        Applicazioni Smart TV*
        • YouTube
        • Negozio Philips
        • Amazon Prime Video
        • Netflix
        Assistente vocale*
        • Compatibile con Alexa
        • Compatibile con Google Home

      • Applicazioni multimediali

        Formati di riproduzione dei video
        • Contenitori: AVI, MKV
        • H264/MPEG-4 AVC
        • MPEG-1
        • MPEG-2
        • MPEG-4
        • VP9
        • HEVC (H.265)
        • AV1
        Formati di riproduzione della musica
        • AAC
        • MP3
        • WAV
        • WMA (v2 fino a v9.2)
        • WMA-PRO (v9 e v10)
        • FLAC
        Supporto formati sottotitoli
        • .SMI
        • .SRT
        • .SSA
        • .SUB
        • .TXT
        • .ASS
        Formati di riproduzione delle immagini
        • JPEG
        • BMP
        • GIF
        • PNG
        • HEIF

      • Elaborazione

        Potenza di elaborazione
        Dual Core

      • Audio

        Potenza in uscita (RMS)
        16 W
        Configurazione degli altoparlanti
        2 altoparlanti full range da 8 W
        Codec
        Dolby Digital MS12 V2.5
        Funzioni audio avanzate
        • A.I. Sound
        • Dialoghi chiari
        • Ottimizzazione dei bassi Dolby
        • Regolazione del volume Dolby
        • Modalità notte
        • A.I. EQ

      • Connettività

        Numero di collegamenti HDMI
        3
        Funzioni HDMI
        • 4K
        • Audio Return Channel
        EasyLink (HDMI-CEC)
        • Pass-through telecomando
        • Controllo audio del sistema
        • Standby del sistema
        • Riproduzione One Touch
        Numero di USB
        2
        Connessione wireless
        Wi-Fi 802.11n, 2x2, Single band
        Altri collegamenti
        • Interfaccia standard Plus (CI+)
        • Connettore di servizio
        • Collegamento satellitare
        HDCP 2.3
        Sì su tutti gli HDMI
        HDMI ARC
        Sì su HDMI1
        Funzionalità HDMI 2.1
        • eARC su HDMI 1
        • eARC/ VRR/ ALLM supportati
        EasyLink 2.0
        • HDMI-CEC per TV/SB Philips
        • Impostazione esterna tramite interfaccia utente TV

      • Funzioni video HDMI supportate

        HDR
        • HDR10
        • HLG

      • Scheda energetica UE

        Numeri di registrazione EPREL
        1437548
        Classe energetica per SDR
        E
        Consumo energetico in modalità acceso per SDR
        85  kWh/1000h
        Classe energetica per HDR
        G
        Consumo energetico in modalità acceso per HDR
        135  kWh/1000h
        Consumo energetico in modalità off
        nd
        Modalità standby in rete
        2.0  W
        Tecnologia dei pannelli
        LCD LED

      • Assorbimento

        Tensione di rete
        CA 220 - 240 V 50/60 Hz
        Consumo energetico in standby
        <0,3 W
        Funzionalità di risparmio energetico
        • Timer per spegnimento automatico
        • Picture mute (per la radio)
        • Modalità Eco
        • Sensore luminoso
        Consumo energetico in modalità off
        nd

      • Accessori

        Accessori inclusi
        • Telecomando
        • 2 batterie AAA
        • Piedistallo da tavolo
        • Cavo alimentazione
        • Guida rapida
        • Brochure legale e per la sicurezza

      • Design

        Colori del TV
        Cornice nera opaca
        Design del piedistallo
        Supporti tagliati neri opachi

      • Dimensioni (lxpxa)

        Larghezza set
        1447,0  mm
        Altezza set
        843,0  mm
        Profondità set
        92,0  mm
        Peso del prodotto
        17,8  Kg
        Larghezza set (con supporto)
        1447.0  mm
        Altezza set (con supporto)
        864.0  mm
        Profondità set (con supporto)
        290.0  mm
        Peso prodotto (+ supporto)
        18.0  Kg
        Larghezza confezione
        1600.0  mm
        Altezza confezione
        995.0  mm
        Profondità confezione
        170.0  mm
        Peso incluso imballaggio
        22,6  Kg
        Larghezza piedistallo
        760.0  mm
        Altezza piedistallo
        21.0  mm
        Profondità piedistallo
        290.0  mm
        Distanza tra i 2 piedistalli
        760.0  mm
        Altezza del piedistallo rispetto al bordo inferiore del TV
        21.0  mm
        Compatibile con montaggio a parete
        400 x 300 mm

      Contenuto della confezione

      Altri articoli in confezione

      • Telecomando
      • 2 batterie AAA
      • Piedistallo da tavolo
      • Cavo alimentazione
      • Guida rapida
      • Brochure legale e per la sicurezza
